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Все про:зарплата (1928) Слуга народа (484) Скороход Анна (13)

 СН зарплаты по $5 тыс. в конвертах выдает, а меня обвиняют во взяточничестве, - Скороход. ВИДЕО

Исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход заявила, что депутаты якобы получают по $5000 "теневой зарплаты" в конвертах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом она заявила на брифинге, комментируя обвинения главы фракции Давида Арахамии в том, что она якобы лоббировала интересы олигархических групп и предлагала нардепам взятки.

Видео Эспрессо ТВ

"Мне сейчас рассказали, что я предлагала взятки (депутатам за голосование в комитетах. - Ред.) по $3000. Тут зарплаты по $5000 в конвертах", - заявила она.

На вопрос журналистов о том, кто дает и получает зарплату таким образом, Скороход не ответила, заявив, что "вы все сами видите" и "были зафиксированы случаи передачи денег в конвертах". При этом она добавила, что ей деньги в конвертах не давали.

Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже Арахамия заявил, что три депутата готовы свидетельствовать в Национальном антикоррупционном бюро относительно исключенной из фракции депутата Анны Скороход.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СН разработает этический кодекс депутата, нарушение правил которого может привести к потере мандата, - Верещук

Источник: https://censor.net.ua/n3159915
 
 
 Топ комментарии
 
А це вже серйозна "пиятика" пішла. За таке можна всіх цих чортів закривати.
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зебилы - представляете уровень честности марионеток в верховной раде - ну вы себе и слуг повибирали - по ходу это вы слуги у них - судя по зарплате уж точно)))
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Да пусть открывает рот но адекватно, а не чушь полную несет про конверты и про то что ей ничего не давали.
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а теперь Слуги Народа задумайтесь?
2004 Революция
2013 Революция

2022 ???
Революции в третий раз уже не пощадит
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А звідки бабки ?
У зелених є відповідь ?
Хто платить і за що ?
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из какой почты или чьего офиса идут эти конверты? Неужели так трудно узнать имя отправителя?
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Ну судячи по всьому з "почти" тих хто українську землю купляти буде - як кажуть "слідкуйте за руками".
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...Юсупова: на фронте снова погибший, обстрелы, а в стране хаос, потому что проходимцы и бездари в парламентеНа фронте снова потери, под обстрелами со стороны оккупантов, погиб украинский воин. Никакого мирного разведения войск нет и не было. Внутри страны творится хаос. Депутаты Верховной Рады устраивают невиданные доселе бои между фракциями и поливают друг друга грязью.«Слуги народа» превзошли всех, кто был под куполом парламента за все годы, по количеству скандалов и провокаций. Об этом в своем блоге пишет волонтер и блогер Наталья Юсупова.
Он подчеркивает, за этим позором наблюдает весь мир и это во время войны. Много всего было, но, чтобы столько и сразу - это впервые. Этот созыв с таким «правлением» может и не дожить до следующей осени. Похоже, даже сторонники Зеленского, у кого ещё остались капли здравого смысла, находятся в шоке. Одно у всех в голове: «Мы ж не знали, что так будет».
По словам Юсуповой, глупо слышать такие объяснения со стороны избирателей Зеленского. Этих «слуг» в такой состав, выбрали не просто так. Все продумано до мелочей, также, как и выборы президента. Могли же собрать партию из выпускников самых престижных вузов мира, людей с опытом работы и достижениями. Так нет, собрали «блатных и нищих» в одно крыло и рвут страну на части. Проходимцы и бездари. Других эпитетов для них нет.

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Скороход - скорым ходом пошла на выход с вещами
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Згідно з закону, вона має отримати свої 10%, тобто 250*5000*0,1=125 000 дол, а всі члени і членині партії СН сісти в тюрму за корупцію.
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а, налоги с этих сумм "слуги" платят?! если нет, то нарушение законодательства
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...Исключенная из "Слуги народа" Скороход рассказала о тайных указаниях РазумковаПосле исключения из парламентской фракции партии «Слуга народа» теперь уже внефракционный народный депутат Анна Скороход подтвердила, что спикер Рады Дмитрий Разумков зашифровано указывает парламентариями, за какой законопроект следует голосовать.
Журналисты поинтересовались у Анны Скороход, правда ли, что Дмитрий Разумков шифрует директивы словами «прошу поддержать» и «прошу определиться». «Вы сами ответили на свой вопрос. Да, я подтверждаю», - заявила нардеп.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/341223-iskljuchennaja_iz_slugi_naroda_skorohod_rasskazala_o_tajnyh_ukazanijah_razumkova
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Та ладно... Беня столько не даст, максимум $3000.
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"вы все сами видите" и "были зафиксированы случаи передачи денег в конвертах". При этом она добавила, что ЕЙ деньги в конвертах НЕ давали Источник: https://censor.net.ua/n3159915
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Короче бла бла бла, а между тем есть свидетели попыток подкупа депутатов её муженьком.
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А че, муженька в парламент с мешком денег пропустили? Если, да, то лучше калаша бы принес...
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Где обращения гидранта в НАБУ ФБР СБУ и тд.?
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Понесла-а-а-сь! И пол-года не прошло! СН зарплати по $5тис. у конвертах видає, а мене звинувачують у хабарництві, - Скороход - Цензор.НЕТ 6781
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Зебіли, а ви ще ЕС баригами називали? СН зарплати по $5тис. у конвертах видає, а мене звинувачують у хабарництві, - Скороход - Цензор.НЕТ 6868
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