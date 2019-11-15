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 Экономика
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Все про:металлургия (336) промышленность (233)

 Падение производства в мире привело к снижению цен на некоторые виды металлопродукции более чем на 30-40%, - СМИ

В связи с падением производства в мире за последние полтора года цены на некоторые виды металлопродукции упали более чем на 30-40%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", об этом говорится в статье "Украинская металлургия вступила в полосу кризиса" на портале Минпром.

Автор статьи отмечает, что о снижении производственной активности в странах Европейского Союза свидетельствует падение потребления стали. По данным Eurofer, после снижения потребления на уровне 1,6% по итогам І квартала во втором спад ускорился до 7,7%. По прогнозам Eurofer, спад продолжится до конца года, без восстановления до ІІ квартала 2020 года. "Нынешний спад производственного сектора в ЕС вряд ли скоро достигнет дна", – заявил гендиректор ассоциации Аксель Эггерт.

"В свою очередь снижение потребления стали повлекло за собой спад цен на металлургическую продукцию. В частности, с апреля по октябрь холоднокатаные и горячекатаные рулоны подешевели на 23-27%, слябы – на 21%, толстый лист - на 11%. В целом за последние полтора года цены на некоторые виды металлопродукции упали более чем на 30-40%", - говорится в материале.

Такое положение дел отразилось в финансовой отчетности металлургических компаний на всех континентах, в том числе в Украине. Ведущие мировые металлургические комбинаты фиксируют падение, в связи с чем они же начали снижать объемы производства и сокращать сотрудников, а некоторые, как южноафриканская компания Robor, объявляют о банкротстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект 1210 ставит под угрозу все металлургические предприятия Украины, - Каленков

Источник: https://censor.net.ua/n3159969
 
 
 Топ комментарии
 
Странный ты ВКЛ. В Украине поддерживаешь 8%, В Беларуси 0,8%. Вечно против народа идешь. Скорее уж вставляй ИР в голову вместо чугуния.
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Поэтому Коломойша и решил дружиться с паРашой. Там-то падения потребления стали не предвидится с их мостами, трубопроводами, космодромами и прочими "стройками века"
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это не про курятину
это про жадность
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Так кому преференціїї Бєні чи Рєнату?
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я чё-то пока не ощутил.

20 штук за тонну
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на параллельной ветке, фокс-шестерка косюка, задвигала, шо у нас курятина дороже чем в Польше, патамушта - при кризисе на внешних рынках недополученная прибыль дополучается на местных терпилах
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я не ем курятину из магазинов.

зачем ты мне про неё написал ?
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А у нас забастовка Баварского Теле-радиовещания!
Рабы хотят поднятия тарифов на 2.2%, а паны дают токо 2.1% -- обои несогласны! ... -- по радио такая чепушня местами крутится -- всю ночь вчера балдел -- ...вроде, как там в студиях драчка идёт -- с наложением записи на запись, с реальными матюками сверху...
Классная смена была -- весело!
...сегодня б ещё так же... *)
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раша тупей без сбоев транслируется ?
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нічого, скоро у вас буде тільки арабське тєлєрадіовєщаніє
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...как токо долляр станет туалетной бумажкой -- так всё и будет, как ты скажешь...*)
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швидше євро стане туалетним папірцем, ніж долар....
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Ну, так сам выходи в доллярово-евриковую зону... -- целей будешь! *)
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моїм доларам і євро і у Львові нічого не загрожує Падение производства в мире привело к снижению цен на некоторые виды металлопродукции более чем на 30-40%, - СМИ - Цензор.НЕТ 2899
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...ото ж... -- доки у нас все не арабське -- молись на нас! -- *)
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Не пропустіть:


"Вата Шоу" з Андрієм Карповим та священником Олександром Дедюхіним у суботу о 23:00 на "Прямому".

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Мне показалось это далеко идущий посыл, который доносит мысль до плебеса, что недополученные в бюджет деньги от налогов с металлургии из за кризиса, а не из за "успехов" реформирования зелёной ко-манды.
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Готовят почву для продвижения какой-то рехформы в пользу Ахметки, типа он бедный сильно страдает и надо ему что-то удешевить, а уж чтобы повысить ренту на добычу руды - так вообще нельзя бо конец света будет.
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Так это однозначно !!!!

Падение производства в мире - это явная примета сговора в целях Ахмета !!!

Только тупые этого не могут осознать !!!
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Железный век заканчивается. Сейчас век электроники и искуственного разума.
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Так 8% поняли, что с 73% контингентом впереди светит только ж и начали создавать искусственный разум.
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Странный ты ВКЛ. В Украине поддерживаешь 8%, В Беларуси 0,8%. Вечно против народа идешь. Скорее уж вставляй ИР в голову вместо чугуния.
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Із задоволенням поїду на електронному тролейбусі. Питання лише куди?
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Вишь как крутанули, падение производства привело к сниженю цен, а не снижение цен к падению производства. Маркс крутится в могиле. пристраиваясь послушать украинских економистов.
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Все там вірно. Падіння виробництва - це про споживачів металопродукції, а не її виробників.
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Вывод о падении производства вообще сделан на основе падения потребления стали, но первый абзац действительно двусмысленный...
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так это камунокамса, дипломы в банях защищали

чето где то слышали
шо им выгодно то и по надергали с капитализма, коммунизма
вертят "капиталом", шо цыган солнцем
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Значить тепер треба плавити в три рази більше заліза, щоб компенсувати збиток внаслідок дешевшого продажу.
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Поэтому Коломойша и решил дружиться с паРашой. Там-то падения потребления стали не предвидится с их мостами, трубопроводами, космодромами и прочими "стройками века"
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та ну нах ...на металобазах це не те що не помітно але з урахуванням "укріплення" гривні метал у баксах подорожчав навіть у порівнянні з тією неадекватною ціною що була в Україні до зеленожопої банди ...
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Падение производства обычно приводит к увеличению цен. Автор, видимо хотел сказать, "увеличение производства".
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Автор имел ввиду: падение производства в котором используется сталь. То есть потребность в стали упала, а не производство стали упало.
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