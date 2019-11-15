 Падение производства в мире привело к снижению цен на некоторые виды металлопродукции более чем на 30-40%, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", об этом говорится в статье "Украинская металлургия вступила в полосу кризиса" на портале Минпром.
Автор статьи отмечает, что о снижении производственной активности в странах Европейского Союза свидетельствует падение потребления стали. По данным Eurofer, после снижения потребления на уровне 1,6% по итогам І квартала во втором спад ускорился до 7,7%. По прогнозам Eurofer, спад продолжится до конца года, без восстановления до ІІ квартала 2020 года. "Нынешний спад производственного сектора в ЕС вряд ли скоро достигнет дна", – заявил гендиректор ассоциации Аксель Эггерт.
"В свою очередь снижение потребления стали повлекло за собой спад цен на металлургическую продукцию. В частности, с апреля по октябрь холоднокатаные и горячекатаные рулоны подешевели на 23-27%, слябы – на 21%, толстый лист - на 11%. В целом за последние полтора года цены на некоторые виды металлопродукции упали более чем на 30-40%", - говорится в материале.
Такое положение дел отразилось в финансовой отчетности металлургических компаний на всех континентах, в том числе в Украине. Ведущие мировые металлургические комбинаты фиксируют падение, в связи с чем они же начали снижать объемы производства и сокращать сотрудников, а некоторые, как южноафриканская компания Robor, объявляют о банкротстве.
но ренату больше
20 штук за тонну
зачем ты мне про неё написал ?
это про жадность
Рабы хотят поднятия тарифов на 2.2%, а паны дают токо 2.1% -- обои несогласны! ... -- по радио такая чепушня местами крутится -- всю ночь вчера балдел -- ...вроде, как там в студиях драчка идёт -- с наложением записи на запись, с реальными матюками сверху...
Классная смена была -- весело!
...сегодня б ещё так же... *)
"Вата Шоу" з Андрієм Карповим та священником Олександром Дедюхіним у суботу о 23:00 на "Прямому".
Падение производства в мире - это явная примета сговора в целях Ахмета !!!
Только тупые этого не могут осознать !!!
чето где то слышали
шо им выгодно то и по надергали с капитализма, коммунизма
вертят "капиталом", шо цыган солнцем