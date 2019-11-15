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 Политика Украины
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Все про:Рябошапка Руслан (199) Слуга народа (484) Поляков_Антон (1)

 Связываю исключение из фракции с тем, что я начал собирать подписи за отставку Рябошапки, - Поляков

Исключенный из фракции "Слуга народу" нардеп Антон Поляков считает, что его исключили из-за того, что он собирал подписи за отставку Генпрокурора Руслана Рябошапку. Он также заявляет, что фракция не предоставила доказательств его голосование в разрез линии фракции или данные о прогулах.

Об этом Поляков рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Непонятно почему меня исключили из фракции. Доказательства того, что я прогуливаю, или не так голосую, хуже всех голосую или против всех инициатив фракции не были предоставлены - никакой сравнительной таблицы, никаких данных с сайта Верховной Рады, секретариата. Потому что их и нет в принципе. Потому что я хожу на заседания. Да, по некоторым принципиальным законам, которые можно посчитать на пальцах руки, я проголосовал действительно не так, как фракция. Но, по моему, нас никто не предупреждал, что за такое голосование нас будут исключать из фракции. Более того, не существует статута, положения фракции", - рассказал Поляков.

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На вопрос о том, с чем он связывает исключение из фракции, Поляков ответил: "Я связываю это с тем, что я начал собирать подписи за выражения недоверия Генеральному прокурору. То есть у нас есть дело внефракционного депутата Приходько, который сейчас подголосовывает "Слуге народа", дело находится в суде, его не надо расследовать, Генеральный прокурор мне неоднократно сообщал и на фракции и лично, что представление о снятие неприкосновенности лежит на подпись. Но почему он это не подписывает он мне не сообщил… там у человека заморозили 2 миллиарда гривен, их можно вернуть в бюджет".

Поляков рассказал, что собрал до 30 подписей за отстранение Рябошапки.

Ранее СН исключила из фракции нардепов Антона Полякова и Анну Скороход.

Источник: https://censor.net.ua/n3159886
 
 
 Топ комментарии
 
Об'єднує усіх тих слух бабло. Інакше безідейна фракція об'єднатися не може.
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Об'єднує усіх тих слух бабло. Інакше безідейна фракція об'єднатися не може.
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Вони об'єднані ідеєю руськаго міра
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Ну тогда вполне оправданное решение фракции. Если не мажоритарщик а списочник, складывай мандат и иди опять семечками торговать или свадьбы организовывать.
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а по твоему списочник, это овца в стаде? все должны ходить строем? зачем тогда их 254? достаточно 1 шт зеленой обезьяны нажимать зеленую кнопку. писать законы после курсов Трускавца все равно уму не хватит. жрать, дрочить и заказывать телок можно дома.
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Да нет. Ну почему "овца".. Если конечно это не "баран" который только потому попал в Раду что носил майку Зеленского. и не кричал на каждом углу что он из его команды. Если баллотировался сам а не от полит силы то тогда флаг в руки и вперед отстаивать свои "ценности" ( если они есть конечно, в чем глубоко сомневаюсь), а вот если по партийным спискам, и потом что то не устраивает то честнее сложить мандат в виде протеста против генеральной линии и домой на прежние заработки. Тоже ведь клещами ни кто не держит. Для этого только одно требование, перед выборами партия должна иметь четкую программу и обязательства и должна этого придерживаться. Но это не история об Украине, не зависимо от названия партии.
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честнее??? )))) ты природоведение учил в школе, теорию Дарвина, борьба видов? все что нас окружает появилось в результате "нечестной борьбы".
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Ну тогда чему удивляемся если у нас одни жулики и проходимцы меняют по очереди друг друга из раза в раз.. не зависимо страрые - новые лица. Согласно Дарвина говорите.. ну что ж, каждый приспосабливается что бы быть поближе к корыту, логично и "честно". ( ну а "тыкать" неприлично, хотя может по Дарвину вам это и подходит)
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))) может тебе привести цитаты из Шекспира или Байрона о любви? кстати, золотари всегда носили костюм, белую рубаху и галстук. не было в роду? а то ты какой то капризный чувак.
практически всегда, тот, кто скулит про жуликов, проходимцев и барыг, оказавшись на хлебном месте, жрет в три глотки, а взятки не берет тот, кому не дают.
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Ну і Рада! Було, було ну такого. Той перемовляється з дівками, той якісь підписи збирає, той з прокурорськими питання вирішує.... Хотілося знати, як виборцю, коли вже почнуть працювати?!!
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"Слуга народа" повторяет ошибку БПП и НФ. Им народ выразил доверие, но они вместо того, чтобы работать в интересах народа начали работать в интересах тех, кто ими кукловодит.
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Небольшая поправочка:не народ,а нарид.
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Рябошапка видно багатьом мішає,наприклад групі коломойші,аля дубінський і решта 17 штук.Плюс портнов там щось кукурікав що рябошапка не той прокурор.
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Ну какие подписи могут уволить "100%-го своего прокурора"?... Как дитя малое этот депутат... Пов'язую виключення із фракції з тим, що я почав збирати підписи за відставку Рябошапки, - Поляков - Цензор.НЕТ 337
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