 Закон "Об особом статусе Донбасса" нужно будет принять до Нового года, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию "Фокус".
"Закон об особом статусе Донбасса нужно будет принять до Нового года, поскольку нынешний действует до конца 2019-го. За полтора месяца принять пакет законов о народовластии, часть из которых потребует изменений в Конституцию, а затем провести всеукраинский референдум нереально", - отметил Разумков.
По его словам, чтобы сказать, что придётся менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в "нормандском формате".
"Когда она (встреча. - Ред.) состоится, ВР начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями. Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ - это гадание на кофейной гуще", - подчеркнул спикер.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент при публичном обсуждении с обществом разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе Донбасса.
а що далі ?
"Я считаю, что это вообще наша большая история и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации", - сказал он.
Как полагает кандидат в президенты, помочь в этом может информационная война.
"Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им", - пояснил Зеленский.
Он добавил, что для этого предстоит "сделать очень много гуманитарных шагов", а самым страшным назвал отсутствие диалога с жителями Донбасса.
Среди мер, которые предлагает кандидат в президенты, - создание большого европейского медиапортала, который вещал бы на русском языке по всей Европе и сообщал бы "правдивые вещи" о событиях на Украине.
На вопрос об амнистии для ополченцев Зеленский ответил, что не будет подписывать такой закон. Кроме того, он заявил, что считает президента России Владимира Путина врагом.
воно навіть не знає, що такого закону НЕ ІСНУВАЛО.
інтерпретує його як фуйло велів.
Там і так багато няшек для москалів ... Зелені хочуть додати прав псевдореспублікам ?
Если это произойдет - то заказуйте по себе панихиду твари!!!
Другого варианта нет.
Почему 40 млн Украинцев должны терпеть этих убийц и сепаров в своей стране. ? За какую такую радость?
Разобраться со студентами , обучающимся в украинских вузах- есть паспорт РФ- ногой под зад
Против водителей КамАЗов, везущих снаряды в Украину и т д
- 1. Ареста и осуждения боевиков,
- 2. Изъятия всего оружия до последнего патрона.
- 3. Полного разминирования и очистки территории от неразорвавшихся боеприпасов.
- 4. Изучения местным населением и сдачи экзамена по курсу лекций "Рашизм - чума 21-го века".
Примечание: лица, получившие паспорта РФ подлежат высылке в указанную страну.
И фраза эта, по-моему, как раз и прозвучала, как ответ Путину.
Что дальше?
А дальше выполнение по пунктах минской капитуляции.
Амнистия террористам, выборы в лугандоне, особый статус лугандона в Конституцию Украины.
И что, что будет дальше?
А дальше Украина превращается в Боснию и Герцеговину.
Там в Боснии, сербы получили аналогичный особый статус для своей части Боснии - республики сербской, закреплённый в конституции Боснии, согласно Дейтонским договорённостям
Теперь смотрим на Боснию, что она сейчас из себя представляет. Босния и Герцеговина сейчас это fail State. Фактически не существующая страна - конфедерация состоящая из двух частей, боснийско-хорватской федерации и республики сербской.
Сербы со своим особым статусом блокируют любые решения Боснии, федеральной боснийской власти. Поэтому Босния никогда не вступит в НАТО, даже в ЕС, хотя в центре Европы. Сербы всё блокируют... Кстати и поэтому, уровень жизни в Боснии намного ниже чем в соседних Хорватии, Словении, итд.
То же, планируют и у нас. Фактически федерация Украины и лугандона. И Кремль будет блокировать любые попытки вступления Украины в ЕС, НАТО, итд... через свой подконтрольный лугандон с его вето.
Вот, что нас ждёт по минскому договорняку.
Но всё же есть альтернатива, это хорватский вариант. Там без всяких договорённостей, соглашений, переговоров, протоколов, итд... с сербскими сепаратистами. Очень просто поступили. За 3 дня выбили всех сербских сепаратистов и оккупантов с территории Хорватии.
И нет проблем теперь в Хорватии. Она процветающая страна. Вступила в ЕС, НАТО.
Уровень жизни на порядок выше чем в Боснии и у нас.
)))))))))))
)))))))))))
2) это решение прямо нарушает суверенитет Украины и предоставление особого статуса это преступление!!!
3) в рамках каких территорий будет предоставлен "особый статус", в рамках сегодняшней территории ОРДЛО, или ОРДЛО + наши украинские территории?!
4) наше дарагое СБУ когда-нибудь проверяло Зеленского, Разумкого, Ермака, Богдана, Сивоху и других тридварасов из "Слуги Урода" на сотрудничество с ФСБ (на вербовку и работу в интересах Рашки)???.. это очень актуальный вопрос!!!
ещё у неё есть.. А этот кагал на передовую
в окопы.Какой особый статус ??
Якось більш чесно та прозоро...
Там его почти 5 лет обсуждали, мурыжили, а потом послали в лес.
Эти умственно отсталые половые тряпки всерьёз собираются принять этот идиотизм?
Там же последуют следующие фазы, сплошным потоком одна за другой, когда об эти половые тряпки будут дружно вытирать ноги все кому не лень в дырах и в самой России.
Я понимаю, что у тебя нулевая воля и микроскопический мозг, которых хватает на "чего изволите?"
Но ведь после этого факта тебя будут явно и тайно презирать все без исключения на этой планете. К тому же троянский конь не привёл к миру. Благими намерениями дорога выстелена в ад.
а "Слуги нарИда" будут висеть на ветках согласно решения суда..