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Все про:боеприпасы (1290) взрыв (4393) Балаклея (144)

 Взрывы на военном арсенале с боеприпасами слышны в Балаклее. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Балаклее Харьковской области слышны взрывы в районе, где находятся склады с боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Главном областном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций подтвердили информацию о ЧП.

Сейчас руководство ГСЧС собралось на совещание.

По информации портала 057.ua, в Министерстве обороны Украины рассказали, что произошло ЧП при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно - один из саперов был ранен.

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Взрывы на военном арсенале с боеприпасами слышны в Балаклее 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159940
 
 
 Топ комментарии
 
началась ... демилитаризация от неЛОХа
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Как это нет слов ? Вот вам комменты, которые писали в 2017 году:
roshenko q

Соевые раздолбаи
Семён Тимошенко

барыга ждёт бабло с МВФ... ему некогда...
паталогически жадный до долларов тип...
Оріяна

Потому что наши власти не собирались воевать с ******.Они собирались с ним торговать.Три года это у них получалось с миллиардными успехами *****.
Dmytryku

Пеце шоколадом уже надоело торговать? За боеприпасы взялся?
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Тока шо по г+г передали, что засекли автивку пороха вблизи складов... но пустую, без кого-либо... есть подозрение, шо порох ползком прорвался или с дрона саданул. А чего б ему у турков дроны покупать. Еще мосейчучка сказала, шо он эти снаряды хотел в панаму увезти, т.к. он все либо в панаме, либо в липецук прячет... от таки дела... а, еще она сказала, шо зеленковский или как там этого недоделка, хочет туда приехать, учителей успокоить, потому шо не лох...
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Бухие что-ли снаряды грузили, как мог снаряд рвануть.
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началась ... демилитаризация от неЛОХа
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17 мая 1984 года в Североморске случилась одна из крупнейших трагедий эпохи СССР. В первые минуты и часы событий многие думали о начале Третьей Мировой из-за характерных "грибов" возникших над городом.
По официальной версии 17 мая 1984 года в городе Североморск, на главной ракетно-технической базе Северного флота, в воинской части 63976, произошли взрывы на складах ракетного оружия. Форма и мощность взрывов были идентичны трем ядерным ударам.
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Порох, мля! Ти що, маніяк?! Припиняй усе оце!!!111!1
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Беня стали барьігой, продал Украину за сотку.
Зеля взрьівает складьі)))
Норм, а уже переживать начал, что у нас что то поменяется)))
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Какие склады, несчастный случай во время утилизации боеприпасов.
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****** уроды. Там уже не осталось ничего, наверное
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якщо не слухатиметься Беню..
але він карошій мальчік
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Я совсем запутался. Это виноват все еще Порошенко или уже Зеленский ? Кого весной сажать будут ?
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Президент виноват что у криворуких саперов снаряд рванул?))
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да он ни в чем не виноват, и вам ничего не должен))) он вообще непонятно чем занят, катается себе на тесле и в ус не дует
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Склады сгорели при Порошенко, а последствия аукаются при Зеленском.
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та скока можно былаж команда перестать стрелять
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когда колбаса была по 2-20, такого не было.
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вот действительно говорят, как аукнется так и откликнется))) зеля пришел к власти на манипуляциях метании дерьма, от этого и слетит с трона
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Головне щоб Петіни патронні заводи не підірвали )
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при пете его начинали строить, а при зеле остановили))
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А це тому, що досі нікого не розстріляли.......
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