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 Политика Украины, За рубежом
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 В связи с новыми данными о возможной причастности к трагедии МН17 российских официальных лиц, ЕС вновь призывает все страны к сотрудничеству со следствием, - Косьянчич

В связи с обнародованными Объединенной следственной группой (ОСГ) по расследованию причин катастрофы рейса МН17 в отношении возможной причастности к происшедшему должностных лиц России Европейский союз вновь призвал все страны помогать следствию с целью установления и привлечения к ответственности виновных.

Так прокомментировала обнародованную в четверг информацию о контактах террористов с официальными представителями РФ представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майа Косьянчич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я просто напомню выводы Европейского Совета, одобренные в октябре, в которых ЕС еще раз подтвердил свою полную поддержку всем усилиям с целью установления правды, справедливости и ответственности для жертв сбитого МН17 и призывает все государства сотрудничать в полном объеме со следствием в соответствии с резолюции Совета Безопасности ООН 2166", - напомнила она позицию ЕС.

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Ранее сообщалось, что в четверг, 14 ноября, Объединенная следственная группа в обращении к возможным свидетелям констатировала, что владеет информацией, которая указывает на то, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы террористов "ДНР", а их интенсивность повысилась в первой половине июля 2014 года.

"Члены руководства ДНР и их контактные лица в Российской Федерации созванивались почти ежедневно. Они общались с лидерами в Москве, у границы с Украиной и в Крыму. Связь, в основном, имела место через безопасные телефоны, предоставленные российской службой безопасности", - сказано в сообщении, обнародованном на сайте полиции Нидерландов.

Свои выводы следствие основывает на ряде телефонных разговоров, которые также обнародованы на сайте.

В частности, в этих разговорах упоминается роль командующего Южным военным округом Российской Федерации, генерала Сердюкова в поставке, равно как и упоминается российский министр обороны Шойгу, который, "как предполагается, был вовлечен в этот вопрос на более ранней стадии".

Следствие утверждает, что "признаки тесных связей между российскими правительственными чиновниками и главарями "ДНР" поднимают вопросы о возможном участии чиновников в развертывании ЗРК "БУК", из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер рейса MH17, и который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде подразделений российских вооруженных сил в Курске (РФ)".

Источник: https://censor.net.ua/n3159907
 
   
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решили Макрона на мест о поставить - а то он уже много наговорил)))
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решили Макрона на мест о поставить - а то он уже много наговорил)))
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Шото Интерпол пока работает только на хремль и против Украины, а уродов сепаров и агрессоров совсем не ловит
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Так і Україна зараз шото работаєт на хрємль.
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Шмаркля в непонятке)))) глав карлик снова пошлет карлика разводить берега.
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чем ближе к суду тем все будет еще интереснее))))) еще столько инфы вылезет
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щя маша-кокс и лошадь из мида рф запоют привычную песню.....

колдуй баба колдуй дед
Вы всё врёти их там нет
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І це ще поляки не сказали останнього слова про катастрофу у Смоленську.
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Слово "возможной" нівелює всю цю порожню "возню".
Потрібно вже розпочинати справжнє розслідування і встановлювати справжніх злочинців.
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