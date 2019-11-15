 Взрывы на военном арсенале с боеприпасами слышны в Балаклее. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Главном областном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций подтвердили информацию о ЧП.
Сейчас руководство ГСЧС собралось на совещание.
По информации портала 057.ua, в Министерстве обороны Украины рассказали, что произошло ЧП при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно - один из саперов был ранен.
roshenko q
Соевые раздолбаи
Семён Тимошенко
барыга ждёт бабло с МВФ... ему некогда...
паталогически жадный до долларов тип...
Оріяна
Потому что наши власти не собирались воевать с ******.Они собирались с ним торговать.Три года это у них получалось с миллиардными успехами *****.
Dmytryku
Пеце шоколадом уже надоело торговать? За боеприпасы взялся?
По официальной версии 17 мая 1984 года в городе Североморск, на главной ракетно-технической базе Северного флота, в воинской части 63976, произошли взрывы на складах ракетного оружия. Форма и мощность взрывов были идентичны трем ядерным ударам.
Зеля взрьівает складьі)))
Норм, а уже переживать начал, что у нас что то поменяется)))
але він карошій мальчік