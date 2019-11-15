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 Политика Украины
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Все про:Вятрович (222) Сюмар (320) Хилько Андрей (1)

 Регистрацию Вятровича нардепом оспорили в суде, - Сюмар. ДОКУМЕНТ

Регистрацию Владимира Вятровича народным депутатом по списку партии "Европейская Солидарность" оспорили в суде.

Об этом сообщила нардеп от ЕС Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

"Давно такого беспредела, ну и страха, не помню. Теперь понятно, почему спикер тянул с присягой Владимира Вятровича. Решение ЦИК о регистрации его депутатом оспаривают в суде", - заявила она и опубликовала соответсвующее заявление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" намеренно затягивают приведение к присяге Вятровича, - Парубий

Иск подал Андрей Хилько. На сайте ЦИК сообщается, что он был кандидатом в нардепы, самовыдвиженцем по 219 округу (г. Киев). О себе он указал, что является директором БО "Благотворительный Фонд "Хилько". В СМИ его называют адвокатом. Отметим, что в апреле 2019 года Хилько подавал иски об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в нардепы.

Регистрацию Вятровича нардепом оспорили в суде, - Сюмар 01
Регистрацию Вятровича нардепом оспорили в суде, - Сюмар 02

Источник: https://censor.net.ua/n3159931
 
 
 Топ комментарии
 
Слуги урода - лютий антиукраїнський шабаш.
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Махровым зеленым ватникам некомфортно рядом с Вятровичем. Оно и понятно. Не мертвечук с новинским ведь.Реально цирк.
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ЭТО КАКИМ НАДО БЫТЬ ПОДОНКОМ НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ЧТОБЫ ТАК НЕ СКРЫВАЯ ПОКАЗАТЬ СВОЮ НЕНАИСТЬ К УКРАИНЕ Вятрович для них еврейчиков и дебилов как кость в горле... как бы им самим в натуре не подавитсья крошкой украинского хлебушка...
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Слуги урода - лютий антиукраїнський шабаш.
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Українській Нарід віддав свої голоси за СН саме тому, що бпп та нф приймали люті, антиукраїнські рішення. А капітулянт Порошенко їх схвалював.
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А можно перечислить "люті, антиукраїнські рішення"?
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Ну а если перечислю, то у тебя что-то в голове щелкнет? Но для начала хочу удостовериться что ты адекватный. Твое мнение - Украина правовое государство или бантустан?
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Почекайте. А ви вважаєте Україну правовою державою або бантустаном?
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Дидовик, не будь ..., не відповідай питанням на питання.
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Насмотрелся придурок роликов слуг урода и параша ТВ. Говори хоть что то своими словами дол..б
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ЭТО КАКИМ НАДО БЫТЬ ПОДОНКОМ НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ЧТОБЫ ТАК НЕ СКРЫВАЯ ПОКАЗАТЬ СВОЮ НЕНАИСТЬ К УКРАИНЕ Вятрович для них еврейчиков и дебилов как кость в горле... как бы им самим в натуре не подавитсья крошкой украинского хлебушка...
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Иск подал Андрей Хилько. На сайте ЦИК сообщается, что он был кандидатом в нардепы, самовыдвиженцем по 219 округу (г. Киев). О себе он указал, что является директором БО "Благотворительный Фонд "Хилько". В СМИ его называют адвокатом. Отметим, что в апреле 2019 года Хилько подавал иски об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в нардепы Источник: https://censor.net.ua/n3159931
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Спецом, чтоб зебанаты возбудились и побежали быстрее сдавать Украину-сам в этом и признался, кстати, оно само из вашего числа-голосило за зелупу...
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из какого моего числа, сумасшедшая?) так это они спецом договорились с Зе?) так может ещё и ЕС спецом договорились с Зе и тем придурком? Реєстрацію В'ятровича нардепом оскаржили в суді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4292
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а ЛИЧНО ЗЕ И БОГДА ПООБЕЩАЛИ ЗИЛЬКО КАКУЮ СУММУ КАКОЙ ПОСТ ДОЛЖНОСТЬ вы реально верите что какой то оця Хилько на котром штамп вор и мразь негде ставить просто так по совпадению побежало в суд ой ли...
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а если бы суд принял решение в пользу Хилько, а не Зе? Или ты хочешь сказать что ещё и судей заранее купили ради какого-то пиара, который по сути ни на что не влиял... не ну дурдом просто
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Шо-то петики в той теме "Суд сегодня вечером рассмотрит иск о снятии Зеленского с выборов, - адвокат Хилько" https://censor.net.ua/news/3123409/sud_segodnya_vecherom_rassmotrit_isk_o_snyatii_zelenskogo_s_vyborov_advokat_hilko/sortby/tree/order/desc/page/3#comments не возмущались Хилько, а совсем даже наоборот.
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Поки що збудилась ти, й твоя отара! Не зупиняйтесь- будемо ваши сірководнем взимку опалюватись!)))
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Потужна судебна реформа в действительности.
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причем тут суды, они обязаны принять иск. это зе-и-банаты зе-уриной упились и страх потеряли
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ну якщо йухко то все зрозуміло ...воно з "родини" зеленожопих хламідій
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Щас закроют все интернеты в Украине нахер.
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Махровым зеленым ватникам некомфортно рядом с Вятровичем. Оно и понятно. Не мертвечук с новинским ведь.Реально цирк.
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сроки подачи на оспаривание уже давно закончились, читайте Закон
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А судьи, значит, законов не читают?
Или действуют по вказивке?
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Ты тоже идиот? Если вякаешь, то сначала хотя бы посмотри тему в общих чертах. Т уже сегодня так же можешь подать Иск на незаконность проведения выборов в ВР. И будешь 1000% прав, потому что в законе О выборах в Раду есть пункт о проведении обязательной жеребьевки, а партию шашлычника включили решением ЦВК.
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Зеленое стадо аж сцится от страха...при одном упоминании фамилии Вятрович...
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Так це те ж Хілько що розіграло суд по "зняттю" з виборів Зеленськага. Помню як тут зебіли в падучій бились від коварства шокаладніка. А воно вон воно шо...
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Деб.. лоид Вятрович готовит для украинских детишек игру про Украинскую повстанческую армию.
Ту самую, которая организовала Волынскую резню и участвовалав убийствах ЕВРЕЕВ совместно с немецкими войсками.
Могу только представить, какие там будут цели и игровые задачи


Александр Дубинский
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дубинского таки стоило в детстве если не убить так вывезти в Папуа Новую Гвинею в племя анальных просветителей
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Навіщо кудись вивозити - він тепер в цьому племені депутатом працює.
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Сразу пять гостей программы «Народ против» покинули студию уже через несколько минут после начала выпуска. Причина - предложение журналиста Александра Дубинского пустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя», которое тот опубликовал на своей странице в Facebook. Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/02/01/skandal_v_efyre_zik_chast_gostey_pokynula_studyyu_yzza_posta_zhurnalysta_v_1501279
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Могуу предстваить, как этот #иденка дубинского угнетали в детстве
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Мама Дубинского при пенсии в 2000 гривен сумела заработать более десятка престижных авто учитесь у слуг уродов как можно ****..... ть. Дурных хохлов
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а причем кандидат мажоритарщик от 219 округа до выборов по многомандатному округу ?
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Интересно, а сколько у Пети ещё запасных партий зарегистрировано?
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да посмотрел шапку заявы, там дата регистрации ЕС с 2000 Реєстрацію В'ятровича нардепом оскаржили в суді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9720
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Это ни о чем не говорит...это дата первичной регистрации партии....при изменении названия партии дата первичной регистрации остается прежней...
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Если та откроешь ООО или ЧП...с каким то названием...а потом через год...два..десять...изменишь его название...то дата регистрации твоего предприятия останется прежней...той...первой датой...
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Ото як зелені сцються від Вятровича Реєстрацію В'ятровича нардепом оскаржили в суді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1555
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Александр Дубинский стал героем Русского мира или как СМИ РФ подвиги журналиста воспевали
http://www.fttc.com.ua/2016/09/aleksandr-dubinskij-stal-geroem-russkogo-mira-ili-kak-smi-rf-podvigi-zhurnalista-vospevali/
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Боже, яка ганьба... Ніколи мені так соромно за країну не було, як за ці місяці.
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Бужанское быдло угрожало Вятровичу 12 листопада 2019

Привет колега будущий, смотри давай без провокаций, если ті откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в *****, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских ********* **** и буду *****, ты понял?!
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1060081.0
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«Единственный результат Майдана - легализация нацизма»: БУЖАНСКИЙвыступил с громким заявлением
Известный блогер Максим БУЖАНСКИЙ, избранный депутатом от партии «Слуга народа», дал большое интервью изданию Страна.ua и подверг критике предложение переименовать Россию в Московию.

Как сообщает replyua.net, БУЖАНСКИЙ подчеркнул, что такая инициатива противоречит здравому смыслу.. Также депутат заявил, что у Майдана только один результат - это легализация нацизма в Украине.

«История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел.
ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МАЙДАНА -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАЦИЗМА», - заявил депутат.
В интервью он также отметил, что вновь избранные депутаты Верховной Рады могут проголосовать за отмену празднования 9 мая в стране, и если это произойдет, он обязательно у них спросит, что ж они за дебилы такие?
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Днепровский кандидат в депутаты от «Слуги Народа» избивал жену и разыскивался как рейдер
12/06/2019 - 13:05ИВАН ДУЗЬ - СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 49000.COM.UA
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В Днепре по избирательному округу №25 собирается идти от партии «Слуга Народа» блогер и писатель Макс Бужанский. Ранее мы писали о том, что он говорил о Советском союзе и Майдане.
Общественный деятель из Днепра Денис Селин на своей странице в социальной сети Facebook поделился достижениями будущего кандидата в нардепы. Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:
В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации), уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.
В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г
Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В. Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.
В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) - дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.
Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014 по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128.
В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.
Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.2012.
В своей публикации Денис Селин отметил других кандидатов на места в парламенте от политической партии «Слуга Народа», чтобы те тщательно проверили прошлое возможного днепровского мажоритарщика.
https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/
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Цензор:
и нафига та шапка "Заявы" если нету текста "Заявы"
?
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Это просто какой-то антиукраинский русскомирный шабаш!
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...библейные в истерике забились, пейсы попрятали по карманам.. ...
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Сцять зєбуіни? Погрожують розправами. А за що? За те що українець? І ні хера не фашисти!
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Но это украинцам не позволено родину любить и быть патриотами на своей земле, а евреям можно быть националистами

На съезде объединенной еврейской общины Коломойский сказал:
"Евреи являются самой националистической нацией в мире. Мы богоизбранный народ, или мы так считаем, ...наша жизнь, наше существование вызывает ответные реакции"- отметил Коломойский.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/10/31/6976306/
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Повторюю ще раз до влади прийшли маладиє рєгіони, в чому різниця між старими - вони хітріші, безпринципніші, нахабніші, люто ненавидять Україну і все Українське, я б навіть сказав що пришли маладиє ваторєгіони.
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Этот придурок Хилько опять пиарится. Как и в случае с Зелей - тут ему тоже ничего не обломится.
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