 СН зарплаты по $5 тыс. в конвертах выдает, а меня обвиняют во взяточничестве, - Скороход. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом она заявила на брифинге, комментируя обвинения главы фракции Давида Арахамии в том, что она якобы лоббировала интересы олигархических групп и предлагала нардепам взятки.
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"Мне сейчас рассказали, что я предлагала взятки (депутатам за голосование в комитетах. - Ред.) по $3000. Тут зарплаты по $5000 в конвертах", - заявила она.
На вопрос журналистов о том, кто дает и получает зарплату таким образом, Скороход не ответила, заявив, что "вы все сами видите" и "были зафиксированы случаи передачи денег в конвертах". При этом она добавила, что ей деньги в конвертах не давали.
Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".
Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".
Позже Арахамия заявил, что три депутата готовы свидетельствовать в Национальном антикоррупционном бюро относительно исключенной из фракции депутата Анны Скороход.
2004 Революция
2013 Революция
2022 ???
Революции в третий раз уже не пощадит
У зелених є відповідь ?
Хто платить і за що ?
Он подчеркивает, за этим позором наблюдает весь мир и это во время войны. Много всего было, но, чтобы столько и сразу - это впервые. Этот созыв с таким «правлением» может и не дожить до следующей осени. Похоже, даже сторонники Зеленского, у кого ещё остались капли здравого смысла, находятся в шоке. Одно у всех в голове: «Мы ж не знали, что так будет».
По словам Юсуповой, глупо слышать такие объяснения со стороны избирателей Зеленского. Этих «слуг» в такой состав, выбрали не просто так. Все продумано до мелочей, также, как и выборы президента. Могли же собрать партию из выпускников самых престижных вузов мира, людей с опытом работы и достижениями. Так нет, собрали «блатных и нищих» в одно крыло и рвут страну на части. Проходимцы и бездари. Других эпитетов для них нет.
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Журналисты поинтересовались у Анны Скороход, правда ли, что Дмитрий Разумков шифрует директивы словами «прошу поддержать» и «прошу определиться». «Вы сами ответили на свой вопрос. Да, я подтверждаю», - заявила нардеп.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/341223-iskljuchennaja_iz_slugi_naroda_skorohod_rasskazala_o_tajnyh_ukazanijah_razumkova
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