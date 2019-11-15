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 Политика Украины
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 "Слуги народа" намеренно затягивают приведение к присяге Вятровича, - Парубий

Монобольшинство и Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков искусственно затягивают приведение к присяге Владимира Вятровича.

Об этом сказал на брифинге народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вчера ЦИК зарегистрировала народным депутатом Украины от "Европейской Солидарности" моего побратима Владимира Вятровича. Безотлагательно ЦИК передала эти документы в Верховную Раду и утром они были зарегистрированы в Аппарате парламента. Фактически, согласно закону, следующее действие должно быть только одно - приведение к присяге народного депутата Украины Владимира Вятровича. Это формальная вещь, которая выполняется автоматически после того, как документы поступают в Верховную Раду", - сказал он.

Слуги народа намеренно затягивают приведение к присяге Вятровича, - Парубий 01

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"К большому сожалению, Председатель Верховной Рады на мои обращения и просьбы отказывается сегодня объявить приведения к присяге Владимира Вьятровича, апеллируя к тому, что якобы не нашли документы. Я авторитетно утверждаю: документы все от ЦИК находятся в Верховной Раде и считаю данную позицию исключительно политической от "слуг народа" и команды Зеленского, которые считают, что язык - это манипуляция, армия - это манипуляция. Это попытка сегодня лишить права Вятровича приступить к своим обязанностям в качестве избранного украинским народом народного депутата Украины", - отметил Парубий.

"Я хочу обратиться к руководству ВРУ публично, лично к Председателю Верховной Рады Украины сегодня безотлагательно объявить приведение к присяге народного депутата Украины Владимира Вятровича. Он уже является народным депутатом, он имеет соответствующее удостоверение от ЦИК, речь идет лишь о ритуальном действии, которое должно состояться на заседании Верховной Рады Украины", - отметил Андрей Парубий.

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Он сообщил, что следующее заседание парламента состоится 2 декабря и таким образом монобольшинство пытается еще на 15-17 дней оттянуть момент, когда Владимир Вятрович будет народным депутатом Украины. "Они кричали на предыдущем заседании, что не допустят Вятровича в Раду, и сегодня они пытаются этот свой весьма сомнительный лозунг воплотить в жизнь", - добавил Парубий.

Источник: https://censor.net.ua/n3159902
 
 
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Два дебила это сила
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Я что, твоих кумиров обидел? А, они же то же как и ты-****** с приветом.
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Ты, кто же еще! У тебя и погремуха подходящая))
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Ты кто? Имя как у шлюхи с трассы.
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Ты со своих угорай, там гореть не перегореть..
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Очередной зебобик...в очередной раз...среагировал на мой ник...как собака Павлова на лампочку...😀
И это радует...
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ПаДубий уже забыл, как намеренно затягивали инаугурацию нового президента? Вот же тварь лицемерная!
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если бы в апреле 2019 соперником Петра Алексеевича Парашенко оказался Парубий я бы за него точно проголосовал "Слуги народа" намеренно затягивают приведение к присяге Вятровича, - Парубий - Цензор.НЕТ 8603
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села лиман одесской области
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да на куй нужен этот долбанный вятрович, дальше смуту колотить? да страна и так разваливается и трещит по швам, начнем опять- бандера, москали
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Зіжми булками горлишко і не крутись як дзига. "Слуги народа" намеренно затягивают приведение к присяге Вятровича, - Парубий - Цензор.НЕТ 6331
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попратима🤣🤣🤣палубий у нас тоже герой?
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свыне он присягать будет и опять раздор и распри сеять
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попратима🤣🤣🤣палубий у нас тоже герой?
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Я голосував за ЄС тільки тому, що там є Володя.
СН - покидьки. В"ятрович - 4EVER
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Свободовец Парубий и Вятрович по сути националисты. А всем известно что всегда происходит с националистами в Украине. Народ рано или поздно их гарантированно отправляет в небытие. Порох хочет повторить судьбу Свободы?
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Отправляет в небытие, потому что простой украинский нарид, в большинстве своем, тупое необразованное быдло.
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Вятрович - классный мужик. Москали уже разнылись и воют, видно даже на Цензоре.
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Більше за всіх щодо Володі істерить оця мавпа з IQ на рівні примата
"Слуги народа" намеренно затягивают приведение к присяге Вятровича, - Парубий - Цензор.НЕТ 5488
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