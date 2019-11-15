 Трое нардепов от СН готовы свидетельствовать в НАБУ по Скороход, - Арахамия

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отвечая на вопрос, есть ли доказательства того, что Скороход якобы предлагала взятки, Арахамия заявил: "У нас есть свидетели, которые готовы идти в НАБУ".
Он добавил, что речь идет о трех свидетелях - депутатах "Слуги народа", которые являются членами энергетического комитета.
Вместе с тем, первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко надеется, что народные депутаты из его фракции обратятся в правоохранительные органы в связи с попытками давления на них со стороны супруга народного депутата Анны Скороход - предпринимателя Алексея Алякина.
"Мы сейчас ведём работу с депутатами, чтобы они не побоялись передать это... Чтобы они пошли в правоохранительные органы и дали этому ход", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах Рады, передает коррсепондент Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, есть ли доказательства такого давления, Корниенко ответил утвердительно: "Да, он пытался беседовать с нашими депутатами".
Нардеп также прокомментировал слухи, что спикер парламента Дмитрий Разумков своими репликами подаёт во время пленарного заседания знаки депутатам, как именно следует голосовать.
"Я думаю, что спикер высказывается так, как он высказывается, и имеет право на своё отношение к тем или иным законам", - отметил он.
Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".
Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".
В начале 2019 года Алексея Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства.
В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, но позже срок ареста истек.
Ара хам хам
Булі булі
Ара хам хам.
якого чомусь залишили у фракції.
Тепер вони і участь у вбивстві Кенеді підтвердять...
или сколько их там?)
Исключенная из состава СН Скороход заявила о том,что нардепы партии получают деньги в конвертах.Сама же Скороход, якобы, голосовала, как считала нужным, поэтому и денег никаких не получала.
Ждем сегодня вечерних эфиров Скороход со скандалами и разоблачениями.
https://twitter.com/i/status/1195277039584137217
А они фракцию по быстрячку слепили.
Львовский метрополитен
@natohawks
Скороход заявила что "слугам народа" платят зарплату в конверте 5000$.
А что же ты раньше молчала?
Рассказала только после того, как выгнали ссаными тряпками из фракции.
А если бы не выгнали? Так бы и дальше молча стригла капусту?
Это все что нужно знать про ублюдочную зекоманду.
Я тоже могу организовать пару-тройку свидетелей
за пятак,
Как над гордостью твоей смеется бывший твой халдей
Родина моя
Скорбна и нема...
Родина моя,
Ты сошла с ума.
Источник: https://censor.net.ua/n3159897
ЧЕМ-ЧЕМ он знаки подает?
ЗЕбобики, вы сделали мой день.
Источник: https://censor.net.ua/n3159897
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Ширли-Мырли сурдопереводчик
"одиннароТ"(С)