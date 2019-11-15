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Все про:МИД (5199) Россия (74275) Зеленко (43)

 МИД Украины направил ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя" на оккупированную часть Донбасса

Министерство иностранных дел Украины 15 ноября выразило протест в связи с очередным российским "гумконвоем", который приехал на оккупированную территорию Донбасса. Официальный Киев требует прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета украинского государства.

Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Отреагировали на очередной контрабандный российский груз на украинский Донбасс нотой протеста. Требуем от России при организации так называемых "гуманитарных конвоев" неуклонно придерживаться международного права, законов Украины и своих международных обязательств", - говорится в сообщении.

Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.

МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

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МИД Украины направил ноту протеста России из-за очередного гумконвоя на оккупированную часть Донбасса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159955
 
 
 Топ комментарии
 
очередной ЗЕ-пук на фоне полной капитуляционной усрачки.....
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кукарекаешь ты тут, ваЗЕлиновая Моника )))))
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При Пете вы все писали, что надо было разбомбить такие конвои, а сейчас сидите тихо, как мыши на этот счет - методички поменяли?... МЗС України направив ноту протесту Росії через черговий "гумконвой" на окуповану частину Донбасу - Цензор.НЕТ 6710
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очередной ЗЕ-пук на фоне полной капитуляционной усрачки.....
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Про аналогичные ПЕ-пуки ты тоже кукарекал?
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кукарекаешь ты тут, ваЗЕлиновая Моника )))))
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При Пете вы все писали, что надо было разбомбить такие конвои, а сейчас сидите тихо, как мыши на этот счет - методички поменяли?...
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Я не против, бомби. Ты уже за штурвалом бомбардировщика?
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Так напиши, как раньше писал, типа "Зеля агент Пуйла и не уничтожает эти конвои, чтобы не мешать прокату "Сватов" на паРашке"....Что ты язык в ОПу засунул?.. МЗС України направив ноту протесту Росії через черговий "гумконвой" на окуповану частину Донбасу - Цензор.НЕТ 8048
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Может потому что Зеля не кричит с трибуны какой он враг кремля и как он будет давать агрессору по зубам, а Пеця кричал, но в итоге слова не подтверждались действиями?
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Ну преЗЕдент вообще в "полном контакте"....что ему еще кричать после этого...
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Вот что он точно не сделал - не посадил тебя как врага Украины
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Ох як страшно..!!!! Нота! Та ще й протеста!! Та ще й кому?! Рассеї!!! Це небувалий подвиг! Кому дати Героя України і генеральське звання?!
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Да и то, решились на протест только после заявления Фединой по поводу того, что МИД молчит на очередной гумконвой)))
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К ракете ноту привязывайте и гумконвою на прямую пересылайте,а то у них там бюрократия,они ещё ни одной ноты не получали
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Европа еше крайнею озабоченность выдвинет . Там работают либо ракеты , либо не хер пустозвонить . Я видел ряды москалей , которые попытались атаковать Американскую базу.
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Когда эти первые конвои пошли -- спрашивал я своего Другана в Киеве: Шура, почему не стреляем?
-- Команду некому подать... ...а так -- без проблем -- прикопали бы.
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https://enigma.ua/articles/shcho-naspravdi-koitsya-na-teritoriyakh-de-zelenskiy-dav-nakaz-vidstupiti-prigolomshlivi-fakti

Що насправді коїться на територіях, де Зеленський дав наказ відступити - шокуючи факти (Відео)

Мешканці прифронтових сірих зон, які свідомо створив комік, розповіли про те, що насправді там коїться. Віддані на розправу ворогу мешканці прифронтових селищ Станиця-Луганська та Золоте-4 на прес-конференції Руху Опору Капітуляції оприлюднили факти, що старанно приховує режим Зеленського.
Ось короткий перелік, шокуючих фактів:
- відсутність патрулів та постів української поліції та будь-яких державних силовиків на демілітаризованих вулицях Станиці Луганської.
- відкриті погрози проукраїнським активістам з боку проросійської частини населення, що повністю ігноруються режимом Зеленського.
- нещодавній обстріл Катеринівки та бій біля Золотого-4 вже після відведення, а також про нещодавній обстріл вже нових позицій українських військ.
- відсутність вогнепальної зброї у українських силовиків на ділянках, звідки були відведені війська.
- викрадення і вбивства місцевих мешканців зі Станиці російськими окупантами, а також погрози з їхнього боку патріотам України
- неушкоджений залізничний міст нижче по течії Сіверського Донця, який не охороняється українськими силами і є одним з шляхів для потрапляння в Станицю Луганську проросійських диверсантів і розвідників
- нові вогневі точки російських та проросійських сил на висотах біля Станиці Луганської, які були встановлені вже після відведення українських військ.
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Погуглите какие ноты высылал финский народ агрессору в 1939г.
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зачастили что-то гумконвои послееднее время. походу, "это ж-ж-ж не спроста"
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Эти конвои уже никто и не считает. Сколько их было, 200-300. Может хватит бумагу марать (сылка)
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