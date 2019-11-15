 Двое военных погибли в результате взрывов на складах в Балаклее, четверо - ранены, - Генштаб ВСУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Генштаб сообщил на своей странице в сети Facebook.

"По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к сожалению, двое военных саперов получили ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Четверо военнослужащих ВС Украины, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.

Раненым военнослужащим оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в полном объеме в медицинских учреждениях.

С 15:13 15 ноября 2019 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано.

Сообщается, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности.

"Командование Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования семьям погибших воинов", - сообщили в Генштабе.

Напомним, сегодня примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

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