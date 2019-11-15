 Верещук написала заявление об увольнении с должности представителя Кабмина в Раде

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом она сообщила журналистам в Раде.
"Я написала заявление, слагаю полномочия лично. Считаю, что в стенах парламента буду более нужна", - сказала Верещук.
Она рассказала, что встречалась с премьер-министром Алексеем Гончаруком.
"Моей функцией было, а я еще раз подчеркиваю, что я работала на волонтерских началах, осуществление коммуникации. Если коммуникация проваливается, то должен быть кто-то, кто является той стороной, которая несет ответственность. Я не могу заменить собой премьер-министра, только могу помочь коммуницировать. И когда премьер не слышит, не чувствует потребности слышать, или не понимает, что я предлагаю, то лучше я напишу заявление и освобожу место для человека, который сможет это обеспечить", - сказала Верещук.
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Она рассказала, что на ее должность вероятно предложат нардепа от "Слуги народа" Елену Шуляк.
"Я слышала, что это Елена Шуляк, но я не буду утверждать, потому что не слышала это официально", - сказала она.
Напомним, вчера Верещук сообщила, что от третьих лиц узнала о том, что премьер-министр Алексей Гончарук планирует заменить ее на этой должности. Она добавила, что Гончарук планирует уволить ее с должности представителя из-за критики деятельности правительства. В частности, проекта госбюджета, а также свою позицию относительно законопроектов.
Кабмин назначил Верещук своим представителем в Раде 4 сентября.
И в этом их суть.
Деньги они все любят.
Любимая приманка.
И ничего, кроме денег
Готова отдохнуть с мужчиной, который оплатит этот отдых?
Или в Питере расчлененка.
Аспирантка жила с 62 летним по любви только из уважения к его ордену почетного легиона?
100 лет назад, красные евреи-большевики захватили мозги украинцев обещаниями земли и свободы, сбив тем самым волну патриотизма, и движения к независимости. через 5 лет раскулачили, ограбили, расстреляли и депортировали. еще через 3 года убили голодом 12 млн, вернули в стойло империи. сегодня зеленые евреи-большевики захватили мозги зубожинням и мифической коррупцией, сбили волну патриотизма, и движения в ЕС и НАТО. в кармане точно не появится, и холодильник не наполнят, но в стойло вернут. ЗЕбе-бе-бе-бе
ps красный с зеленым дает коричневый...
или это не фамилия?))
вона була головою в раві-руській ,а це є львівська область
з таким лайном ,швидше за все,вона йшла на вибори
але,можливо і помиляюсь
обрати свого представника..
і Звільнити,Якщо той постійно висловлює не його позицію.
ПРИЗВІЩА ЗНАЧЕННЯ НЕ МАЮТЬ.
Думка СТОРОННІХ тут немає жодного значення.
ЗАраз їх, навпаки,"повязують"...
Хоча,звичайно ,на місцеві вибори членство в ЗЕ вже далеко не перевага...
Минулося..
А хто довбо..обам у "команді ЗЕ винен" що так розгубили рейтинг.. Війна З УСІМА -вона "відбивається на печінці"
Кучер тупий і ніяк не здогадається зменшити швидкість.
Хлопуню, не жени коней, ти ж Україну везеш!