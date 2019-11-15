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 Политика Украины
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Все про:брифинг (29) Кабмин (11347)

 Кабмин внезапно отменил брифинг по итогам заседания правительства

Брифинг итогам заседания Кабинета Министров Украины был запланирован на 14:30.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За несколько минут до начала брифинга журналистам пришли SMS о том, что брифинг "переносится на неопределенное время". С чем связан данный перенос мероприятия в пресс-службе не сообщают.

Кабмин внезапно отменил брифинг по итогам заседания правительства 01

Отметим, что сегодня народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук написала заявление об увольнении с должности представителя Кабинета Министров в Верховной Раде.

Она рассказала, что встречалась с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"Моей функцией было, а я еще раз подчеркиваю, что я работала на волонтерских началах, осуществление коммуникации. Если коммуникация проваливается, то должен быть кто-то, кто является той стороной, которая несет ответственность. Я не могу заменить собой премьер-министра, только могу помочь коммуницировать. И когда премьер не слышит, не чувствует потребности слышать, или не понимает, что я предлагаю, то лучше я напишу заявление и освобожу место для человека, который сможет это обеспечить", - сказала Верещук.

Источник: https://censor.net.ua/n3159923
 
 
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Повысят цену на билеты и начнется. Барыги...
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В кабміні знайшли на всіх клпденець. Журналісти в прострації.
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мозги , дерьмом с самого рождения ...Бог дав ЗЕМЛЮ а ці моновиродки й ту просрали
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Выясняли: кто будет добровольцем на сваривание в медном чане после дефолта.
Добровольцев не нашлось. Кабмин внезапно отменил брифинг по итогам заседания правительства - Цензор.НЕТ 6817
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Ничего, ничего. А шо там на таможне? Премьер с Нефедовым наговорили на то, чтобы народу было интересно. Суть в том, что премьер просит главу таможни встретиться с "нужным человеком" по вопросу работы на Черновицкой таможне. В общем будете проводить конференцию, не забудьте просветить народ, о чем речь.
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правильно сделали - хоть кто-нибудь из этих хомячков способен отвечать на вопросы? они-то с трудом представляют что делают, их еле научили по кнопке попадать, а тут мычать на камеру придется
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https://www.obozrevatel.com/politics/srok-istekaet-putin-prigrozil-ukraine-iz-za-donbassa.htm

"Это асолютно ключевой вопрос. Мы слышим, что может быть принят другой закон "Об особом статусе Донбасса". Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то тогда все мгновенно войдет в тупик. И еще очень важное обстоятельство: 31 декабря заканчивается срок действия этого закона "Об особом статусе Донбасса". И если он не будет продлен..." - сказал Путин.
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Зато Тимошенко дала только что брифинг в ВР и сказала что Зеленые приняли опять какой-то закон по которому наша ГТС -- уже не наша.... плядь. да это "гениально" от начала и до конца.
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Вечер наступает вдруг добро пожаловать в квартал мой Зебильный друг если от безденежья ты устал добро пожаловать в вечерний квартал 🙋🙋🙋
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