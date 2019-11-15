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Все про:Минздрав (2075) дифтерия (40) Зоряна Скалецкая (36)

 Украина получила 200 ампул сыворотки против дифтерии, - Скалецкая

В Украину было поставлено 200 флаконов сыворотки против дифтерии. Препарат развезли по всем регионам по 8 ампул.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало Недели", об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 15 ноября.

"На сегодня сыворотки против дифтерии в Украину было поставлено 200 (флаконов. - Ред.) и развезено по всей Украине по всем регионам по 8 ампул. Но это не вакцинация, это тот препарат, который вводится только в подтвержденных случаях, когда диагностически лабораторно доказано, что мы имеем дело с заболеванием", - заявила Скалецкая.

Министр добавила, что Минздрав на самом деле имеет еще 100 дополнительных флаконов. Кроме того, еще будут поставлены 150. Этого достаточно для населения Украины, ведь подтвержденных фактов дифтерии выявлено лишь два десятка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине нет серьезной эпидемии дифтерии, все под контролем, - Скалецкая

По словам Скалецкой, в прошлом году для неподтвержденных случаев дифтерии использовали 140 флаконов сыворотки, хотя на самом деле подтвержденных заболеваний было около десяти. Зоряна отметила, что в некоторых регионах сыворотку используют в случаях, когда она на самом деле не нужна.

Напомним, по состоянию на 4 ноября в Украине был зафиксирован 21 случай дифтерии. Другие случаи пока не были подтверждены лабораторно.

Большинство заболевших – студенты-иностранцы в Ужгороде, где была зафиксирована вспышка дифтерии.

Ранее в Минздраве заявили, что ситуация с дифтерией в Украине под контролем и речь об эпидемии не идет. Украина может рассчитывать на 450 флаконов сыворотки против этой болезни.

Источник: https://censor.net.ua/n3159916
 
 
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Хм, но ведь депутатов СП в Раде 251 плюс главный слуга...
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Цікаво а коли в Україні почнеться фінансування програми по допомозі людям з таким страшним недугом як розсіяний склероз? Мало того що ці люди а це вік від 10 до 60 років фактично приречені і лікування надзвичайно дороге так ніхто навіть не знає скільки їх в Україні є? А Україна входить в групу країн в яких ця хвороба дуже розповсюджена.
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мне кажется, пока доведенный до отчаянья отдельно взятый человек, реально, фактически, физически не убьет, по его мнению виновного, поставив на своей судьбе крест(и таких должно быть много) - не почнеться фінансування програми по допомозі людям никогда
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"Большинство заболевших - студенты-иностранцы в Ужгороде, где была зафиксирована вспышка дифтерии."

Там столько индусов учится. что уже и не поймешь, украинский этот город или уже Индия. Самое страшное, что данные люди развозят вместе с собой что угодно, не только дифтерию! Индия является рассадником различных заболеваний! Их (зачем-то) приглашают к нам учиться! Для того, чтобы Украина превратилась в государство-мулатИЮ?? У кого не спроси из этих индусов - все имеют желание остаться жить и работать у нас в стране. Интересно, кто из вас хотел бы попасть к такому доктору на приём... ТЕМ более, что эти все вакцины, о которых говорит министерша, тоже из Индии. Вот пусть им их и колят!
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