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 Политика Украины
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 Кандидатура нового руководителя комитета Рады по вопросам внешней политики будет определена до конца недели, - Корниенко

С кандидатурой руководителя парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентских связей определятся в ближайшее время.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что комитет до конца недели определится с кандидатурой из "Слуги народа" в комитете и в следующие две недели мы совершим все юридические действия", - сказал Корниенко журналистам в пятницу в кулуарах Верховной Рады.ъ

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Он также напомнил, что кадровые вопросы перед рассмотрением в зале заседаний должны быть рассмотрены в Регламентом комитете.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

Также на Цензор.НЕТ: Написавший заявление после секс-скандала нардеп-дипломат Яременко назвал парламентских журналистов "шалавами"

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/n3159914
 
 
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Тю. Спочатку прочитав "Карикатура нового руководителя..."
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После такого залета будут назначать на эту должность только импотентов... Кандидатура нового руководителя комитета Рады по вопросам внешней политики будет определена до конца недели, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2201
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