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 "Райффайзен Банк Аваль" внесет залог за главу правления Писарука

"Райффайзен Банк Аваль" внесет залог за главу правления Александра Писарука в связи с избранием судом такой меры пресечения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Сегодня Высшим антикоррупционным судом Украины было принято решение об избрании в отношении Александра Писарук меры пресечения в виде залога. Райффайзен Банк Аваль сообщает, что выполнит все соответствующие действия по внесению залога согласно требованию суда", - сказано в сообщении.

Как отметил глава наблюдательного совета Райффайзен банка Аваль Мартин Грюля, Писарук будет и в дальнейшем работать в должности главы правления банка.

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"Александр Писарук будет и дальше работать в должности председателя Правления Райффайзен Банка Аваль. Мы убеждены, что все подозрения относительно неправомерных действий будут сняты с Писарука в ближайшее время и что он всегда придерживался высоких профессиональных и этических стандартов, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных института", - отметил Грюль.

Как сообщалось ранее, Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, которого НАБУ считает одним из главных подозреваемых в деле о выдаче 1,2 млрд грн стабкредита VAB Банку, в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

Суд отвел пять дней на внесение этой суммы.

Напомним также, что 11-12 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-первому заместителю главы Национального банка Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и экс-директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым: экс-главе набсовета и экс-замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Высший антикоррупционный суд в среду избрал меру пресечения Каленскому в виде круглосуточного домашнего ареста на срок 60 дней, а накануне поздно вечером взял под стражу Шульгу на 60 дней с альтернативой внесения залога 15 млн грн.

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НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард".

Источник: https://censor.net.ua/n3159911
 
 
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цікаво чиї вклади банк буде вносити за пдсудного, логіка така за чиновника буде вносить держбюджет,чи як.
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А когда начнут привлекать к ответственности за выдачу кредитов рефинансирования Приватбанку, которые Бенина банда успешно разворовала?
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