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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2963) Арахамия (143) Слуга народа (484) Корниенко (65) Скороход Анна (13)

 Трое нардепов от СН готовы свидетельствовать в НАБУ по Скороход, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что три депутата готовы свидетельствовать в Национальном антикоррупционном бюро относительно исключенной из фракции депутата Анны Скороход.

 Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос, есть ли доказательства того, что Скороход якобы предлагала взятки, Арахамия заявил: "У нас есть свидетели, которые готовы идти в НАБУ".

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Он добавил, что речь идет о трех свидетелях - депутатах "Слуги народа", которые являются членами энергетического комитета.

Вместе с тем, первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко надеется, что народные депутаты из его фракции обратятся в правоохранительные органы в связи с попытками давления на них со стороны супруга народного депутата Анны Скороход - предпринимателя Алексея Алякина.

"Мы сейчас ведём работу с депутатами, чтобы они не побоялись передать это... Чтобы они пошли в правоохранительные органы и дали этому ход", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах Рады, передает коррсепондент Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, есть ли доказательства такого давления, Корниенко ответил утвердительно: "Да, он пытался беседовать с нашими депутатами".

Нардеп также прокомментировал слухи, что спикер парламента Дмитрий Разумков своими репликами подаёт во время пленарного заседания знаки депутатам, как именно следует голосовать.

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"Я думаю, что спикер высказывается так, как он высказывается, и имеет право на своё отношение к тем или иным законам", - отметил он.

Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

В начале 2019 года Алексея Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства.

В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, но позже срок ареста истек.

Источник: https://censor.net.ua/n3159897
 
 
 Топ комментарии
 
становится интересненько. У "монолитной" зеленой массы все признаки распада. Их объединяет только то, что все они вляпались в зеленое же дерьмо (по собственному желанию). Грызня только началась, удачи вам и хорошего настроения, недоумки!
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Картинка из какого-то порохоботского журнала... Троє нардепів від СН готові свідчити в НАБУ щодо Скороход, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3852
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Так сейчас ведь западная и американскся пресса превратилась в порохоботскую.
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АРАХАМИЯ КАК ЕВРЕЙ НАШЕЛ СРАЗУ ТРЕХ ИУД у мерзопакостная гнидошка... ничего вас будут расстреливать и без Иуд..зе-подонки...
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Отождествлять зелю с Рейганом могли только недалёкие люди,абсолютно не интересовавшихся биографией американского президента.Рейган был не столько актером,столько патриотом,профсоюзным лидером,политиком,до поста президента восемь лет успешно управлял штатом Калифорния.Даже если нашего потешного президента сравнить с Моникой Левински,то справедливости ради стоит отметить,что в отличие от зели,закончившего по факту пол первого курса юрфака,Моника закончила с отличием престижный колледж в Орегоне и получила возможность стажироваться в Белом доме.
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Ара хам хам
Ара хам хам
Булі булі
Ара хам хам.
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Его Величество, Беня 1-й, стомиллиардный
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Только 3? А остальние что отказались играть?
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Мабуть, з ними вже провів виховну роботу волохатий Анальний Табуїн,
якого чомусь залишили у фракції.
Тепер вони і участь у вбивстві Кенеді підтвердять...
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Исключенная из состава фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявила о том, что нардепы провластной партии получают деньги в конвертах. При этом, правда, уже сознательно перегибает, говоря что "зафиксированы были случаи по передаче конвертов". Это не так, и она это знает. Сама же Скороход, якобы, голосовала, как считала нужным, поэтому и денег никаких не получала.Также она запела старую песню мажоритарщиков "Слуги народа", мол, посмотрите на рейтинги на округе. Хотя Анна прекрасно знает, что ее победа на округе - это исключительно заслуга бренда "Слуга народа", который тогда был на волне.
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Не факт, что это исключительно заслуга СН. Что касается тех кто попал по спискам, то такое утверждение истинно на 100%, о вот мажоритрка.....наверное в 1/3 случаев они сами заменивали к себе рейтинговых кандидатов. Относительно нее говорить не буду, но ваше утверждение про то, что все мажоритарщики в ВР только благодаря СН - БРЕД!!!
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Звичайно, це як черговий бомж в ментів, що завжди бачить як бьють і чує посилають на хутір співробітника поліції! Троє нардепів від СН готові свідчити в НАБУ щодо Скороход, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2407
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а чего только трое?) а не все 253?))
или сколько их там?)
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І хто б сумнівався ? Бєня порушників договорняка карає без пощади . Серед монобільшості знайдеться достатньо мерзоти яка свідчитиме про все що скажуть .
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становится интересненько. У "монолитной" зеленой массы все признаки распада. Их объединяет только то, что все они вляпались в зеленое же дерьмо (по собственному желанию). Грызня только началась, удачи вам и хорошего настроения, недоумки!
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Тепер їх ще поєднує одна на всіх стаття карного кодексу - державна зрада. Троє нардепів від СН готові свідчити в НАБУ щодо Скороход, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8528
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Фотограф...безработный..и мамахохотала..？самые тупые？
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Бреше, як сивий мерін на місяць. Починається епоха репресій, підтасовка доказів. Бо у них все своє. Схопили тимчасово пацани когось за бороду.
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CommanderX‏ @CommanderAntiZe 2 ч.2 часа назад
Троє нардепів від СН готові свідчити в НАБУ щодо Скороход, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7639

Исключенная из состава СН Скороход заявила о том,что нардепы партии получают деньги в конвертах.Сама же Скороход, якобы, голосовала, как считала нужным, поэтому и денег никаких не получала.
Ждем сегодня вечерних эфиров Скороход со скандалами и разоблачениями.

https://twitter.com/i/status/1195277039584137217
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Есть такое выражение" слепить пулю их г ..."
А они фракцию по быстрячку слепили.
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От телепні тупорилі! Здавайте своїх, до вас не доберуться... Мабуть. Троє нардепів від СН готові свідчити в НАБУ щодо Скороход, - Арахамія - Цензор.НЕТ 819
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Можна починати сміятися, чи краще віправити цих слуг в дурку? "КОРУПЦІЙНИЙ СКАНДАЛ: ТРОЄ "СЛУГ НАРОДУ" ХОЧУТЬ ДАТИ СВІДЧЕННЯ У СПРАВІ ПРО ХАБАРІ - ХОЛОДНИЦЬКИЙ"
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Жаби-гадюки...


Львовский метрополитен
@natohawks

Скороход заявила что "слугам народа" платят зарплату в конверте 5000$.
А что же ты раньше молчала?
Рассказала только после того, как выгнали ссаными тряпками из фракции.
А если бы не выгнали? Так бы и дальше молча стригла капусту?
Это все что нужно знать про ублюдочную зекоманду.
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А каков размер благодарности?
Я тоже могу организовать пару-тройку свидетелей
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Наблюдая свысока, как идешь ты с молотка
за пятак,
Как над гордостью твоей смеется бывший твой халдей

Родина моя
Скорбна и нема...
Родина моя,
Ты сошла с ума.
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"Нардеп также прокомментировал слухи, что спикер парламента Дмитрий Разумков своими репликами подаёт во время пленарного заседания знаки депутатам, как именно следует голосовать."
Источник: https://censor.net.ua/n3159897

ЧЕМ-ЧЕМ он знаки подает? Троє нардепів від СН готові свідчити в НАБУ щодо Скороход, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3442
ЗЕбобики, вы сделали мой день. Троє нардепів від СН готові свідчити в НАБУ щодо Скороход, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9576
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"Нардеп также прокомментировал слухи, что спикер парламента Дмитрий Разумков своими репликами подаёт во время пленарного заседания знаки депутатам, как именно следует голосовать."
Источник: https://censor.net.ua/n3159897

Все давно снято до нас:
Ширли-Мырли сурдопереводчик

"одиннароТ"(С)
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Виявляється цим чмом Арахамією і покідьком "бандерівцем"Герусом не закінчується перелік дуполизів зеленої сракі...
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Ось вам "слуги". Служать вони, явно не українцям. Мстиві, непорядні, не чесні хлопчики.
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