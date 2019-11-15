 Все 16 новых региональных таможен Украины зарегистрированы, - Нефьодов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Напоминаю, это промежуточная структура - с 26 делаем 16, а в следующем году останется только одна (но для этого еще нужны изменения в закон, которые уже находятся в парламенте). Максимально форсируем работу, чтобы официально стартовать в самом начале декабря", - отметил он.

На всех 16 таможнях назначены исполняющие обязанности - это либо бывшие руководители таможен, которые ликвидируются (не вошедшие в перечень 16), заместители руководителей и руководители таможенных постов, либо работники центрального аппарата таможенной службы.

"Все согласились на понижение по должности, чтобы перейти как исполняющий обязанности, а не на твердые должности. Их задача - зарегистрировать таможни, перевести тех людей, которых мы забираем на свою лодку, и начать работу. После этого начнем конкурсы на постоянных руководителей и заместителей, приглашаем всех подаваться", - добавил Нефьодов.

Ранее в интервью Цензор.НЕТ, Нефьодов заявил, что к сентябрю следующего года все региональные таможни будут объединены.

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