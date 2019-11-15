 Кабмин внезапно отменил брифинг по итогам заседания правительства

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За несколько минут до начала брифинга журналистам пришли SMS о том, что брифинг "переносится на неопределенное время". С чем связан данный перенос мероприятия в пресс-службе не сообщают.
Отметим, что сегодня народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук написала заявление об увольнении с должности представителя Кабинета Министров в Верховной Раде.
Она рассказала, что встречалась с премьер-министром Алексеем Гончаруком.
"Моей функцией было, а я еще раз подчеркиваю, что я работала на волонтерских началах, осуществление коммуникации. Если коммуникация проваливается, то должен быть кто-то, кто является той стороной, которая несет ответственность. Я не могу заменить собой премьер-министра, только могу помочь коммуницировать. И когда премьер не слышит, не чувствует потребности слышать, или не понимает, что я предлагаю, то лучше я напишу заявление и освобожу место для человека, который сможет это обеспечить", - сказала Верещук.
Добровольцев не нашлось.
"Это асолютно ключевой вопрос. Мы слышим, что может быть принят другой закон "Об особом статусе Донбасса". Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то тогда все мгновенно войдет в тупик. И еще очень важное обстоятельство: 31 декабря заканчивается срок действия этого закона "Об особом статусе Донбасса". И если он не будет продлен..." - сказал Путин.