 Для исключения Скороход из фракции достаточно голосов, для Полякова - еще нужно 5, - Арахамия

Об этом Арахамия заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы только сейчас подводим результаты голосования по госпоже Скороход - там подавляющее большинство, уже известно все. Относительно господина Полякова у нас осталось 16 голосов, и 5 из них нужны за исключение, иначе оно не произойдет", - рассказал Арахамия.

Он также отметил, что некоторые члены фракции, которые голосовали против исключения Полякова, изменили свое мнение после того, как он выложил информацию в Telegram.

"После того, как господин Поляков сфотографировал и выложил в своем Telegram-канале эти сведения - три человека пришли и изменили свое мнение с "против" на "за"... Они возмутились, что идет процесс голосования, а он делает из этого шоу", - сказал Арахамия.

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Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

Что касается Полякова, то ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Позже Арахамия подтвердил журналистам факт такой встречи.

Сегодня стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключат из фракции "Слуга народа".

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