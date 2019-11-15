 Днепровский капеллан Поворотный жестко ответил Коломойскому по "забытой крови"

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Дайте пять, десять лет, и кровь забудется" (с). А вот интересно, допустим, у вас кто-то забрал немного бабла. Сколько лет должно пройти, чтобы вы это забыли? А, уважаемый господин Игорь?", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в интервью изданию The New York Times Игорь Коломойский заявил, что Украина должна восстанавливать отношения с Россией.

"Дайте 5-10 лет, и кровь будет забыта", - сказал он.

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