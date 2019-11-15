 "Слуги народа" намеренно затягивают приведение к присяге Вятровича, - Парубий

Об этом сказал на брифинге народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вчера ЦИК зарегистрировала народным депутатом Украины от "Европейской Солидарности" моего побратима Владимира Вятровича. Безотлагательно ЦИК передала эти документы в Верховную Раду и утром они были зарегистрированы в Аппарате парламента. Фактически, согласно закону, следующее действие должно быть только одно - приведение к присяге народного депутата Украины Владимира Вятровича. Это формальная вещь, которая выполняется автоматически после того, как документы поступают в Верховную Раду", - сказал он.

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"К большому сожалению, Председатель Верховной Рады на мои обращения и просьбы отказывается сегодня объявить приведения к присяге Владимира Вьятровича, апеллируя к тому, что якобы не нашли документы. Я авторитетно утверждаю: документы все от ЦИК находятся в Верховной Раде и считаю данную позицию исключительно политической от "слуг народа" и команды Зеленского, которые считают, что язык - это манипуляция, армия - это манипуляция. Это попытка сегодня лишить права Вятровича приступить к своим обязанностям в качестве избранного украинским народом народного депутата Украины", - отметил Парубий.

"Я хочу обратиться к руководству ВРУ публично, лично к Председателю Верховной Рады Украины сегодня безотлагательно объявить приведение к присяге народного депутата Украины Владимира Вятровича. Он уже является народным депутатом, он имеет соответствующее удостоверение от ЦИК, речь идет лишь о ритуальном действии, которое должно состояться на заседании Верховной Рады Украины", - отметил Андрей Парубий.

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Он сообщил, что следующее заседание парламента состоится 2 декабря и таким образом монобольшинство пытается еще на 15-17 дней оттянуть момент, когда Владимир Вятрович будет народным депутатом Украины. "Они кричали на предыдущем заседании, что не допустят Вятровича в Раду, и сегодня они пытаются этот свой весьма сомнительный лозунг воплотить в жизнь", - добавил Парубий.