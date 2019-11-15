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 Белый дом опубликовал текст первого телефонного разговора Трампа и Зеленского. ДОКУМЕНТ

Белый дом опубликовал текст телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, состоявшегося в 21 апреля, в день выборов президента Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

В документе указано, что это – не дословная стенограмма, документ составлен на основе записей сотрудников, которые слышали беседу. Кроме того, беседа велась с участием переводчика.

Политики говорили по телефону 21 апреля, в этот день в Украине проходили выборы президента. В начале беседы Трамп поздравил Зеленского с победой, тот в ответ поблагодарил его за поздравления, отметив, что ценит их. Он также заявил, что "брал пример" с Трампа, а президент США рассказал, что у него есть в Украине много друзей, которые ожидали победы Зеленского.

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Публикуем перевод текста беседы.

Трамп: Хочу поздравить вас с отличным результатом и с потрясающими выборами.

Зеленский: Рад вашему звонку. Большое спасибо. Очень рад вас слышать, спасибо за поздравления.

Трамп: Просто невероятные были выборы.

Зеленский: Спасибо большое еще раз. Как видите, мы очень старались. Вы послужили для нас отличным примером.

Трамп: Уверен, у вас отлично получится. У меня много друзей в Украине, которые знают и любят вас. У меня много друзей с Украины, которые, прямо скажем, были уверены в вашей победе. Удивительно, чего вам удалось добиться. Да, в каком-то смысле я добился чего-то подобного. Мы достигли невероятного прогресса в США — экономика сейчас в лучшем состоянии за всю историю. Хочу поздравить вас. Не сомневаюсь, что вы будете замечательным президентом.

Зеленский: Прежде всего, большое спасибо еще раз за поздравления. Украина — независимая страна, и мы сделаем все для нашего народа. Вы, как я уже сказал, служите для нас отличным примером. Мы надеемся добиться тех же результатов, что и вы. Вы всегда будете оставаться отличным примером для многих. Вы — отличный пример для наших управленцев. Также хочу пригласить вас на инаугурацию, если получится. Понимаю, вы очень заняты, но если сможете приехать на церемонию инаугурации, будет здорово — что вы будете с нами в этот день.

Трамп: Очень приятно. Я выясню, так что скажите, когда все состоится, — мы как минимум пришлем отличного представителя. Или даже не одного представителя от Соединенных Штатов, которые будут там в этот великий день. Мы как минимум кого-нибудь пришлем — чиновника очень-очень высокого уровня, который будет с вами. Это правда невероятный день и невероятное достижение.

Зеленский: Спасибо еще раз, мы будем ждать вашего визита или визита делегации высокого уровня. Но нашу замечательную страну нельзя просто описать словами. Тут такие милые, добрые и дружелюбные люди, очень вкусная кухня. Украина просто потрясающая. Словами нашу страну не описать, так что вам лучше будет увидеть ее своими глазами. Если сможете приехать, было бы отлично. Еще раз приглашаю вас.

Трамп: Согласен по поводу вашей страны, жду с нетерпением. Когда я проводил конкурс "Мисс Вселенная", всегда были отличные люди. Украина всегда была хорошо представлена. Когда вы там обустроитесь, я хотел бы пригласить вас в Белый дом. Нам надо многое обсудить, мы вас во всем поддержим.

Зеленский: Спасибо вам за приглашение. Мы его принимаем и с нетерпением ожидаем поездки. Спасибо еще раз. Вся команда и я лично ждем этой поездки. Снова спасибо за поздравления. Но я все равно считаю, что было бы отлично, если бы вы приехали к нам в важный день инаугурации. Результаты просто невероятные — очень впечатляющие для нас. Было бы потрясающе, если бы вы смогли быть с нами в этот день.

Трамп: Отлично. Мы скоро вам ответим и в любом случае очень скоро увидимся. Поздравляю. Прошу, передайте за меня привет украинскому народу и вашей семье. Передайте, что я желаю им всего наилучшего.

Зеленский: Спасибо еще раз. Удачного вам перелета.

Трамп: Всего вам хорошего, желаю вам удачного выступления сегодня. Всего хорошего, скоро увидимся.

Зеленский: Большое спасибо. Мне будет непросто, но я подучу английский — и говорить мы будем по-английски. Большое спасибо.

Трамп: (смеется) Очень рад слышать! Очень хорошо. Я бы на вашем языке не смог. Очень впечатляет. Большое спасибо.

Зеленский: Большое спасибо. Скоро увидимся.

Трамп: Хорошего дня. Удачи.

Зеленский: До свидания.

Белый дом опубликовал текст первого телефонного разговора Трампа и Зеленского 01
Белый дом опубликовал текст первого телефонного разговора Трампа и Зеленского 02
Белый дом опубликовал текст первого телефонного разговора Трампа и Зеленского 03

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп считал, что Украина должна ему лично и поэтому требовал расследований против Байденов, - Тейлор

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3159966
 
 
 Топ комментарии
 
"а президент США рассказал, что у него есть в Украине много друзей, которые ожидали победы Зеленского.
Источник: https://censor.net.ua/n3159966"

Без слов.
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ну если с переводчиком и со слов других....а чего так поздно подали, версия уже с утра по нету бродит, как призраки слуг по Раде.
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ну если с переводчиком и со слов других....а чего так поздно подали, версия уже с утра по нету бродит, как призраки слуг по Раде.
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Любой другой разговор не отменяет "100%-ный"...
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получите распишитесьБілий дім опублікував стенограму першої телефонної розмови Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 4869
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"а президент США рассказал, что у него есть в Украине много друзей, которые ожидали победы Зеленского.
Источник: https://censor.net.ua/n3159966"

Без слов.
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как и 73% украинцев!
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Ти теж друх пі(а)ніста? Перевіряєш кришку перед концертом? Ти знаєш що таке "ЗЕлений концерт"? Це останній концерт гастрольного турне. Коли музиканти роблять один одному дрібні капості та інші приколи. І техніки теж. У кулісу тромбону наливають воду або парфуми. На струни рояля кладуть ганчірку. У барабан - подушку або мішечок із сухим горохом. Є же жорстокий прикол: робітник сцени сідає перед секцією духових і під час виступу гризе лимон так щоби сік капав на підлогу (хто в темі, той знає як це). тож пильнуй кришку рояля. "друх".
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В посольстві та серед резидентури було і так відомо, що переможе Зєля.
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До нового года были известны шансы Зелемойского, но Трамп говорит о друзьях...
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Там два речення: в одному "друзі в Україні" (можуть бути працівники амбасади), в другому "друзі з України". Ті котрі "з України" "очікували його перемоги". Вжите слово "еxpected" конотує нейтрально, аніж наприклад "wished".
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-- то не Зеля такой крутой -- то Трамп такой дурак...
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Стенограмма Зеленского с Трампом том 2. Стенограмма Зеленского с Путиным том 1. Стенограмма Зеленского с Лукашенко том.1. Говорили же ему,что длинный язык до добра не доведет.
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олігарх при владі це завжди погано - Українці свого олігарха прогнали від корупційного корита а американці ще ні
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Когда это Коломойского отогнали от коррупционного корыта? Он за него только уселся.
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На цьому всі досягнення Зеленського скінчилися. Кому треба ця стенограма? Хтось відчуває від стенограми тепле в трусах, оте читаючи, окрім Зеленського?
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Те, що так звана "стенограмма" не дослівна ставить її в один ряд з туалетний папером. Рано чи пізно відкриється повний зміст розмови і тоді стане зрозумілим в яку реальну ціну за годину оцінила свої послуги без табу Моніка Зелінскі і наскільки старий коЗел Донні є жлобом 😕
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Зеленский как дурачек постоянно повторяет thank you
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"дякую! дуже дякую!"(с) А почему написал "как"?
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Хвалиться Зєля перед Трампом, що у нас в Україні чудова їжа. На фоні його світлин з шавермою якось це вже надто комічно виглядає.
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На первый вопрос ответ: Там что-то 0,5% чего-то. Получается 210 000 га.
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і що з того ?
перша розмова мала містити якісь погрози чи натяки?
НІ, Трамп просто вітався,а на ЗЕ постійно дякував.
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Экс посол США Йованович сказала сегодня на слушаниях в конгрессе:- Президент Зеленский готов на многое что бы Удовлетворить желания Трампа....... На х нам такой президент? Удовлетворитель
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Похоже рыжий Дональд, сильно напуган
- раз решил змылить тему подобным флудом...

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Мне понравилось, как зЕля выпрашивал, чтоб Трамп на инаугурацию приехал.
И Трамп такой, мол, я узнаю, мы пришлём кого-то очень важного, может даже не одного, кто-то точнт будет.
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Порошенко втянул Украину во внутрипартийные американские разборки.

Также в ходе дачи показаний Джордж Кент выразил уверенность, что Юрий Луценко сотрудничал с Руди Джулиани по согласованию с Петром Порошенко. Это мнение для себя Кент подтвердил беседами с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя украинскими министрами, имена которых он не назвал.

"Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это было в марте накануне выборов. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", - сказал Кент.

Еще в качестве подтверждения того, что информационная кампания против посла США Мари Йованович осуществлялась с согласия Порошенко, Джордж Кент назвал разгон нужных тезисов "порохоботами": "Тролли в интернете, особенно в Facebook, которые действовали для поддержки тогдашнего президента Порошенко и против его оппонентов".
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Ну и что тут особенного. Обычные любезности.
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