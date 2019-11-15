 Действия советника Зеленского Ермака подпадают под статью о госизмене, - Фриз обратилась к СБУ с просьбой провести всестороннее расследование. ДОКУМЕНТ

Об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Фриз, Ермак вводил в заблуждение международных партнеров Украины, чем "не только всколыхнул мировое сообщество, но и создал основания для подрыва доверия к Украине на международной арене".
"Такие действия и использование им в своей риторике очевидно прокремлевских месседжей в то время, когда наше государство дает мужественный отпор российскому агрессору, могут расцениваться как подпадающие под признаки деяния, определенного статьей 111 УК Украины - государственная измена", - отметила нардеп.
В своем обращении Фриз просит СБУ провести полную проверку личности Ермака и возможность его связи с политически заинтересованными представителями Российской Федерации как государства-агрессора.
"В пределах своей компетенции провести соответствующую проверку по факту совершения Ермаком А.Б. деяния, которле по своему характеру несет угрозу государственному суверенитету, национальной безопасности, конституционному строю и территориальной целостности Украины, с последующим привлечением такого лица к уголовной ответственности", - подчеркнула Фриз.
"Ложь Андрея Ермака не может остаться безнаказанной, а лицо, которое дискредитирует Украину, не имеет никакого морального права занимать должность помощника Президента Украины! Поэтому ждем ответа и соответствующие меры реагирования со стороны СБУ", - подытожила нардеп.
Как сообщалось, 11 ноября сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что президент Украины Зеленский должен прямо сообщить, давал ли он своему помощнику Ермаку "директиву озвучивать совпадающую с кремлевской позицию по урегулированию конфликта на Донбассе". В своих показаниях Конгрессу Тейлор сообщил, что Ермак во время встречи с ним и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Волкером 14 сентября якобы прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе.
Фриз заявила, что советник Зеленского Ермак ввел в заблуждение американских партнеров и работает по российским темникам. Фриз настаивает на том, чтобы Ермак ушел в отставку.
А главноє, что ізбавілісь от нєнавістного Порошенка!
вы нас не так поняли
оно не то хотело с сказать что говорило
ошибка первода с ивритского на маланский
и вообще нет никаких доказательств что Ермак мужчина это теперь ОНО после пластической операции по усреднению пола..
А то поназначали заднепроходных в руководство силовыми ведомствами- Бухарева, Баканова и т д 😀😀😀
А увольнение - просто пиар акция для зеленых лохов
Туда так же нужно было приписать фразу "так же прошу произвести расследование на предмет того действовал Ермак по личной инициативе либо по приказу Зеленского"
Им бы пришлось, что то отвечать на данный пункт, а он как бы склоняет либо "закладывать бомбу" под названием гос.измена под Зе либо топить Ермака.
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Серед членів ради директорів "Інтерпромбанку" - Іван Садчиков, який є першим заступником керівника апарату уряду Російської Федерації Сергія Приходька й фігурантом скандалу з Настею Рибкою. Також партнер Єрмака належить до московської громади гірських євреїв, членом якої є однокурсник Володимира Путіна Ільгам Рагімов. https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/pomichnika-zelenskogo-vikrili-u-zvyazkah-z-drugom-putina.htm