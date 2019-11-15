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Все про:СБУ (14017) Шевченко Евгений (30) ГБР (701) Европейская Солидарность (161) Ткаченко Максим (2)

 "Евросолидарность" требует от СБУ и ГБР возбудить уголовные производства против нардепов от СН Ткаченко и Шевченко за призывы, оправдывающие агрессию РФ

Фракция "Европейская солидарность" требует от Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований возбудить уголовные производства против нардепов от СН Евгения Шевченко и Максима Ткаченко за призывы, которые оправдывают российскую агрессию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Члены фракции "Евросолидарности" направили депутатский запрос в СБУ и ГБР.

"Участие депутата монобольшинства Евгения Шевченко в российском пропагандистском телешоу, во время которого он возлагал вину по продлению войны в Донбассе на "украинских националистов", а не на страну-агрессора, имеет все признаки государственной измены и несет вред национальной безопасности Украины. Другой представитель "Слуг Народа" Максим Ткаченко фактически призвал признать боевиков, заявив о возможности сотрудничества с представителями оккупационного режима на Донбассе после деоккупации украинской земли", - говорится в запросе.

Кроме того, в тексте запроса сообщается, что в последнее время участились публичные призывы представителей правящей партии"Слуга народа" к публичному отрицанию статуса временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, ответственности РФ за материальный или нематериальный ущерб, нанесенный Украине в результате вооруженной агрессии РФ.

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"Особую общественную опасность несут такие антигосударственные деяния, совершаемые представителями публичной власти, к числу которых, в частности, относятся народные депутаты Украины", - сообщили в "Евросолидарности".

"Заявления обоих депутатов монобильшинства грубо нарушают требования Конституции Украины и дискредитируют украинских защитников и Украину в целом, что вредит национальным интересам. Следовательно, посягательство на территориальную целостность, суверенитет, вред национальным интересам и оправдания российской оккупации должны получить надлежащую правовую оценку и реакцию отечественных спецслужб", - считаю в "ЕС".

"Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а так же государственная измена, как следует из содержания, являются особенно тяжелыми преступлениями, которые предусматривают повышенную уголовную ответственность. В то же время, публичные призывы дискредитируют действия Вооруженных Сил Украины, центрального органа исполнительной власти, который реализуюет государственную политику отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули во фракции.

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"Евросолидарность" просит дать правовую оценку вышеуказанным публичным действиям нардепов Ткаченко и Шевченко, возбудить уголовные производства и принять меры с целью обеспечения неотвратимости наказания за соответствующие преступные деяния.

Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.

Нардеп от СН Максим Ткаченко ранее заявил, что не исключает, что "чиновники", которые работают в "администрации" наемников РФ на оккупированных территориях, могут остаться в команде новой власти.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159932
 
   
 Топ комментарии
 
Наивные....Тут у некоторых "полный контакт", а вы с такими требованиями...смИшно... "Евросолидарность" требует от СБУ и ГБР возбудить уголовные производства против нардепов от СН Ткаченко и Шевченко за призывы, оправдывающие агрессию РФ - Цензор.НЕТ 7887
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шо тут,- у зебилов в зобу сперло?
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Когда будут уголовные производства за взятки в партии "Слуга в конверте"?
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Поддерживаю. - Но это не из хороших побуждений. А конкуренция врагов.
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а ты не заболел чем то ? не болей - хотя если так ,то только чуть ,чуть)))
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Если вдумываться ,то я пишу только о хорошем. Иногда шучу. Но не все это понимают.
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((((я понял - ты это уже и за монику не голосовал - ожидаемо ,ожидаемо)))
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Не голосовал. Но приветствую его отдельные действия.
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шо и требовалось доказать))) народ - первый на цензоре пошел в отказ ))
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Если возбуждать дело , то против партии Слуга народа, а не отдельных депутатов и против Зеленского. А то как -то смешно подавать против 2-х депутатов, в то время как они все работают на Путина.
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Наивные....Тут у некоторых "полный контакт", а вы с такими требованиями...смИшно... "Евросолидарность" требует от СБУ и ГБР возбудить уголовные производства против нардепов от СН Ткаченко и Шевченко за призывы, оправдывающие агрессию РФ - Цензор.НЕТ 7887
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Полный контакт у ху- ла !!! Он вам авторитет, что вы его цитируете? Или вы кокса подкидываете в костер?
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Тут мы на вас ложили, как обычно! Собаки гавкают, а караван идет.....
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Что у зебилов идёт - капитуляция перед путлером?
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кто руководит этой СБУ сегодня? и это будет ответ на все эти требования.
а руководит ей сегодня дилетант, липовый лейтенант, но "крупный специалист" в туристическом бизнесе ни дня в нем не работавший, но зато корешь неЛОХа!
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ЕС делает это не на сегодлня ОНИ ПРЕКРАСНО ПОНМИАЮТ КТО ТАКОЙ ЗЕДЕБИЛ КТО ТАКОЕ ПРАВООХРЕНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЭТО ОНИ ДЕЛАЮТ НА ПОТМО ЧТОБЫ ЗЕДЕБИЛУ И ЕГО БАНДЕ КРОМЕ КАК В ********* И НЕ БЫЛО КУДА СБЕЖАТЬ...
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та да, только боевой генерал сидит уже, сидит с ЗеКами, а министр обороны язык в *Опу запхав ...
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Идёт унижение и уничтожение украинской армии в угоду ху#лу.
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Это да! Алкаш был куда "специалистее"!!!!
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Когда будут уголовные производства за взятки в партии "Слуга в конверте"?
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нічого не буде.
але мене цікавить хто спонсорує владну партію.
невже беня дає грошики в обмін на земельну реформу ?
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Беня как раз наоборот получает бабки от владельцев крупных агрохолдингов за "земельну реформу"
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там просто - лобісти від промислових магнатів скидають кеш в "фонд" з побажаннями. А вже з фонду оплачують кнопкодавів. Яскравий приклад закон по тютюновій галузі
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там , где ты ее не видишь. Это как ОБСЕ , те тоже руССких на Донбассе не видят
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ух ты! А ты видел то, что Порох украл?
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Цирк!!!!! Кто то все время держит нас в тонусе!!!! Все что,то мутят!!! Задолбали!!!
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Где в Конституции сказано что человек не может высказать свое мнение, Петя сам сотрудничал с представителями ОРЛДО например покупая у них уголь или договариваясь в Минске. Как он собирается возвращать территорию если ни с кем там не будет сотрудничать после деокупации.
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Конституция - это не уголовный кодекс и не административный.
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Клав прилад для гри на роялі твій клоун на Конституцію! Одразу як приймав присягу, так і положив замість руки.
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О, капитан Очевидность.
Конституция - основной закон. Её положения регулируются законами и подзаконными актами.
Свобода слова не означает, что можно клеветать.
Свобода передвижения не означает, что можно ходить по проезжей части...
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Поэтому если какой-то закон противоречит конституции, он является антиконституционным
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Просто спасибо! Никогда об этом не догадывался.
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Та ти шо?! А навіщо тоді конституційний суд і його судді з окладом 400 000грн на місяць?
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Жалкая вариация на тему советского анекдота "Где у Карла Маркса написано, что я к 8 утра должен приходить на работу?"
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Зараз при владі СН, тому вони знайдуть спосіб загальмувати розслідування щодо цієї скандальної проблеми.
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Можливо. А ось справам про підписання капітуляцій в Мінську буде дано прискорення.
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Якщо у нас є незалежні суди, то треба. Але поки СН визначили, що суди нереформовані.
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За трансляцию пропаганды агрессора, давно пора привлекать к ответственности.
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Типичное "держи вора". Просто на подходе уголовка именно по этим статьям за сдачу Крыма и минские соглашения о капитуляции.
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В Павловку Интернет провели, Андрюша? Или просто так написано у вас?
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Он продолжил: "Мы не можем понять в чем логика этих условий по разведению войск. Если российская сторона заинтересована также, чтобы в Украине был мир, почему нельзя провести первичные переговоры без развода войск. Почему? Мы хотим понять российскую сторону. В чем логика заключается? Вы понимаете, что есть элемент недоверия с российской стороны. Но, как бы там не было Россия проявила акт агрессии и люди уже бояться. В обществе существует мнение, что Россия просто-напросто обманет в очередной раз Украину. Мы войска свои отведем, а она территорию захватит, линии у нас будуто ослаблены. В принципе в этом весь сыр-бор в Украине Источник: https://censor.net.ua/n3155343

Это прямая речь Шевченко. Нифига себе оправдал агрессию РФ.
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дійсно ніфіга..
ти не ту цитату виписала.
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Это его цитата в той самой передаче
В той самой передаче он прямым текстом высказался о РФ
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я тобі і іншим нижче написала.
щоб знали правду.
так що читай
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1. Співробітництво з представниками окупанта.
2. Виправдання агресії росії спробою перевести провину на націоналістів.
Може воно і Майдан обвинувачує ?
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На тобі ТІ ЦИТАТИ. Щоб не маніпулювала, як ти завжди це робиш.
1.Там есть честные и порядочные люди: кто-то из них сможет остаться в команде новой власти, - нардеп от СН Максим Ткаченко о наемниках РФ на Донбассе. ВИДЕО

2.Отвечая на вопрос, как убедить жителей Донбассе остаться в Украине, Шевченко заявил: "Я не могу сейчас отвечать за всю фракцию, потому что пока единого решения фракция по написанию единого законопроекта об особенном статусе ОРДЛО еще не проходило. Лично могу сказать свое мнение, как гражданина Украины, как народного депутата. Я считаю, что первая проблема, которую мы должны снять - это вопросы языковые и культурные. Потому что именно языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами привел к расколу в обществе и в целом мы знаем к чему это привело. Языковой вопрос должен был снят и люди должны разговаривать на том языке, на котором хотят. Тем более у нас есть 10 статья Конституции, которая гарантирует такие права. Второе я могу сказать, что у нас было много с двух сторон горя. И здесь нужно найти мужество для того, чтобы просто простить. Одна сторона другой должна простить. Иначе мира не будет".Источник: https://censor.net.ua/n3155343
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Здесь нет оправдания агрессии РФ
Уверена любой суд это подтвердит
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да... зелений суд підтвердить
а тобі не видається, що за півроку команда зелених взагалі забагато разів попалилась на своїй русофілії ?
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знаєте, що я помітила... певні зеленкуваті вже визнають корупцію та неспроможність зеленої влади, ці заспокоюють себе тим, що ніби і не розраховували, що одразу стане краще...
а от визнати своє лоховство - зась.
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меня знакомый убеждал что нужно голосовать за зе, мы много спорили (нам за 40) сейчас когда заводим разговоры о политике ему становится неудобно и он опускает глаза))
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ещё одна петюнина потуга в создании образа патриота и апизицианера , потом , когда под рученьки на кичу поведут , будет громко орать Караул апазиционера сажают !
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Ваш комментарий лишний раз подтверждает сомнение в том, что украинцы - народ благодарный. И на счет разумности есть сомнение: избрали себе президентом оболтуса, который только и умеет, что угождать/развлекать/смешить богатых людей. А вслед за злым комиком избрали в парламент много людей, которым не место в ВР. В составе "партии слуг" в ВР прошли неучи, жулики и рашисты....
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Антиукраинские элементы активизировались в комментах сегодня, это заметно невооруженным глазом. Со всей дури защищают русский мир и его малороссийских адептов, обгаживают украинцев. Зарплату выдали?
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Не-не-не.

Бакланов и Труба заводят дела только непосредственно по заказу Коломойского и Портнова.

Так что тебовать надо не от марионеток, а от хозяев. А с этих двух пиарастов требовать бесполезно. Их надо просто мочить.
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Скоро вмю эту зеЛеную пащаль погоним на ростов
И там у них будут полные контакты с ******
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