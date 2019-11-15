 МИД Украины направил ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя" на оккупированную часть Донбасса

Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Отреагировали на очередной контрабандный российский груз на украинский Донбасс нотой протеста. Требуем от России при организации так называемых "гуманитарных конвоев" неуклонно придерживаться международного права, законов Украины и своих международных обязательств", - говорится в сообщении.
Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".
Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.
МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".
-- Команду некому подать... ...а так -- без проблем -- прикопали бы.
Що насправді коїться на територіях, де Зеленський дав наказ відступити - шокуючи факти (Відео)
Мешканці прифронтових сірих зон, які свідомо створив комік, розповіли про те, що насправді там коїться. Віддані на розправу ворогу мешканці прифронтових селищ Станиця-Луганська та Золоте-4 на прес-конференції Руху Опору Капітуляції оприлюднили факти, що старанно приховує режим Зеленського.
Ось короткий перелік, шокуючих фактів:
- відсутність патрулів та постів української поліції та будь-яких державних силовиків на демілітаризованих вулицях Станиці Луганської.
- відкриті погрози проукраїнським активістам з боку проросійської частини населення, що повністю ігноруються режимом Зеленського.
- нещодавній обстріл Катеринівки та бій біля Золотого-4 вже після відведення, а також про нещодавній обстріл вже нових позицій українських військ.
- відсутність вогнепальної зброї у українських силовиків на ділянках, звідки були відведені війська.
- викрадення і вбивства місцевих мешканців зі Станиці російськими окупантами, а також погрози з їхнього боку патріотам України
- неушкоджений залізничний міст нижче по течії Сіверського Донця, який не охороняється українськими силами і є одним з шляхів для потрапляння в Станицю Луганську проросійських диверсантів і розвідників
- нові вогневі точки російських та проросійських сил на висотах біля Станиці Луганської, які були встановлені вже після відведення українських військ.