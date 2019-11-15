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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (143) Слуга народа (484) Поляков_Антон (1) Скороход Анна (13)

 Для исключения Скороход из фракции достаточно голосов, для Полякова - еще нужно 5, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что для исключения из фракции нардепа Анны Скороход уже собрали достаточное количество голосов. Для нардепа Антона Полякова еще необходимо получить 5 голосов из 16, которые еще не высказали свое мнение.

Об этом Арахамия заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы только сейчас подводим результаты голосования по госпоже Скороход - там подавляющее большинство, уже известно все. Относительно господина Полякова у нас осталось 16 голосов, и 5 из них нужны за исключение, иначе оно не произойдет", - рассказал Арахамия.

Он также отметил, что некоторые члены фракции, которые голосовали против исключения Полякова, изменили свое мнение после того, как он выложил информацию в Telegram.

"После того, как господин Поляков сфотографировал и выложил в своем Telegram-канале эти сведения - три человека пришли и изменили свое мнение с "против" на "за"... Они возмутились, что идет процесс голосования, а он делает из этого шоу", - сказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушили договоренность о совместной позиции, - Корниенко о причине исключения Скороход и Полякова из фракции "СН"

Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

Что касается Полякова, то ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Позже Арахамия подтвердил журналистам факт такой встречи.

Сегодня стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключат из фракции "Слуга народа".

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Источник: https://censor.net.ua/n3159950
 
 
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Так доплатите в конвертах, - если не хватает голосов)
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Скотина арахамская, вали сам в Рады вместе со своими слугами - коррупционерами взяточниками и ничтожествами, по 5 000 долларов они в конвертах получают за уничтожение Украины. Валите геть, ублюдки ! Проклятые выродки.
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Скороход - самая нормальная из них. Понабирали всякий сброд.
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Петики, вы тупые? Радоваться надо! Они теперь примкнут к ПЕС.
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ПЕС-Партия Еврейских Слуг ? Их только только исключили....
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Исключить? Да без проблем. Теперь мнение о фракции СН - управляемое стадо баранов. Это без учета прошлых косяков.
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Там непідстилка ірка геращенко кричить кінець парламентаризму.
Ой,забула як Томенка і Чумака викинули не тільки із фракції,а із ВР.
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Поляков расстроил пупсика богдана,а это не есть гуд. Зато в будущем возле параши с пробитым очком пупсику будет что вспомнить. Как он мнил себя вершителем судеб.
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Ни у кого не может быть собственного мнения, никаких несогласных с Богданом. Полный Трускавец.
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Мне по хер шо они трандят . Я хочу спросить у Вас , Вам снизили коммуналку , преступники сидят ? Ахметов и Медвейчук в тюрьме ?
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Этот шмэл абхазский уже заявил шо слуга народа это почётное звание, и не каждый достоин его. Во маразм у пархатых крепчает.
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Скороход - первая, у кого есть совесть и которая встала против преступного режима Зеленского.. ей нужно бежать из страны и просить политического убежища
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