 Днепровский капеллан Поворотный жестко ответил Коломойскому по "забытой крови"

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Дайте пять, десять лет, и кровь забудется" (с). А вот интересно, допустим, у вас кто-то забрал немного бабла. Сколько лет должно пройти, чтобы вы это забыли? А, уважаемый господин Игорь?", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в интервью изданию The New York Times Игорь Коломойский заявил, что Украина должна восстанавливать отношения с Россией.
"Дайте 5-10 лет, и кровь будет забыта", - сказал он.
Там погибли люди, которые с Коломойским вообще не связаны, их убили 80 лет назад.
вот нахер так шутить?
Сколько лет должно пройти, чтобы вы это забыли? А, уважаемый господин Игорь?",
Источник: https://censor.net.ua/n3159919
Ну сказал пан отец ... Где чужая кровь для Бени, и где БАБЛО...
Уверен - на самом деле , он бы этого не сказал!!!
https://youtu.be/ipd8Czt7EQU?list=FL3b5cWZOQhecHxE5-CJNPLg