 Все 16 новых региональных таможен Украины зарегистрированы, - Нефьодов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.
"Напоминаю, это промежуточная структура - с 26 делаем 16, а в следующем году останется только одна (но для этого еще нужны изменения в закон, которые уже находятся в парламенте). Максимально форсируем работу, чтобы официально стартовать в самом начале декабря", - отметил он.
На всех 16 таможнях назначены исполняющие обязанности - это либо бывшие руководители таможен, которые ликвидируются (не вошедшие в перечень 16), заместители руководителей и руководители таможенных постов, либо работники центрального аппарата таможенной службы.
"Все согласились на понижение по должности, чтобы перейти как исполняющий обязанности, а не на твердые должности. Их задача - зарегистрировать таможни, перевести тех людей, которых мы забираем на свою лодку, и начать работу. После этого начнем конкурсы на постоянных руководителей и заместителей, приглашаем всех подаваться", - добавил Нефьодов.
Ранее в интервью Цензор.НЕТ, Нефьодов заявил, что к сентябрю следующего года все региональные таможни будут объединены.
бо твій виперд,Довганенко -НІ ПРО ЩО...(
за "фуру" з імпортним брендовим (спеціалізація цієї митниці з часів Бариги)
одягом(400 тис орієнтовно) оформлених як секонд хенд -5-8 тисяч доларів митникам..
https://portal.lviv.ua/news/kuryozy/2019/11/14/skandalnu-nachalnytsyu-viddilu-mytnogo-oformlennya-ravy-ruskoyi-vidstoronyly-vid-posady?fbclid=IwAR18p6J_N-7DGw0EDlQydgC-IgQUtCo8nW3L8NOWXHFVssXrZ4y3pCqKuVs
, вантажівки з брендовим одягом в'їздили на територію України через пункт пропуску «Рава-Руська» Зокрема, за даними слідства, посадових осіб митного поста «Рава-Руська» підозрюють у вимаганні та отриманні хабарів від ТОВ «Варден Торг» та ТОВ «Мітіка» за «безперешкодне проходження митних формальностей та не вжиття заходів контролю щодо імпортованих ними товарів під час перетину державного кордону України».</p>
<p>Посадовці митниці отримували від 5 до 8 тис. доларів США за кожну машину, що перетинала кордон за підробленими документами. При цьому вартість однієї партії одягу, що ввозили в Україну, становить 400 тис. доларів.</p>
<p>Схема виглядала так: працівники митниці не перевіряли товари, які ввозять на територію України, та ставили у документах необхідні відмітки, щоб машина могла виїхати з пункту пропуску. Дорогою до митниці призначення, на складах учасників схеми брендовий одяг замінювався на секонд-хенд і надалі його реалізовували без сплати митних платежів.
НЕФЬОДОВ може не все :
Після того, як працівники СБУ «зацікавились» цією вантажівкою, невідомі особи вилучили з системи баз даних інформацію, що машина їде у Дніпро, та подали пакет інших документів, що авто їде до фірми «Діліжан» у Житомир.
Решті немає куди дітись..
працювати двірниками не будуть ,та й змісту немає -їх родини забезпечені на три покоління..
Разумкову не принесли папери.
Господи, яка ж ницість комедіантів...
Отсюда вывод...потоки с этих 16- и таможен уже направлены в нужные ...зеленые...карманы...
Вчора о 10:26 ·
Ви питали, де контрабанда контейнерами? Ну от вам - сьогодні нам погрожують італійською забастовкою в Одесі - свідомо повільно надавати вантажі на огляд (гляньте вечірнє фото з рампи), аби скупчилась черга. Буцімто, тоді під тиском Нова митниця має припинити контролювати вагу нетто/брутто товарів, що завозяться.
Суть схеми, яку ми ламаємо, дуже проста - на зважування певна продукція подається не отак, як на фото, а всі викруточки окремо, а коробка не зважується. Як не дивно, вага тоді падає на 30-50%, тоді можно казати, що в контейнері твоїх речей менше (бо перерахувати всі вручну малореально) - це і є «економія» сильно хитрих.
Офіційно заявляю - контролювати не припинимо. І багато десятків невідомих контейнерів, які вже кілька місяців не пред'являють на догляд, вкрасти не вийде - дані передані в The Security Service of Ukraine. Всіх інших імпортерів закликаю до спокою, вантажі перерозподілимо по інших складах, їх достатньо. Все буде добре.
П.С. А ще в Одесі раптово знизився контейнерний потік. Цікаво, це імпортозаміщення? Чи хтось сподівається, що притримає вантажі, поки не знайде, де домовитись? 😉