EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  6312  71
Все про:Кабмин (11347) увольнение (1759) Верещук (29)

 Верещук написала заявление об увольнении с должности представителя Кабмина в Раде

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук написала заявление об увольнении с должности представителя Кабинета Министров в Верховной Раде.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом она сообщила журналистам в Раде.

"Я написала заявление, слагаю полномочия лично. Считаю, что в стенах парламента буду более нужна", - сказала Верещук.

Она рассказала, что встречалась с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"Моей функцией было, а я еще раз подчеркиваю, что я работала на волонтерских началах, осуществление коммуникации. Если коммуникация проваливается, то должен быть кто-то, кто является той стороной, которая несет ответственность. Я не могу заменить собой премьер-министра, только могу помочь коммуницировать. И когда премьер не слышит, не чувствует потребности слышать, или не понимает, что я предлагаю, то лучше я напишу заявление и освобожу место для человека, который сможет это обеспечить", - сказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я буду рекомендовать сделать трех представителей Кабмина в Раде, - Арахамия

Она рассказала, что на ее должность вероятно предложат нардепа от "Слуги народа" Елену Шуляк.

"Я слышала, что это Елена Шуляк, но я не буду утверждать, потому что не слышала это официально", - сказала она.

Напомним, вчера Верещук сообщила, что от третьих лиц узнала о том, что премьер-министр Алексей Гончарук планирует заменить ее на этой должности. Она добавила, что Гончарук планирует уволить ее с должности представителя из-за критики деятельности правительства. В частности, проекта госбюджета, а также свою позицию относительно законопроектов.

Кабмин назначил Верещук своим представителем в Раде 4 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3159891
 
   
 Топ комментарии
 
ААААААА! Неспокойно в зеленом болоте.
 показать весь комментарий
 
А-а-а... "Понеслась пиз.а по кочкам!...". Началась "свистопляска" в "монобольшинстве"... Пацаны" и "пацанки" начинают понимать, что третий "Майдан" не ограничится "просто горящими шинами", но и "жертвоприношениями"... И в качестве "жертв" могут оказаться именно они...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Комбінувати нескладно. Кров і лайно - тотожні...
 показать весь комментарий
 
 
Жаль, умная девка! Всегда приятно ее слушать, дельные вещи говорит.
 показать весь комментарий
 
 
умную бы не увольняли - хотя это же зебилы - у них все, не как у нормальных людей)))
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю, что там за терки, но она мне нравится.
 показать весь комментарий
 
 
я извиваюсь конечно - в качестве кого ? - а то боюсь ошибиться, в выводах)))
 показать весь комментарий
 
 
Усі знають, що жінки бувають розумні чи красиві. Все інше наукова фантастика?
 показать весь комментарий
 
 
- вот тут я не согласен - у меня скво - все и сразу и еще как мать - самая самая лучшая - я думаю и вас так же))))
 показать весь комментарий
 
 
жинки бывают умные, красивые и настоящие
 показать весь комментарий
 
 
где вы видели чтобы начальник терпел более умного подчинённого...
 показать весь комментарий
 
 
Розумний підлеглий не буде демонструвати, що він розумніший за начальника Верещук написала заяву про звільнення з посади представника Кабміну в Раді - Цензор.НЕТ 9959
 показать весь комментарий
 
 
Ате завжди буде думати про репутацію начальника і підчищати цого хвости. Оде уточнення - якщо начальник не повний ідіот.
 показать весь комментарий
 
да ладно вам - бывает просто не везет - хотя судя по всему, вы до сих пор ищите и не можете найти - хорошая темя для оправдания)))))
 показать весь комментарий
 
А чё их искать?
Деньги они все любят.
Любимая приманка.
И ничего, кроме денег
 показать весь комментарий
 
А чего там.
Готова отдохнуть с мужчиной, который оплатит этот отдых?
Или в Питере расчлененка.
Аспирантка жила с 62 летним по любви только из уважения к его ордену почетного легиона?
 показать весь комментарий
 
а вы просто попробуйте сами поехать в сезон - ......... - на сим все
 показать весь комментарий
 
любят ХОХЛЫ (не путать с украинцами) наступать на грабли

100 лет назад, красные евреи-большевики захватили мозги украинцев обещаниями земли и свободы, сбив тем самым волну патриотизма, и движения к независимости. через 5 лет раскулачили, ограбили, расстреляли и депортировали. еще через 3 года убили голодом 12 млн, вернули в стойло империи. сегодня зеленые евреи-большевики захватили мозги зубожинням и мифической коррупцией, сбили волну патриотизма, и движения в ЕС и НАТО. в кармане точно не появится, и холодильник не наполнят, но в стойло вернут. ЗЕбе-бе-бе-бе
ps красный с зеленым дает коричневый...
 показать весь комментарий
 
 
"Скандал в благородном семействе" СН?
 показать весь комментарий
 
 
скорее обычная практика - когда "революция есть, своих революционеров")))))
 показать весь комментарий
 
 
Критик Добролюбов наставлял одного из друзей в переустройстве мира к лучшему: «Чтобы возбудить это воздействие хоть в той части общества, какая доступна нашему влиянию, мы должны действовать не усыпляющим, а самым противным образом. Нам следует группировать факты русской жизни, требующие поправок и улучшений, надо вызывать читателей на внимание к тому, что их окружает, надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху - до того, чтобы противно стало читателю всё это богатство грязи и чтобы он, задетый наконец за живое, вскочил с азартом и вымолвил: "Да что же, дескать, это наконец за каторга! Лучше уж пропадай моя душонка, а жить в этом омуте не хочу больше". Вот чего надобно добиться, и вот чем объясняется и тон критик моих, и политические статьи "Современника" и "Свистка"». Это никому ничего не напоминает?
 показать весь комментарий
 
 
вы таки и такое помните - да уж - сколько и главное как нам внедряли в мозги - как парадигму жизни )))
 показать весь комментарий
 
 
Все вчив, окрім з'їздів КПСС, це для мене було неможливо
 показать весь комментарий
 
 
до сих пор помню ,я еще и кандидатом был - просто иначе, в командировки бы, не пустили - больше всего помню вопрос - мне умирать здесь можно в 19 ,а пить только с 21 - жуть,вопрос реальный - да так было
 показать весь комментарий
 
 
у меня на тебя есть тут один экземпляр -
Верещук написала заяву про звільнення з посади представниці Кабміну в Раді - Цензор.НЕТ 7699
 показать весь комментарий
 
 
ну не всем так с фамилией повезло
или это не фамилия?))
 показать весь комментарий
 
(((таки да - следущий раз просто подписывайте - а то вас будут слегка ..... как я и сделал - и это еще по доброму)))
 показать весь комментарий
 
 
звідкіля стільки гидоти повилазило???(((
 показать весь комментарий
 
помиляєтесь,шановний
вона була головою в раві-руській ,а це є львівська область Верещук написала заяву про звільнення з посади представника Кабміну в Раді - Цензор.НЕТ 8394
 показать весь комментарий
 
Була, але набралася смороду від дамбаських СН.
 показать весь комментарий
 
 
такого лайна за такий короткий проміжок часу набратись важко
з таким лайном ,швидше за все,вона йшла на вибори
 показать весь комментарий
 
 
І таке буває, бо лайно до лайна тягнеться.
 показать весь комментарий
 
 
судячи по її заявам - патріотизму "ноль"(((


але,можливо і помиляюсь
 показать весь комментарий
 
 
Зараз буде ще більше - віднесуть лавочку і вернуться.
 показать весь комментарий
 
А-а-а... "Понеслась пиз.а по кочкам!...". Началась "свистопляска" в "монобольшинстве"... Пацаны" и "пацанки" начинают понимать, что третий "Майдан" не ограничится "просто горящими шинами", но и "жертвоприношениями"... И в качестве "жертв" могут оказаться именно они...
 показать весь комментарий
 
 
Депутат Черновицкого областного совета Дмитрий Павел: необходимо создать в области Румынский районДепутат Черновицкого облсовета Дмитрий Павел заявил о необходимости в пределах Герцаевского района создать румынскую громаду и административно оформить район как Румынский..процесс пошол..
 показать весь комментарий
 
 
...и шо, домой то хоть добрался чепушило этот? или перевелись уже опрышки в тех краях... Верещук написала заяву про звільнення з посади представниці Кабміну в Раді - Цензор.НЕТ 9830 да и и криминальную статью папуасы пока еще не отменили за сепаратизм...
 показать весь комментарий
 
Свиноботы во всем ищут Знаки. Сегодня у них вообще работа в турборежиме.
 показать весь комментарий
 
здрисни москаль тупорилий під лавку)))
 показать весь комментарий
 
 
Вже пізно. Хоч і помиєшся, а запах лайна зеленого залишиться. А була ж колись - патріот, розумний і адекватний політик.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, треба залишити лише дегенератів кнопкодавів, що тиснуть "зелену" без дурних запитань і читання законопроектів. З тим самим вихлопом можна було набрати в депутати сліпоглухонімих.
 показать весь комментарий
 
ПРАВО ПРЕМ"ЄРА(і взагалі будь-кого)

обрати свого представника..

і Звільнити,Якщо той постійно висловлює не його позицію.
ПРИЗВІЩА ЗНАЧЕННЯ НЕ МАЮТЬ.

Думка СТОРОННІХ тут немає жодного значення.
 показать весь комментарий
 
Найбільш розумні тікають, як пацюки, з зебільного пароплава...
 показать весь комментарий
 
 
трохи не так..
ЗАраз їх, навпаки,"повязують"...

Хоча,звичайно ,на місцеві вибори членство в ЗЕ вже далеко не перевага...

Минулося..
А хто довбо..обам у "команді ЗЕ винен" що так розгубили рейтинг.. Війна З УСІМА -вона "відбивається на печінці"
 показать весь комментарий
 
 
Пацюк він і в Африці пацюк не тільки в партії...
 показать весь комментарий
 
Розумні туди і не йшли. Тепер тікають українці-ідіоти, залишаться тільки бидло-малороси.
 показать весь комментарий
 
Исключенная из состава фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявила о том, что нардепы провластной партии получают деньги в конвертах. При этом, правда, уже сознательно перегибает, говоря что "зафиксированы были случаи по передаче конвертов". Это не так, и она это знает. Сама же Скороход, якобы, голосовала, как считала нужным, поэтому и денег никаких не получала.Также она запела старую песню мажоритарщиков "Слуги народа", мол, посмотрите на рейтинги на округе. Хотя Анна прекрасно знает, что ее победа на округе - это исключительно заслуга бренда "Слуга народа", который тогда был на волне..
 показать весь комментарий
 
что имеем не храним, потерявши плачем. Да что там, мы все реже называем Украину "ненькой". Как - будто живем в чужой стране и почти на чужой земле. Предыдущий полез в дела церковные, этот решил святыней распоряжаться. Осталось открыть рынок рабов, как в средние века...
 показать весь комментарий
 
У веселої брички "Квартал-95" відпадають колеса.
Кучер тупий і ніяк не здогадається зменшити швидкість.
Хлопуню, не жени коней, ти ж Україну везеш!
 показать весь комментарий
 
 
Ни дня без сюрпризов. А то и по несколько в день. Как то их знобит, лихорадит наверное инфекция.
 показать весь комментарий
 
 
Що тут можна сказати?! Закінчила школу, вуз, папік пристроїв до хроших дядечків. Навчилася губу копилити,це нижня частина голови, а верхня як не працювала так і не...
 показать весь комментарий
 
Самые умные начали валить. И это радует...
 показать весь комментарий
 
"Я слышала, что это Елена Шуляк, но я не буду утверждать, потому что не слышала это официально" - Слуги Народа, оказывается, обладают еще одниой способностью - "слушать официально".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх