 "Евросолидарность" требует от СБУ и ГБР возбудить уголовные производства против нардепов от СН Ткаченко и Шевченко за призывы, оправдывающие агрессию РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Члены фракции "Евросолидарности" направили депутатский запрос в СБУ и ГБР.

"Участие депутата монобольшинства Евгения Шевченко в российском пропагандистском телешоу, во время которого он возлагал вину по продлению войны в Донбассе на "украинских националистов", а не на страну-агрессора, имеет все признаки государственной измены и несет вред национальной безопасности Украины. Другой представитель "Слуг Народа" Максим Ткаченко фактически призвал признать боевиков, заявив о возможности сотрудничества с представителями оккупационного режима на Донбассе после деоккупации украинской земли", - говорится в запросе.

Кроме того, в тексте запроса сообщается, что в последнее время участились публичные призывы представителей правящей партии"Слуга народа" к публичному отрицанию статуса временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, ответственности РФ за материальный или нематериальный ущерб, нанесенный Украине в результате вооруженной агрессии РФ.

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"Особую общественную опасность несут такие антигосударственные деяния, совершаемые представителями публичной власти, к числу которых, в частности, относятся народные депутаты Украины", - сообщили в "Евросолидарности".

"Заявления обоих депутатов монобильшинства грубо нарушают требования Конституции Украины и дискредитируют украинских защитников и Украину в целом, что вредит национальным интересам. Следовательно, посягательство на территориальную целостность, суверенитет, вред национальным интересам и оправдания российской оккупации должны получить надлежащую правовую оценку и реакцию отечественных спецслужб", - считаю в "ЕС".

"Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а так же государственная измена, как следует из содержания, являются особенно тяжелыми преступлениями, которые предусматривают повышенную уголовную ответственность. В то же время, публичные призывы дискредитируют действия Вооруженных Сил Украины, центрального органа исполнительной власти, который реализуюет государственную политику отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули во фракции.

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"Евросолидарность" просит дать правовую оценку вышеуказанным публичным действиям нардепов Ткаченко и Шевченко, возбудить уголовные производства и принять меры с целью обеспечения неотвратимости наказания за соответствующие преступные деяния.

Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.

Нардеп от СН Максим Ткаченко ранее заявил, что не исключает, что "чиновники", которые работают в "администрации" наемников РФ на оккупированных территориях, могут остаться в команде новой власти.

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