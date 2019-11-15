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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19924) Разумков Дмитрий (279)

 Закон "Об особом статусе Донбасса" нужно будет принять до Нового года, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что закон "Об особом статусе Донбасса" нужно принять до конца нынешнего года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию "Фокус".

"Закон об особом статусе Донбасса нужно будет принять до Нового года, поскольку нынешний действует до конца 2019-го. За полтора месяца принять пакет законов о народовластии, часть из которых потребует изменений в Конституцию, а затем провести всеукраинский референдум нереально", - отметил Разумков.

По его словам, чтобы сказать, что придётся менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в "нормандском формате".

"Когда она (встреча. - Ред.) состоится, ВР начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями. Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ - это гадание на кофейной гуще", - подчеркнул спикер.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент при публичном обсуждении с обществом разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе Донбасса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завитневич о возможности быстрого прекращения войны на Донбассе: "Решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина"

Источник: https://censor.net.ua/n3159948
 
 
 Топ комментарии
 
тобто виконують вимоги фуйла....
а що далі ?
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Билеты на Ростов не забудьте забронировать до Нового года для всей вашей вазелиновой шайки, а то перед прадзниками можете не успеть!!!!
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тобто виконують вимоги фуйла....
а що далі ?
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Ви мабуть з Місяця впали? Виконав забаганки ***** і прийняв Закон про особливий статус ордло пан Порошенко.
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Пан Порошенко и пан Зеленский -одного поля ягода. Пока вы тут будете чубитысь кто из них лучше они вас без трусов оставят, продадут Путину и землю из под ног выбьют. У них же турборежим.
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не зовсім так - різниця між ягодою українською і шидівською все таки є
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Одного поля ягода? Порошенко государственик и бандеровец, а Зе - шмаркля и малорос.
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Какой он бандеровец? Бегал из партии в партию и основатель Региональной партии, работал у Януковича, коррупцию поощрял, во время войны на Мальдивах загорал. Бандеровец, ***. Хоть бы не оскор***л бандеровцев.
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Коли і скільки він загорав? Один раз за 5 років. В 2018, одну неділю на Різдво
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Да они уже на игле Путина и по его планам работают. А украинцам говорят НУЖНО,это значит Путину нужно.Этих рептилий нужно гнать с Рады пока не поздно, иначе они ускоренными темпами сдадут Украину агрессору, а землю продадут иностранцам в том числе и агрессору. Пипец.
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голосуйте а то путин нападёт
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу. Об этом он заявил в интервью агентству "РБК-Украина". "У неконтролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей не должно быть никакого особого статуса." По мнению Зеленского, урегулирование конфликта не будет быстрым.
"Я считаю, что это вообще наша большая история и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации", - сказал он.
Как полагает кандидат в президенты, помочь в этом может информационная война.
"Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им", - пояснил Зеленский.
Он добавил, что для этого предстоит "сделать очень много гуманитарных шагов", а самым страшным назвал отсутствие диалога с жителями Донбасса.
Среди мер, которые предлагает кандидат в президенты, - создание большого европейского медиапортала, который вещал бы на русском языке по всей Европе и сообщал бы "правдивые вещи" о событиях на Украине.
На вопрос об амнистии для ополченцев Зеленский ответил, что не будет подписывать такой закон. Кроме того, он заявил, что считает президента России Владимира Путина врагом.
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Билеты на Ростов не забудьте забронировать до Нового года для всей вашей вазелиновой шайки, а то перед прадзниками можете не успеть!!!!
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та ниче не будет. хохлы по земле заглотили то соснут и тут.
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Так и есть вчера пуйло потребовал что истекает срок и встречи не будет пока особ статус не дадут
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каламойский уже ответил ему пучхе дает 100 миллиардов и вводит войска /танки в Украину
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причём эти танки рашинские будет заправлять тот же мойша
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А далі, під керівнцтвом Бені , грабувати Україну.!
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а дали тупое блеяние штейнов что онизамыр. как при вальцманате.
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дебільчик неграмотний. ...
воно навіть не знає, що такого закону НЕ ІСНУВАЛО.
інтерпретує його як фуйло велів.
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Какой еще такой особый статус? После опубликованных соц. опросов непонятно кем проведенных это вызывает еще больше вопросов.
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ну проведи свой опрос там.. тока не забудь сказать шо ты из Украины, и, если тебе не проломят череп узнаешь правду, дод
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вас уродов надо мочить и жывоты пороть как вы Александру Рыбаку в Словянске
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Вы поторопитесь а то ваши хозяева могут вас и новичком побаловать
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И быстрее пошевеливайтесь зелёные слизняки. Кремлядь ждать не любит.
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По его словам, чтобы сказать, что придётся менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в "нормандском формате".

Там і так багато няшек для москалів ... Зелені хочуть додати прав псевдореспублікам ?
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Веселого Нового Года. Будет жарко и весело у вас под кабинетами.
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они же ещё широкое обсуждение анонсировали, какой до нового года...
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Они и с Банковой сразу после выборов переселялись 🤪
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Слуга ху@ла окончательно скинула маски...
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Сдача украинских позиций и разрушение суверенитета идёт полным ходом
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Вы че там *** окуели я смотрю уже в край!!!

Если это произойдет - то заказуйте по себе панихиду твари!!!
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вот они тупые, сказал же пути , нету статуса донбаса с правом вето евро интеграции и нато нету встречи в норманском формате.
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а чого голова ВР не знає назву закону, про який воно триндить ?
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о не уверан что все порохоботы зают, что подписал их Петя.
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Заморозить конфликт и послать **** подальше.
Другого варианта нет.
Почему 40 млн Украинцев должны терпеть этих убийц и сепаров в своей стране. ? За какую такую радость?
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Лишить украинского гражданства всех , ктотполучил паспорта страны - агрессора. Прировнять жто к предательству, и запретить въезжать в Украину пожизненно.
Разобраться со студентами , обучающимся в украинских вузах- есть паспорт РФ- ногой под зад
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Возбудить уголовные дела против российских пограничников , пропускающих КАМАЗы со снарядами в Украину
Против водителей КамАЗов, везущих снаряды в Украину и т д
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По перше- тобі просто скінчити смердіти!
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За радость дать повод снять с мокшей санкции.
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да ты заболбал, мудак, со своей кофейной гущей - осталось только ждать когда шею свернут тебе...
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Так вот ты какая, турбокапитуляция... Здорово америкосы яйца Бене в дверь зажали, торопятся, метушятся "Зе!проданцы".
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Морда Ползункова-это морда очередного предателя нашей многострадальной Родины.
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Надо Федя, надо! Так решили судьи Украины тупин муфлон и херкель
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"Особый статус Донбасса" - военное положение до
- 1. Ареста и осуждения боевиков,
- 2. Изъятия всего оружия до последнего патрона.
- 3. Полного разминирования и очистки территории от неразорвавшихся боеприпасов.
- 4. Изучения местным населением и сдачи экзамена по курсу лекций "Рашизм - чума 21-го века".
Примечание: лица, получившие паспорта РФ подлежат высылке в указанную страну.
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По-моему, вы раскричались преждевременно. В стиле "не читал, но осуждаю". Только по заголовку что-ли делаете выводы? Так заголовки - это хлеб журналистики. Разумков сказал: " После встречи в нормадском формате станет ясно какой закон готовить"
И фраза эта, по-моему, как раз и прозвучала, как ответ Путину.
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Якщо вони не смердітимуть, то їм не заплатять! Лахта, сер!
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Представим, что пу-йло прекратил огонь со стороны своих рашистов на Донбассе, чего все добиваются. Месяц, два месяца не стрелют.
Что дальше?
А дальше выполнение по пунктах минской капитуляции.
Амнистия террористам, выборы в лугандоне, особый статус лугандона в Конституцию Украины.
И что, что будет дальше?
А дальше Украина превращается в Боснию и Герцеговину.
Там в Боснии, сербы получили аналогичный особый статус для своей части Боснии - республики сербской, закреплённый в конституции Боснии, согласно Дейтонским договорённостям
Теперь смотрим на Боснию, что она сейчас из себя представляет. Босния и Герцеговина сейчас это fail State. Фактически не существующая страна - конфедерация состоящая из двух частей, боснийско-хорватской федерации и республики сербской.
Сербы со своим особым статусом блокируют любые решения Боснии, федеральной боснийской власти. Поэтому Босния никогда не вступит в НАТО, даже в ЕС, хотя в центре Европы. Сербы всё блокируют... Кстати и поэтому, уровень жизни в Боснии намного ниже чем в соседних Хорватии, Словении, итд.
То же, планируют и у нас. Фактически федерация Украины и лугандона. И Кремль будет блокировать любые попытки вступления Украины в ЕС, НАТО, итд... через свой подконтрольный лугандон с его вето.
Вот, что нас ждёт по минскому договорняку.
Но всё же есть альтернатива, это хорватский вариант. Там без всяких договорённостей, соглашений, переговоров, протоколов, итд... с сербскими сепаратистами. Очень просто поступили. За 3 дня выбили всех сербских сепаратистов и оккупантов с территории Хорватии.
И нет проблем теперь в Хорватии. Она процветающая страна. Вступила в ЕС, НАТО.
Уровень жизни на порядок выше чем в Боснии и у нас.
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хорваты красавы,спору нет,но они не граничат с мордором,а если бы граничили,то србы не кончались бы..
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Нужно еще украинцев лишить земли чтобы не за что было воевать и некого защищать. У нищебродов и бомжей родина- помойка и тепплотрасса
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а при продлении и капитуляции тоже снимут...
)))))))))))
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Я думал что Кучма начал уничтожать Украину , но не думал что будут такие последователи.
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Так ***** настаивает его принять ДО нормандской встречи, или никакой встречи не состоится
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Без продления существующего законо об Особом статусе, с Раши снимут санкции.
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а при продлении и капитуляции тоже снимут...
)))))))))))
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без продления снимут с ***** и повесят санкции на нас.
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это тот что мутин вчера потребовал принять???????????????
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1) у нас в конституции не предусмотрено никаких особых статусов для "регионов";
2) это решение прямо нарушает суверенитет Украины и предоставление особого статуса это преступление!!!
3) в рамках каких территорий будет предоставлен "особый статус", в рамках сегодняшней территории ОРДЛО, или ОРДЛО + наши украинские территории?!
4) наше дарагое СБУ когда-нибудь проверяло Зеленского, Разумкого, Ермака, Богдана, Сивоху и других тридварасов из "Слуги Урода" на сотрудничество с ФСБ (на вербовку и работу в интересах Рашки)???.. это очень актуальный вопрос!!!
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Чё визжишь? Проснулся? Порошенко подписал капитуляцию Минск 1 и Минск 2 именно с этими условиями *****. И 5лет говорил об их безальтернативности. А ты все это время в коме пребывал?
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А що Фуйло від Разумкова хоче до Нового року?
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Народ !!! Пора выходить и показывать этой Зеленой саранче их место, а лучше давить их гнид!!! Закон "Про особливий статус Донбасу" потрібно буде ухвалити до Нового року, - Разумков - Цензор.НЕТ 6241
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Армии пора браться за голову,если она
ещё у неё есть.. А этот кагал на передовую
в окопы.Какой особый статус ??
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Сформировать еврейский штрафной батальон и в зону разведения там говорят не стреляют.
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Цю новину одразу краще читати в ось такому вигляді.

Якось більш чесно та прозоро...
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Даже в Молдове кремлю не удалось продавить особый статус приднестровья.
Там его почти 5 лет обсуждали, мурыжили, а потом послали в лес.
Эти умственно отсталые половые тряпки всерьёз собираются принять этот идиотизм?
Там же последуют следующие фазы, сплошным потоком одна за другой, когда об эти половые тряпки будут дружно вытирать ноги все кому не лень в дырах и в самой России.
Я понимаю, что у тебя нулевая воля и микроскопический мозг, которых хватает на "чего изволите?"
Но ведь после этого факта тебя будут явно и тайно презирать все без исключения на этой планете. К тому же троянский конь не привёл к миру. Благими намерениями дорога выстелена в ад.
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поэтому за Молодву ***** не получает санкции.
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Посмотри видео там пуйло плачется что порох подписал а все тянул и нехотел,никто не собирался внедрять в жизнь а вы хочете видимо раз так уцепились
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Речи об особом Статусе Донбасса не может даже быть. А то получите Майдан и импичмент шмаркле.
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нужно было об этом говорить Пете, он давно уже подписл.
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то что подписал Петя не устраивало *****,поэтому олн и говорит что без нового статуса дамбасса сдвигов никаких не будет
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Почему решение по закону принимаются без встречи в нормандском формате , значит с самого начала обмена пленными была уже дорожная карта действия для Украины . Шаг 1. шаг 2. шаг 3 . шаг 4 и последний шаг присоединение Украины к участку окупированной територии -Это называется возращение Украины в родную гавань .
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потому что это делается в конце каждого года автоматически.
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после Зеленского ,придет другая проукраинская власть, и всё нахер отменит, и особый статус Бимбаса, и зачистит Бимбас от сепаров, и засыпит Бимбас хлоркой..
а "Слуги нарИда" будут висеть на ветках согласно решения суда..
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Особый статус бамбаса-помойка до границы с **********,вот такие их особенности Закон "Про особливий статус Донбасу" потрібно буде ухвалити до Нового року, - Разумков - Цензор.НЕТ 5035
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