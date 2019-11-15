 Регистрацию Вятровича нардепом оспорили в суде, - Сюмар. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщила нардеп от ЕС Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

"Давно такого беспредела, ну и страха, не помню. Теперь понятно, почему спикер тянул с присягой Владимира Вятровича. Решение ЦИК о регистрации его депутатом оспаривают в суде", - заявила она и опубликовала соответсвующее заявление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" намеренно затягивают приведение к присяге Вятровича, - Парубий

Иск подал Андрей Хилько. На сайте ЦИК сообщается, что он был кандидатом в нардепы, самовыдвиженцем по 219 округу (г. Киев). О себе он указал, что является директором БО "Благотворительный Фонд "Хилько". В СМИ его называют адвокатом. Отметим, что в апреле 2019 года Хилько подавал иски об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в нардепы.



