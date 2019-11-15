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 Общество
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Все про:арест (9894) СИЗО (1115) Бронежилет (38) Марченко Дмитрий (14)

 Генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов, в нарушение закона поместили не на гауптвахту, а в гражданское СИЗО, - адвокат Мойсей

Арестованного по "делу бронежилетов" генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко с нарушением законодательства поместили не на военную гауптвахту, а в гражданский следственный изолятор.

Об этом сообщил один из адвокатов подозреваемых по "делу бронежилетов" Георгий Мойсей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню"

По его словам, прокурор в своем ходатайстве о применении меры пресечения подчеркивал, что Марченко нужно поместить именно на гауптвахту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело бронежилетов: суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Каморянского

Впрочем, в решении Печерского районного суда столицы это не прописано, и указано: "Применить меру пресечения в виде содержания под стражей".

"Сначала его поместили в ведомственный (Национальной полиции) изолятор временного содержания, а затем перевели в СИЗО", - сказал защитник.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Источник: https://censor.net.ua/n3159927
 
 
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внезапно выяснилось . что и экспертизу проводили по новаторски - вначале стреляли по бронику без пластин . потом по пластинам отдельно без защиты стреляли . а в комплекте как положено и не проверяли . да и броники при весе 14 кг на экспертизу пришли весом 4.5 кг . твари зелёные спецом зарубили поставки в армию от броников до формы зимней
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Фамилия марченко,протухла. По крайней мере для двоих носителей.
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причем сделали это умышлено, боевого генерала к ЗеКам посадили ...
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Да, похоже прессуют, чтобы дал признательные показания. Походу, у них нет на него вообще ничего, но был дан приказ закрыть, вот и лютуют. Если он в СИЗО ещё и повесится, ничуть не удивлюсь.
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И это правильно. На губе офицеры сидят с незапирающимися камерами и без охраны. Так в Уставе было.
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А что вы ждали в отношении к Воину зебилов?
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лучше б мразь петю посадили туда,который не пришел на допрос в военную прокуратуру в деле Иловайска и которого не было в здании ВР,во время голосования рынка земли,видимо у хряка дела по-важнее есть
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да монику только в подвале, под капающей трубой ))))
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А теперь прикиньте сколько людей погибло от действий ли бездействия этого упитанного засранца?
Он же наверное не думал что его сын оденет этот броник? Он думал что этот чудесный карнавал продолжится ещё лет на пять.... И брюхо отрастёт ещё больше.
Теперь ему не всё равно где сидеть на губе или в сизо. Мне всё равно где он сидит. Главное что бы сидел если виновен.
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Какой лихо-закрученный сюжет - генерал который бывал в Донецком аэропорту "наживался" не на рюкзаках, носках, пайках, а именно на бронежилетах...
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В Балаклее опять склады взрываются !!! блин - да когда этот Зеленый хаос уже закончится !!! Генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов, в нарушение закона поместили не на гауптвахту, а в гражданское СИЗО, - адвокат Мойсей - Цензор.НЕТ 2027 ..
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пусть скажет спасибо что не расстреляли ...- по закону военного положения (времени) реального ...., а дальше все будет по сценарию- обогатятся многие - проки , адвокаты, решалы, лжемантийцы и прочие...
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Все правильно Пусть чистуху пишет, кто его надоумил эти бронежилеты закупать. Возможно он и не при делах и лично ничего не поимел. Но доложен понимать в какой команде он работал и как эта команда грабила нашу армию.
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