 "Евросолидарность" требует от СБУ и ГБР возбудить уголовные производства против нардепов от СН Ткаченко и Шевченко за призывы, оправдывающие агрессию РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Члены фракции "Евросолидарности" направили депутатский запрос в СБУ и ГБР.
"Участие депутата монобольшинства Евгения Шевченко в российском пропагандистском телешоу, во время которого он возлагал вину по продлению войны в Донбассе на "украинских националистов", а не на страну-агрессора, имеет все признаки государственной измены и несет вред национальной безопасности Украины. Другой представитель "Слуг Народа" Максим Ткаченко фактически призвал признать боевиков, заявив о возможности сотрудничества с представителями оккупационного режима на Донбассе после деоккупации украинской земли", - говорится в запросе.
Кроме того, в тексте запроса сообщается, что в последнее время участились публичные призывы представителей правящей партии"Слуга народа" к публичному отрицанию статуса временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, ответственности РФ за материальный или нематериальный ущерб, нанесенный Украине в результате вооруженной агрессии РФ.
"Особую общественную опасность несут такие антигосударственные деяния, совершаемые представителями публичной власти, к числу которых, в частности, относятся народные депутаты Украины", - сообщили в "Евросолидарности".
"Заявления обоих депутатов монобильшинства грубо нарушают требования Конституции Украины и дискредитируют украинских защитников и Украину в целом, что вредит национальным интересам. Следовательно, посягательство на территориальную целостность, суверенитет, вред национальным интересам и оправдания российской оккупации должны получить надлежащую правовую оценку и реакцию отечественных спецслужб", - считаю в "ЕС".
"Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а так же государственная измена, как следует из содержания, являются особенно тяжелыми преступлениями, которые предусматривают повышенную уголовную ответственность. В то же время, публичные призывы дискредитируют действия Вооруженных Сил Украины, центрального органа исполнительной власти, который реализуюет государственную политику отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули во фракции.
"Евросолидарность" просит дать правовую оценку вышеуказанным публичным действиям нардепов Ткаченко и Шевченко, возбудить уголовные производства и принять меры с целью обеспечения неотвратимости наказания за соответствующие преступные деяния.
Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.
Нардеп от СН Максим Ткаченко ранее заявил, что не исключает, что "чиновники", которые работают в "администрации" наемников РФ на оккупированных территориях, могут остаться в команде новой власти.
а руководит ей сегодня дилетант, липовый лейтенант, но "крупный специалист" в туристическом бизнесе ни дня в нем не работавший, но зато корешь неЛОХа!
але мене цікавить хто спонсорує владну партію.
невже беня дає грошики в обмін на земельну реформу ?
Конституция - основной закон. Её положения регулируются законами и подзаконными актами.
Свобода слова не означает, что можно клеветать.
Свобода передвижения не означает, что можно ходить по проезжей части...
Это прямая речь Шевченко. Нифига себе оправдал агрессию РФ.
ти не ту цитату виписала.
В той самой передаче он прямым текстом высказался о РФ
щоб знали правду.
так що читай
2. Виправдання агресії росії спробою перевести провину на націоналістів.
Може воно і Майдан обвинувачує ?
1.Там есть честные и порядочные люди: кто-то из них сможет остаться в команде новой власти, - нардеп от СН Максим Ткаченко о наемниках РФ на Донбассе. ВИДЕО
2.Отвечая на вопрос, как убедить жителей Донбассе остаться в Украине, Шевченко заявил: "Я не могу сейчас отвечать за всю фракцию, потому что пока единого решения фракция по написанию единого законопроекта об особенном статусе ОРДЛО еще не проходило. Лично могу сказать свое мнение, как гражданина Украины, как народного депутата. Я считаю, что первая проблема, которую мы должны снять - это вопросы языковые и культурные. Потому что именно языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами привел к расколу в обществе и в целом мы знаем к чему это привело. Языковой вопрос должен был снят и люди должны разговаривать на том языке, на котором хотят. Тем более у нас есть 10 статья Конституции, которая гарантирует такие права. Второе я могу сказать, что у нас было много с двух сторон горя. И здесь нужно найти мужество для того, чтобы просто простить. Одна сторона другой должна простить. Иначе мира не будет".Источник: https://censor.net.ua/n3155343
Уверена любой суд это подтвердит
а тобі не видається, що за півроку команда зелених взагалі забагато разів попалилась на своїй русофілії ?
а от визнати своє лоховство - зась.
Бакланов и Труба заводят дела только непосредственно по заказу Коломойского и Портнова.
Так что тебовать надо не от марионеток, а от хозяев. А с этих двух пиарастов требовать бесполезно. Их надо просто мочить.
И там у них будут полные контакты с ******