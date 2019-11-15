 Взрывы на военном арсенале с боеприпасами слышны в Балаклее. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Главном областном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций подтвердили информацию о ЧП.

Сейчас руководство ГСЧС собралось на совещание.

По информации портала 057.ua, в Министерстве обороны Украины рассказали, что произошло ЧП при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно - один из саперов был ранен.

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