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Все про:взрыв (4393) Генштаб ВС (1007) смерть (6225) Балаклея (144)

 Двое военных погибли в результате взрывов на складах в Балаклее, четверо - ранены, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ сообщил о двух погибших военных в результате взрывов на военных складах в Балаклее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Генштаб сообщил на своей странице в сети Facebook.

"По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к сожалению, двое военных саперов получили ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Четверо военнослужащих ВС Украины, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.

Раненым военнослужащим оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в полном объеме в медицинских учреждениях.

С 15:13 15 ноября 2019 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано.

Сообщается, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности.

"Командование Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования семьям погибших воинов", - сообщили в Генштабе.

Напомним, сегодня примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы на военном арсенале с боеприпасами слышны в Балаклее. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Двое военных погибли в результате взрывов на складах в Балаклее, четверо - ранены, - Генштаб ВСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159960
 
 
 Топ комментарии
 
Продолжаем отводить войска вглубь Украины, не отвлекаемся "по мелочам" - ( Вазелин 6-й).
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У минулі рази казали, що це Порох підривав. Зараз мовчать, бо зе вже виграв вибори і боти притихли.
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Зеленский распродал оружие и теперь пытается скрыть следы преступлений. Кровавый барыга!!
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Співчуття родинам загиблих...
Одужання пораненим.
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Продолжаем отводить войска вглубь Украины, не отвлекаемся "по мелочам" - ( Вазелин 6-й).
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Импотенты ватные,токо могут на следующий день исполнять хотелки пуйла,та отводить
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І знову гинуть хлопці через чиюсь халатність і безвідповідальність. Сумно...
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У минулі рази казали, що це Порох підривав. Зараз мовчать, бо зе вже виграв вибори і боти притихли.
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Якби таке сталось рік, два тому, то за десять хвилин вже було пару сторінок з істериками та прокльонами "українців".
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Есть огромная разница между подрывом складов на миллиарды и разгильдяйством саперов про проведении плановой утилизации боеприпасов.
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Ну разумеется огромная - методички то РАЗНЫЕ!!!!!
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Тільки ватне било може в темі про загибель наших хлопців ставить смайлики чи лайки під такими вис.рами, як твій
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Я поділяю Ваші почуття. І я нічого не можу сказати ні про загиблих, ні про поранених. Проте є достовірна інформація про стан дисципліни на складах в Балаклії. Кого це питання цікавить, може подивитися на сайті суду, оскільки військовослужбовців в Балаклії притягнуто до адміністративної відповідальності за вживання алкоголю. Там треба притягати до кримінальної відповідальності керівництво за службову недбалість
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Типове хохляцьке виправдовування власної безпорадності. Через "чиюсь", тільки не через власну халатність. Сапер помиляється один раз у житті. Хлопці, на жаль, свій шанс використали.
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Зеленский распродал оружие и теперь пытается скрыть следы преступлений. Кровавый барыга!!
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Ещё до ЗЕ, оружие было продано кровавым барыгой ПЕ, так что скрывать уже НЕЧЕГО !
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Ну до кровавого ему ещё надо подрасти!
Пока - зелёный барыга!
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Побудуйте більше пропускних пунктів і прлпускайте всіх без огляду.
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зелень тому зараз, бо перед ни був цинічний, а цинічний був тому, бо перед ним був хряк, а хряк тому був, бо перед ним був ющ, а ющ був, бо перед ним був кучма, пфу на ніч згадую. Ось так вони й живуть. А вони всі були тому, бо народ в нас тупенький та деградований, особливо в ситуаціях коли збираються більше трьох.
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СМІ, серіали, шарії.... - розбестили розум людям. Це як треба було постаратись, щоб людина під час війни поняття "БЕЗПЕКА" засунула на десятий план і обрала головнокомандуючим 4-кратного уклоніста?
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Главнокомандующий не на своей должности! Просрал Иловайск,просерит и ВСУ!Не может сказать даже слова - "нет" четырежды уклонисту Зеленскому!Взрывы на складах - диверсия извнутри!
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Пусть покоятся с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненным: сил и выздоровления........
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плохо..., сапер - это не только человеческая жизнь, но и колоссальная подготовка..., жаль, очень жаль...
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Земля пухом и вечная память бойцам!
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На)(ер ты мне этот вопрос задаешь. Обращайся к щеле, он гавнокомандующий.
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этот Ну срисуйте вы у Америкосов и инструкции и порядок!!! Ну неужели этот бардак вечный !!!
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моника с кааломойным проворовались теперь следы заметают , барыги ,под суд их
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где этот любитель ботоксных контактов и турбулентных законов? или снова Петр убивает и взрывает, а зе только деньги в конвертах раздает и Беню не контролирует...
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При чем здесь ЗЕ к техники безопасности при работе с боеприпасами? Сажать нужно того кто конкретно отвечал за работу саперов.
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какой был раньше вой здесь о взорванных складах, теперь очередь зе и его команды отгребать, а не только нагребать.
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Хоть один склад взорван? Взорвалось несколько боеприпасов во время работ по их утилизации, разница в происшествиях очевидна.
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а вы докажите и чтобы через Бигуса все было...
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Как мило ...
"А где ваши доказательства ..." - это любимая фраза кацапов ...
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Яка там в сраці утилізація! Це зе-вилупки наспіх версію вигадали.
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А кто у вас главнокомандующий? Не Моника разве?
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Кацапский скотов, которые не по теме пишут комментарии в спам.
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На расею боеприпасы зеля продал, теперь следы заметает. Или по заданию ***** подорвал.
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а то что двое погибли это вам ничего, просто ага
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Мені болить...За двох ціх хлопців..І за тисячі НАШІХ воїнів...
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Болить мені за всіх, і за живих і за загиблих..Одному рочок тільки буде, а другий третій курс в Сагайдачного...За всіх синочків вкраїни боляче..
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Соболезнование родным погибших.
Раньше виноватым всегда оказывался Порошенко, а сейчас ?
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Офицер который отвечал за саперные работы, только он и никто другой.
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Коли ви вже навчитесь брати відповідальність на себе, а не шукати крайніх ???
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За останній час скільки військових складів України з ************ було підірвано ворогом? ХОЧ ХТО ПОНІС ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ , ПОЧИНАЯ З НАЧВЛЬНИКА ГЕНШТАБА _НІХТО! ДО ЯКИХ ПІР В НАШІЙ АРМІЇ БУДЕ ТАКЕ ТВОРИТИСЬ, ЗАРАЗ , КОЛИ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ НЕМАЄ ПОНЯТТЯ ПРО АРМІЮ, КАЖУТЬ 3 РАЗИ НЕ ЗЯВЛЯВСЬ ПО ПОВІСТЦІ, КОЛИ НАШИХ ВІЙСЬКОВИХ ДЕМОРАЛІЗУЄ ВЛАДА ТАК ЗВАНИМИ РОЗВЕДЕННЯМИ, ТО ЩО НАМ ДАЛІ ЧЕКАТЬ ВІД ПУТІНА І НАШОЇ ВЛАДИ, ДОЙШЛО ДО ТОГО , ЩО ПРИЗВАТЬ В АРМІЮ ВЖЕ НЕ МОЖУТЬ , БО ХТО ТУДА СХОЧЕ ЙТИ ЗАРАЗ?
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мародери бояться перевірок тому і палять всі склади - тільки почалися посадки за розкрадання броніків - на 2 день горять склади із броніками!

І т.д.
Цих мародерів із шевронами потрібно розжаловати до рядових і на 0 відправити чи помножити
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зебізяни зі своєю зе монікой вже склади *********** підривають...Немає ***********.."ми проста прекращаем стрелять.." Ось він який зебізянський міррр..
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Так это "слуги урода" отвлекают внимание народа от продажи земли!
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співчуття родинам загиблих воїнів-саперів...
і найскорішого одужання пораненим...тримайтеся, синочки!
дуже шкода...
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И очередной раз кучу самый тупых версий на цензоре.Особенно нравиться про "барыг"))) Только вот подозрение у меня,что взрывы были не не арсенале,а при погрузке-слишком уж близко к ж/д.И кстати,погибших может быть больше,сообщили только о военных,а о рабочих которые были близко пока молчат?Если что,то каждую субботу боеприпасы отвозили км за 30 от Балаклеи и взрывали(утилизировали так уже года два).Скорее всего детонация произошла при погрузке.Так что про " барыг" заметающих следы-это бред.
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Вы тут рака за камень не заводите,про барыг, это вам про поджог склада с вещевым довольствием.
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Опять Порох в ЗЕленые штанишки нагадил?
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Такі пошкоджені снаряди НЕ ЗБИРАЮТЬ (!!), а підривають на місці, кстановлюючи підривний заряд за допомогою РОБОТА (!). У нас не генерали і не офіцери, а якесь тупе лайно, не генерали, а кретини, не міністри оборони, а байдужі до армії корупціонери. А гинуть прості вояки.
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