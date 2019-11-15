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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (24008) госмонополия (3) спирт (228)

 Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского об отмене госмонополии на производство спирта

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении президентский законопроект №2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, за соответствующий законопроект в пятницу проголосовали 293 народных депутата.

Парламентарии также поддержали сокращение строка подготовки законопроекта ко второму чтению наполовину.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 14 ноября рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №2300 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации в сфере производства и оборота спирта этилового.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 55% производства спирта в Украине сегодня находится в тени, - Зеленский. ВИДЕО

Законопроект предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

Источник: https://censor.net.ua/n3159904
 
   
 Топ комментарии
 
«Светлана Самборска
"По данным ОБСЕ, новая траншея, в которой находились террористы, была обнаружена в день завершения разведения войск на участке №3".

Ми-ми-ми. Какое хорошее разведение. Вот и Путин доволен. "Хорошее, - говорит, - разведение делает Зеленский. Надо еще масштабней разводить".
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план по развалу и уничтожению Державы реализуется полным ходом!
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Поток важнейших для сРаны законопроектов от зеленых обезьян!
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«Светлана Самборска
"По данным ОБСЕ, новая траншея, в которой находились террористы, была обнаружена в день завершения разведения войск на участке №3".

Ми-ми-ми. Какое хорошее разведение. Вот и Путин доволен. "Хорошее, - говорит, - разведение делает Зеленский. Надо еще масштабней разводить".
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план по развалу и уничтожению Державы реализуется полным ходом!
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Зебилы вымрут, порохоботы останутся.
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все в дерьме будут одинаково на развалинах державы ...
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да сколько там тех порохоботов.. пару штук на Цензоре гавкает и Петро с красным шнобелем что-то мекает время от времени
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Поток важнейших для сРаны законопроектов от зеленых обезьян!
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Она говорит: "А король то голый!"... Блин, не, не то... "Кто нагадил вашему королю в штаны?!"
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..сейчас спирт государственный гавняный, и водка из него, отрава паленная, а у частника конченная отрава будет... на самогонку пора переходить...доборолись.. Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского об отмене госмонополии на производство спирта - Цензор.НЕТ 3753...
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Ожидаются массовые инфаркты и инсульты среди директоров "государственных" спиртзаводов
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та у них по ходу и правнуки могут себе позволить лечиться где угодно в мире - так шо не страшно))
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действие правильное - но делается, как и все, у зеленых - через ... даже писать не хочеться - факт
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Все зерно на спирт переделают и будет Украина мировой спиртовой державой.
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по крайней мере спирт это уже продукт, а не сырьё
появятся новые рабочие места как минимум
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Все прибли государства в карман слугам народа и никакие возражения не принимаются. Вот кого мы выбрали. Радуйся народ пока цветочкам , ягодки будут позже
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Теперь в РФ из Украины пойдет качественный метанол для производства лосьона " Боярышник".
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всегда спирт был монополией государства и большой навар шел в бюджет
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Со второй частью категорически не согласен - все шло в карманы
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Теперь количество шмурдяка увеличится в разы...
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Сельхоз-земля, в том числе заповедники, приватизация предприятий которые запрещено приватизировать в том числе предприятия ВПК, табачку на колени поставили - видать будут перекупать, теперь вот за спирт взялись...Что дальше ?! Нас как крепостных будут продавать ?!

Друзья, скоро смена резины на авто. Учитывая наши успехи, рекомендую не выбрасывать старую летнюю резину! Возможно, скоро пригодится...
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Вместо того, чтобы навести порядок в спиртовой отрасли, зеленые отдают, одну из самых доходных отраслей, в частные руки. Ждите, деньги потекут рекой. Все это ненадолго.
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Поздравляю!Главное "достижение"барьіжной власти- 28-м лет запрета гнать спирт- отменили!Молодец Зеленский!
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