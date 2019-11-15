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 Политика Украины, Общество
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Все про:дезинформация (115) законопроект (2250) Бородянский Владимир (37) Министерство культуры, молодежи и спорта (1)

 Законопроект о противодействии дезинформации планируем внести в Раду в декабре, - Бородянский

Законопроект о противодействии дезинформации может быть внесен в Верховную Раду в декабре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский после публичной дискуссии на тему "Свобода слова, защита журналистов и информационного пространства Украины от дезинформации (манипуляции и фейковых)".

"Мы хотим внести (в ВР. - Ред.) его в декабре, то есть в одно время с новым законопроектом о медиа", - сказал Бородянский.

При этом ранее во время самой дискуссии, отвечая на вопрос ее участников, министр пояснил, что эти два законопроекта имеют "разный уровень развития". Так, по его словам, будущий закон о медиа гораздо глубже разработан, но оба документа будут связаны между собой.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Бородянский и Максимчук презентовали проект закона о СМИ. ВИДЕО

В то же время Бородянский предложил представителям СМИ вместе работать над разработкой законопроектов, который будут регулировать деятельность журналистов.

Как сообщалось, в октябре во время форума National Media Talk заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сообщил в том, что Верховная Рада может в декабре принять в первом чтении законопроект о медиа-сервисах, который, в частности, должен юридически определить, относятся ли интернет-порталы к средствам массовой информации, а также урегулировать деятельность соцсетей и стримингових сайтов как СМИ.

Также в этом документе планируется предусмотреть предписание как новый вид санкции для медиа, ограничения в работе медиа в ситуации вооруженной агрессии, гарантии и защиту прав журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3159885
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
министерство правды... где-то я об этом уже читал...
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Когда за мыслепреступления казнить станете ? Упреждающе, диджитализация, так сказать, и планируется ли "монополия государства на насилие в смартфоне" ?
Здобулы. Виддил здобуткив та перемог.
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Убью **** всех, убью **** всех. я убью вас питарасы всех!!! Убейте Зеленского, быстро я сказал, убили быстро Зеленского, вышли на улицы все люди нашли Зеленского и убили его, быстро! Он всё знает про меня, они знают про Мессию, про Александра всё и молчат. Они молчат и люди погибают. Зеленский убил всех этих девочек и детей которых порезали педофилы и маньяки за последние пару месяцев. Зеленский промолчал про меня, а я просил собрать прес-конференцию и предупредить людей об опасности, что со мной говорит бог какой то который пришел с концом света. Всех представителей СМИ где я писал тоже ищите, они в сговоре с властью, они гос.заказы исполняют, травят людей нужной инфляцией, войной, выборами. Мессия.
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Убрали Зеленского, быстро я сказал, убрали быстро Зеленского, вышли на улицы все люди нашли Зеленского и убрали его, быстро! Он всё знает про меня, они знают про Мессию, про Александра всё и молчат. Они молчат и люди погибают. Зеленский виновен в смертях всех этих девочек и детей которых порезали педофилы и маньяки за последние пару месяцев. Зеленский промолчал про меня, а я просил собрать прес-конференцию и предупредить людей об опасности, что со мной говорит бог какой то который пришел с концом света. Всех представителей СМИ где я писал тоже ищите, они в сговоре с властью, они гос.заказы исполняют, травят людей нужной инфляцией, войной, выборами. Мессия.
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