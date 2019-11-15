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 Политика Украины
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Все про:СБУ (14017) Фриз (167) Ермак Андрей (37) Европейская Солидарность (161)

 Действия советника Зеленского Ермака подпадают под статью о госизмене, - Фриз обратилась к СБУ с просьбой провести всестороннее расследование. ДОКУМЕНТ

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз направила обращение на имя главы СБУ Ивана Баканова с просьбой осуществить всестороннее расследование деятельности помощника Президента Украины Андрея Ермака.

Об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Фриз, Ермак вводил в заблуждение международных партнеров Украины, чем "не только всколыхнул мировое сообщество, но и создал основания для подрыва доверия к Украине на международной арене".

"Такие действия и использование им в своей риторике очевидно прокремлевских месседжей в то время, когда наше государство дает мужественный отпор российскому агрессору, могут расцениваться как подпадающие под признаки деяния, определенного статьей 111 УК Украины - государственная измена", - отметила нардеп.

В своем обращении Фриз просит СБУ провести полную проверку личности Ермака и возможность его связи с политически заинтересованными представителями Российской Федерации как государства-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не уверен, что скажу своему помощнику Ермаку свидетельствовать в США по делу об импичменте Трампа, - Зеленский

"В пределах своей компетенции провести соответствующую проверку по факту совершения Ермаком А.Б. деяния, которле по своему характеру несет угрозу государственному суверенитету, национальной безопасности, конституционному строю и территориальной целостности Украины, с последующим привлечением такого лица к уголовной ответственности", - подчеркнула Фриз.

"Ложь Андрея Ермака не может остаться безнаказанной, а лицо, которое дискредитирует Украину, не имеет никакого морального права занимать должность помощника Президента Украины! Поэтому ждем ответа и соответствующие меры реагирования со стороны СБУ", - подытожила нардеп.

Как сообщалось, 11 ноября сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что президент Украины Зеленский должен прямо сообщить, давал ли он своему помощнику Ермаку "директиву озвучивать совпадающую с кремлевской позицию по урегулированию конфликта на Донбассе". В своих показаниях Конгрессу Тейлор сообщил, что Ермак во время встречи с ним и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Волкером 14 сентября якобы прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе.

Фриз заявила, что советник Зеленского Ермак ввел в заблуждение американских партнеров и работает по российским темникам. Фриз настаивает на том, чтобы Ермак ушел в отставку.

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Действия советника Зеленского Ермака подпадают под статью о госизмене, - Фриз обратилась к СБУ с просьбой провести всестороннее расследование 01
Действия советника Зеленского Ермака подпадают под статью о госизмене, - Фриз обратилась к СБУ с просьбой провести всестороннее расследование 02
Действия советника Зеленского Ермака подпадают под статью о госизмене, - Фриз обратилась к СБУ с просьбой провести всестороннее расследование 03
Действия советника Зеленского Ермака подпадают под статью о госизмене, - Фриз обратилась к СБУ с просьбой провести всестороннее расследование 04

Источник: https://censor.net.ua/n3159905
 
   
 Топ комментарии
 
Браво , наконец У КОГО-ТО ЯЙЦА ПОЯВИЛИСЬ, шобы бороться с нечистью российской. !!!!
А то поназначали заднепроходных в руководство силовыми ведомствами- Бухарева, Баканова и т д 😀😀😀
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ермака с даниловым - на кол. коломойского, богдана и портнова - на нары. тогда можно было бы поверить, что у нас есть Президент Украины. а пока зе-шестой даже до преза лднр не дотягивает.
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Идиотка, да у Зели процентов 90 таких как Ермак, а остальные 10% еще более упоротая вата...
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А 73,22 % нє вєрят !!!
А главноє, что ізбавілісь от нєнавістного Порошенка!
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ой боюсь будет "понос" от еврейских горлапанов типа
вы нас не так поняли
оно не то хотело с сказать что говорило
ошибка первода с ивритского на маланский
и вообще нет никаких доказательств что Ермак мужчина это теперь ОНО после пластической операции по усреднению пола..
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Браво , наконец У КОГО-ТО ЯЙЦА ПОЯВИЛИСЬ, шобы бороться с нечистью российской. !!!!
А то поназначали заднепроходных в руководство силовыми ведомствами- Бухарева, Баканова и т д 😀😀😀
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СМИ так радовались шо Бухарева уволили . Чёрта с два - ему на весну готовят новое управление СЛУЖБУ ФИНАНСОВЫХ РАСЛЕДОВАНИЙ.
А увольнение - просто пиар акция для зеленых лохов
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Не правильно она написала заявление!
Туда так же нужно было приписать фразу "так же прошу произвести расследование на предмет того действовал Ермак по личной инициативе либо по приказу Зеленского"
Им бы пришлось, что то отвечать на данный пункт, а он как бы склоняет либо "закладывать бомбу" под названием гос.измена под Зе либо топить Ермака.
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ермака с даниловым - на кол. коломойского, богдана и портнова - на нары. тогда можно было бы поверить, что у нас есть Президент Украины. а пока зе-шестой даже до преза лднр не дотягивает.
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всё верно, только таких 80 процентов населения, кто поклоняется бабалу...долго так колоду, состоящую из ковна тасовать будете?
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И что, есть основание всерьёз верить, что СБУ этим может заняться?
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Можна подумати сам Баканов чимось відрізняється від цього кацапа!!!
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Единственный выход из сложившейся задницы в Украине есть принятие подобных законов в Украине во время выборов в органы высшей власти https://news.israelinfo.co.il/law/81829, а также возврат к христианским ценностям (я не только про яйца на Пасху красить), так как поголовное большинство поклоняется золотому тельцу и сатане
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Зачем Гнусавая Гнида блокировала дверь в Нацбанк? Кто-то в курсе, что там произошло?
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tZE inform‏ @tZEinform 33 мин.33 минуты назад

Действия советника Зеленского Ермака подпадают под статью о госизмене, - Фриз обратилась к СБУ с просьбой провести всестороннее расследование - Цензор.НЕТ 9587

Из новостей
Сивохо назвал пять шагов для "ментального" возвращения Донбасса.
"Граждане ЛНР" украли лавочку возле нового моста в Станице Луганской "....
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фамилия кацапская
а кац - еще упоротее под своей оригинальной фамилией
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Пишут, что родственнички Ермака, которых он "похоронил из-за Порошенко", живы.
Какая мерзость эти командеры...
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Який ************ сидить на табуретці (якого обрала секта-73), такий і памагальщик у нього. Всі вони одного поля ягоди.
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А шо ж Тимошенко, всё ещё молчит в тряпочку? Я слышал она опять в оппозицию перекрасилась. О-Позиция такая получается.
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Вона завжди йде в опозицію, коли її хотілки не задовільняють. А тут вона ще й буде розколювати опозиційний рух. Тепер у "Європейської Солідарності" є два "опозиційних" конкуренти - жЮльчина "Батьківщина і жОпоблок.
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У янелоха все советники такие - все служаки *****. Его капитуляция и сдача украинских территорий и интересов тому прямое подтверждение, но главное это теперь начинает понимать украинский народ.
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Як повідомляє програма "Схеми: корупція в деталях", Єрмак має ділові відносини з російським громадянином, наближеним до владної верхівки. Андрій Єрмак і Рахамім Емануїлов є співвласниками двох українських фірм: ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна" і ТОВ "М.Е.П.". Емануїлову 70 років, він вчений, громадсько-політичний діяч і бізнесмен у Росії. Є бенефіціаром фірми "Інтерпромторг" (Москва), яка числиться серед засновників російського "Інтерпромбанк". Ще одним акціонером цього банку є член партії "Єдина Росія", член Ради Федерації, сенатор від Камчатського краю Валерій Пономарьов, який вважається найбагатшим сенатором РФ.

Серед членів ради директорів "Інтерпромбанку" - Іван Садчиков, який є першим заступником керівника апарату уряду Російської Федерації Сергія Приходька й фігурантом скандалу з Настею Рибкою. Також партнер Єрмака належить до московської громади гірських євреїв, членом якої є однокурсник Володимира Путіна Ільгам Рагімов. https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/pomichnika-zelenskogo-vikrili-u-zvyazkah-z-drugom-putina.htm
Действия советника Зеленского Ермака подпадают под статью о госизмене, - Фриз обратилась к СБУ с просьбой провести всестороннее расследование - Цензор.НЕТ 9831
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Весь смысл, тухлой украинской политики, это никуя не делать для людей, а просто сраться (рада это песочница для взрослых богатых тётек и дядек) между собой по поводу и без.
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