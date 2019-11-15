 Польша уведомила "Газпром" о намерении не продлевать контракт на покупку газа после 2022 года

Контракт был заключен 25 сентября 1996 года. В соответствии с положениями контракта (газ транспортируется по газопроводу "Ямал-Европа". - Ред.), за три года до предполагаемого расторжения контракта, то есть до 31 декабря 2019 года, стороны обязаны представить декларацию о сотрудничестве после 2022 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В соответствии со стремлением Польши к обеспечению безопасности поставок энергоресурсов и реализации стратегии PGNiG, в последние четыре года компания предприняла фундаментальные шаги по диверсификации направлений получения природного газа в Польшу. Компания заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ и осуществляет приобретение месторождений природного газа на норвежском континентальном шельфе, что в сочетании с деятельностью оператора газотранспортной системы в области расширения газопровода позволяет завершить контракт в установленные сроки в соответствии с его положениями", - приводятся в сообщении слова главы PGNiG Петра Возняка.

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