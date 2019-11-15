 Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского об отмене госмонополии на производство спирта

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, за соответствующий законопроект в пятницу проголосовали 293 народных депутата.
Парламентарии также поддержали сокращение строка подготовки законопроекта ко второму чтению наполовину.
Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 14 ноября рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №2300 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации в сфере производства и оборота спирта этилового.
Законопроект предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.
В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.
"По данным ОБСЕ, новая траншея, в которой находились террористы, была обнаружена в день завершения разведения войск на участке №3".
Ми-ми-ми. Какое хорошее разведение. Вот и Путин доволен. "Хорошее, - говорит, - разведение делает Зеленский. Надо еще масштабней разводить".
Сначала нужно продать землю!
появятся новые рабочие места как минимум
Друзья, скоро смена резины на авто. Учитывая наши успехи, рекомендую не выбрасывать старую летнюю резину! Возможно, скоро пригодится...