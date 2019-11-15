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 Общество
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Все про:Коломойский (1246) Россия (74275) капеллан (61)

 Днепровский капеллан Поворотный жестко ответил Коломойскому по "забытой крови"

Днепровский капеллан Дмитрий Поворотный прокомментировал слова олигарха Игоря Коломойского о "забытой крови".

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Дайте пять, десять лет, и кровь забудется" (с). А вот интересно, допустим, у вас кто-то забрал немного бабла. Сколько лет должно пройти, чтобы вы это забыли? А, уважаемый господин Игорь?", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в интервью изданию The New York Times Игорь Коломойский заявил, что Украина должна восстанавливать отношения с Россией

"Дайте 5-10 лет, и кровь будет забыта", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мендель: Коломойский не представитель Зеленского, у него нет полномочий говорить что-либо от имени Украины

Днепровский капеллан Поворотный жестко ответил Коломойскому по забытой крови 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159919
 
   
 Топ комментарии
 
Ми всі вже давно мали забути про Коломойського, він вже мав більшу половину 15 річного терміну відсидіти в тюрмі.
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молодец хорошо ответил жиду-барыге
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Ми всі вже давно мали забути про Коломойського, він вже мав більшу половину 15 річного терміну відсидіти в тюрмі.
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кучка олигархов вот уже 30 лет нагибает не меня а 40 мл. украинцев.так что не переваливай с больной на здоровую
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Если ты не украинец, то пшлонах отсюда, мордва удмуртская. Без тунгусов пермяцких разберемся Дніпровський капелан Поворотний жорстко відповів Коломойському про "забуту кров" - Цензор.НЕТ 8713 Дніпровський капелан Поворотний жорстко відповів Коломойському про "забуту кров" - Цензор.НЕТ 149 Дніпровський капелан Поворотний жорстко відповів Коломойському про "забуту кров" - Цензор.НЕТ 4309
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разберемся вы не способны разбраться вас как всегда опять нае%ут. удачи!
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Так він же сам вбивця. По іншому такий капітал не йде до рук.
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І взагалі, Холокост вже хрін знає коли був. Чому б не забути, пане хуцпісте?
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Верно! А в бабином яру сделать парк развлечений.
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"Бабий Яр там? Красивая у вас риторика. Передайте всем тем, кто там погиб, привет" - Зеленский.
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шутки у тебя дермовые. Видать от небольшого ума...

Там погибли люди, которые с Коломойским вообще не связаны, их убили 80 лет назад.
вот нахер так шутить?
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100 +++....кровь с баблом конечно несравнима, но для коломойского бабло конечно дороже и его потери не забываются...
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Це удар нижче пояса, мамон у Бєні на першому місці.
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Капеллан наехал на преЗЕдента?) А шо внучОк, жует сопельки и ссытся?
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Так он же за бабло и маму родную похерит...
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Тільки слово "шановний" треба взяти в лапки.
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Хай еврей коломойский забудет холокост сначала, потом украинцам рассказывает, как им жить и, что помнить.
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Умный капелан. Осмоенно приятно,что он из Днепра.- Бывшей вотчины этого ханыги.
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Все правильно. Только на Коломойского это вряд ли подействует. Он уже перешел грань между человеком и организмом. Как и Зеленский. Все рефлексы этих существ можно обобщить словом "монетизация". Мать родную монетизируют, что уж говорить про Украину. Но капеллан - молоток. Точно и по делу.
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Евреев уважают, как правило. А вот жидов - нелюбят (даже евреи).
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" А вот интересно, допустим, у вас кто-то забрал немного бабла.
Сколько лет должно пройти, чтобы вы это забыли? А, уважаемый господин Игорь?",

Источник: https://censor.net.ua/n3159919

Ну сказал пан отец ... Где чужая кровь для Бени, и где БАБЛО...
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Надо Боканову позвонить на счет этого черта...
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Дії коломойського, зеленського,рабіновича, скорика і ще багатьох ереїв приведуть до того що єврейська нація буде ізгоєм в України, її будуть не просто ненавидіти а і притісняти . вони цього не хочуть розуміти.
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Молодец. Хорошо мокнул Колыму в то, что для него важнее всего на свете- бабки. То, ради чего он готов и Родину продать, и "простить" кацапам ЧУЖИЕ смерти, и вернуть Украину в расейское рабство, отвернув её от ЕС и НАТО. Видно, сильно США и Европа прижали чмырю фаберже. Днепровский капеллан Поворотный жестко ответил Коломойскому по "забытой крови" - Цензор.НЕТ 3255 Лично для меня его "заслуги" по удержанию Днепра помножены на ноль. Спасал СВОЁ. Дерьмо редкостное. Была бы возможность по Конституции, лучшим выходом для Украины было бы отправить его в США. "Предаться" американскому правосудию. Днепровский капеллан Поворотный жестко ответил Коломойскому по "забытой крови" - Цензор.НЕТ 3255 Чтобы воду не мутил в Украине мразь.
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Лучше бы все эти капеланы и религиозники коммунальные за полную стоимость начали платить а не по 50% скидке, и начали платить налоги с пожертвований и декларировать от кого получены деньги чтобы проверить законны ли они у жертвующего.
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Не знаю как это устроено в Украине и стоит ли священнику лезть в мирские дела ведь церковь отделена от государства, а вот что об этом думает сам Бутусов я бы почитал.
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Коломойский не говорит ,то что думает , он говорит для какой то цели!!!!!
Уверен - на самом деле , он бы этого не сказал!!!
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Скажите, какой страны гражданином является Коломойский? Израиля? Швейцарии? Украины? А сынуля его, гражданин какой страны? Израиля? Швейцарии? США? Украины? Еже ли Украины с чего не в Армии? ***** или ссыца, баскетболист хер..в?
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"...уважаемый господин Игорь?..." - это жесткий ответ капелана!?!?!? Я посмеялся: ответ максимально жесткий. Уважительная форма подчеркивает издевку. Автор заметки писатель - фантаст
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Ребят, посмотрите, видео старое, но четкое
https://youtu.be/ipd8Czt7EQU?list=FL3b5cWZOQhecHxE5-CJNPLg
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