EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Экономика
  1531  27
Материалы по теме:
Все про:госбюджет (709) местное самоуправление (144)

 У местного самоуправления после принятия Госбюджета-2020 есть два сценария - очень плохой и катастрофический, - заммэра Днепра Миллер

Причина такого отношения центральной власти к городам кроется в намерении ослабить позиции местных политических сил перед выборами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт 49000, об этом на пресс-конференции заявил заместитель городского головы Днепра по вопросам бюджета Владимир Миллер.

Еще после первого чтения государственного бюджета в парламенте, Миллер заявлял, что Днепр может остаться без денег на инфраструктурные объекты, ремонты домов, дорог, восстановление освещения и строительства троллейбусных маршрутов. Как уже рассказывал 49000.com.ua, проблема заложена в недостаточных субвенциях на образование и медицину. Если подробнее, то перед уходом правительство премьер-министра Владимира Гройсмана приняло постановление о повышении заработных плат учителям в полтора раза. При формировании бюджета на 2020 год уже команда Алексея Гончарука постановление не отменила, более того не учла в бюджете. Таким образом, только Днепру на это придется вытягивать около миллиарда гривен из денег, которые идут на развитие города.

Другая проблема — перевод больниц вторичной медицины на финансирование Национальной службы здоровья Украины. В правительстве предполагают, что это можно будет сделать за один квартал, поэтому деньги на зарплаты и содержание заложили только на этот период. Да и то, по словам Миллера, они покрывают лишь 60-65% необходимых затрат. Более того, нет четких правил и прописанной процедуры перехода больниц вторичного звена на стандарты НСЗУ. При этом, заммэра говорит, что по опыту перевода первичного звена одного квартала недостаточно — нужен, минимум, год. Таким образом, зарплаты медикам город должен будет платить из своего кармана. Это еще порядка 800 миллионов гривен.

Катастрофичный сценарий состоится в том случае, если постановление о повышении зарплат не отменят. Тогда Днепровский горсовет превращается в орган по обеспечению зарплат и социальных выплат и развитием города заниматься не сможет. Если же это постановление отменят, то бюджет развития сократится лишь наполовину — за счет ошибки в медицинской реформе.

"Министр образования Анна Новосад говорила очень правильные вещи — о том, что постановление нужно отменять, а субвенцию выплачивать, отталкиваясь от контингента учеников. Тогда те, у кого хватит денег, смогут доплачивать учителям до 30%. Те, у кого же средств меньше, смогут этот процент регулировать в сторону уменьшения. Но мы не понимаем, кто в центральном правительстве принимает окончательное решение и услышат ли министра образования", — резюмировал Миллер.

Также чиновник упомянул и мене глобальных, но все же серьезных проблемах. Например, увеличение реверсной дотации. Согласно бюджету-2020 у Днепра, заберут около 850 миллионов гривен.

"Мы стали больше зарабатывать, поэтому центральная власть стала больше забирать. Причем, реверсная дотация списывается со счетов автоматически, еженедельно. И неважно, есть ли у нас проблемы по выплатам, необходимость ремонтов", — рассказал Миллер.

Можно допустить, что причина такого отношения центральной власти к городам кроется в намерении ослабить позиции местных политических сил перед выборами. Это косвенно подтвердил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем обращении к "Слугам народа".

"Послушайте меня, пожалуйста. Это важно. Смотрите, мы с вами сейчас должны до конца этого года распланировать окончание децентрализации. Неблагодарная, большая, титаническая работа. Это значит, что примерно, ну, больше 50 процентов вот этих местных самоуправлений будут выглядеть иначе. Границы поменяются, где-то перевыборы состоятся, и так далее. У них будет там mess (беспорядок — прим. авт.). Ну, то есть, условно говоря, мы сейчас можем сказать, кому пораньше надо проводить выборы, кому попозже. Даже с этой организационной точки зрения правильно, чтобы вы вместе с областными администрациями посмотрели на карту, проконсультировались с ними же, и вы им определили, куда какой школе и какой больнице нужно финансирование, а не они принимали решения про лавочки", — сказал премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3159967
 
   
 Топ комментарии
 
Так в этом и задумка. Выкачивание средств с мест, как следствие прекращение финансирования насущных расходов, именно то, что "мажется на хлеб" ежедневно, визги анала г+г про саботажников на местах, оставшихся от старой воровской власти и вуаля, мудрый нарид выбирает зеленую плесень и в местную власть. Процессу распродажи и капитуляции Украины не мешает вообще ничего...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да или критическое или катастрофическое....другого нет
 показать весь комментарий
 
 
ну если он не центральная власть, хотя таки он и не причем, его охранница так рьяно от бениного влияния отмазывала....
 показать весь комментарий
 
НУ МЫ ТЕПЕРЬ БУДЕМ ЗНАТЬ - КТО И В ЧЕМ ВИНОВАТ - А ВПЕРЕДИ ВЫБОРЫ
 показать весь комментарий
 
 
Там скоро часть Днепра рухнет под землю. Ибо если мозгов не было то и не будет. Это метро нужно было засыпать после смерти Брежнева, а они половину тырят те кто сверху и четвертину те что ниже, по итогу просто Ж. Там сейчас уже чуть одно общежитие не ушло под землю а вокруг новострои по 20 этажей ( очень элитный район), ну ниче если сьедут то прямо на набережную Днепра , а это вообще ривэр вью 🤪🤪🤪. Мне как жителю Днепра страшно представить чем это закончится
 показать весь комментарий
 
Не бредь лаптеногий. С тебя житель Днепра, как с балалайки гитара.
 показать весь комментарий
 
 
его начали строить после смерти Брежнева
Ось ти й попався
 показать весь комментарий
 
Я удивляюсь . Почему одни евреи решают как жить Украинцам . Не чего . такого . Просто вспомнил 37 , 39 , 46 - 47 .
 показать весь комментарий
 
 
Если в кране нет воды(горячей) - воду выпили они?))
 показать весь комментарий
 
Да нет , я не такой . Просто 33 - 37 года Израиль не хочет признать ГОЛОДОМОРОМ . Почему так , обьясни мне невеже.
 показать весь комментарий
 
 
всех все устраивает не нужно жаловаться и ныть теперь.
 показать весь комментарий
 
Как то пофиг.

Выбрали НеЛоха - жрите зебобики!!!
 показать весь комментарий
 
 
Так в этом и задумка. Выкачивание средств с мест, как следствие прекращение финансирования насущных расходов, именно то, что "мажется на хлеб" ежедневно, визги анала г+г про саботажников на местах, оставшихся от старой воровской власти и вуаля, мудрый нарид выбирает зеленую плесень и в местную власть. Процессу распродажи и капитуляции Украины не мешает вообще ничего...
 показать весь комментарий
 
 
Жили-жили в катастрофі - обрали армію лохів, щоб з неї вилазити. Знову залізли в катастрофу. В чому ж причина?
 показать весь комментарий
 
А що плакати, коли в Дніпрі 88% підтримали ЗЕлену владу. Бачили очі, що брали...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський і слуги Кремля не виконали жодної соціальної обіцянки: бюджет-2020 проти людей
Головний висновок, який можна зробити з прийняття Державного бюджету на 2020 рік полягає в тому, що Зеленський не виконує жодної своєї соціальної обіцянки.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/12294820.html

У местного самоуправления после принятия Госбюджета-2020 есть два сценария - очень плохой и катастрофический, - заммэра Днепра Миллер - Цензор.НЕТ 9249
 показать весь комментарий
 
 
Сергій Соболєв: Я не пригадую, коли ще в парламенті один за одним ухвалювались рішення, які руйнують державність та економіку.
 показать весь комментарий
 
 
Малюю картинку-ланцюжок: МВФ сказав - душіть того, хто вкрав ваші гроші. Хто вкрав гроші? Коломойський... "Блазень" буде душить того, хто контролює його гроші? "Не смешите мои тапочки!!!.... МВФ показує - "фак".Що робить? Треба шукать в другому місці... Дрібні торгаші!!! Однак,це раз... Вони, просто, закриються... А далі? КОГО просить?... А "податель" уже стоїть... З мотузкою для нашої шиї... Знаєте, хто? А ми будем платить за всі "хотєлки" Кремля, кров"ю наших дітей, яких кинуть у дурні війни, далеко від України...
 показать весь комментарий
 
 
Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 9 ч.9 часов назад

У местного самоуправления после принятия Госбюджета-2020 есть два сценария - очень плохой и катастрофический, - заммэра Днепра Миллер - Цензор.НЕТ 6698

Зеленський і Ко просто зобов'язані придушити децентралізацію. Поясню, чому. Децентралізація - це, насамперед, фінансова незалежність місцевих громад.
Незалежність від Центра, від уряду.
Для слуг народу, які будують авторитарну піраміду, це небезпечно.
 показать весь комментарий
 
 
И красты на местах становится мало....
 показать весь комментарий
 
Так об этом ещё перед выборами говорили: два варианта или плохо или ******, если выберут циркового пуделя.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх