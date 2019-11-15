 Действия советника Зеленского Ермака подпадают под статью о госизмене, - Фриз обратилась к СБУ с просьбой провести всестороннее расследование. ДОКУМЕНТ

Об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Фриз, Ермак вводил в заблуждение международных партнеров Украины, чем "не только всколыхнул мировое сообщество, но и создал основания для подрыва доверия к Украине на международной арене".

"Такие действия и использование им в своей риторике очевидно прокремлевских месседжей в то время, когда наше государство дает мужественный отпор российскому агрессору, могут расцениваться как подпадающие под признаки деяния, определенного статьей 111 УК Украины - государственная измена", - отметила нардеп.

В своем обращении Фриз просит СБУ провести полную проверку личности Ермака и возможность его связи с политически заинтересованными представителями Российской Федерации как государства-агрессора.

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"В пределах своей компетенции провести соответствующую проверку по факту совершения Ермаком А.Б. деяния, которле по своему характеру несет угрозу государственному суверенитету, национальной безопасности, конституционному строю и территориальной целостности Украины, с последующим привлечением такого лица к уголовной ответственности", - подчеркнула Фриз.

"Ложь Андрея Ермака не может остаться безнаказанной, а лицо, которое дискредитирует Украину, не имеет никакого морального права занимать должность помощника Президента Украины! Поэтому ждем ответа и соответствующие меры реагирования со стороны СБУ", - подытожила нардеп.

Как сообщалось, 11 ноября сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что президент Украины Зеленский должен прямо сообщить, давал ли он своему помощнику Ермаку "директиву озвучивать совпадающую с кремлевской позицию по урегулированию конфликта на Донбассе". В своих показаниях Конгрессу Тейлор сообщил, что Ермак во время встречи с ним и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Волкером 14 сентября якобы прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе.

Фриз заявила, что советник Зеленского Ермак ввел в заблуждение американских партнеров и работает по российским темникам. Фриз настаивает на том, чтобы Ермак ушел в отставку.

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