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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1759) интеллектуальная собственность (56) Минэкономразвития (508) Милованов Тимофей (77)

 Сегодня уволен глава "Укрпатента", - Милованов заявил о полной перезагрузке в органах регулирования интеллектуальной собственностью

Руководство в органах регулирования интеллектуальной собственностью полностью перезагружено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook министр экономического развития Украины Тимофей Милованов

"Сегодня уволен руководитель "Укрпатента", руководитель департамента интеллектуальной собственности Минэкономики, и руководитель Национального Офиса интеллектуальной собственности (по собственному желанию)", - написал он.

По словам Милованова, это реакция на обращение коллектива "Укрпатента" и отзывы и жалобы отрасли.

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Напомним, ранее министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что Кабмин решил сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики.

Сегодня уволен глава Укрпатента, - Милованов заявил о полной перезагрузке в органах регулирования интеллектуальной собственностью 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159881
 
 
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Судя по фото, Милованов среди ночи на допросе, в одном исподнем и растрепанными волосами, дает признательные показания...
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У Роберта Хайнлайна есть фантастическая повесть "Кукловоды".В ней идёт речь о пришельцах с Титана,которые присасывались к людям на спину и управляли ими.Подконтрольные кукловодам люди переставали заботиться о себе,бриться,стричься,мыться,переодеваться.Когда я вижу по телевизору узеленских,в мятой одежде,небритых,часто с немытыми волосами,то вспоминаю эту повесть.Может быть их сознание действительно находится под влиянием кукловодов.
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Учора команда клоунів ухрюкалась. Цілу ніч бухали й ділили землю - скільки кому дістанеться.
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вы бы Раду на IQ проверили. Хотя бесполезно...
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у кацапів мілонов у зеленського мілованов...угадай атлічія
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Известно, что в Комитете по вопросам экономического развития Верховной Рады Украины находятся на рассмотрении три законопроекта, разработка которых была инициирована чиновниками Минэкономразвития. Этими законопроектами хотят закрепить на законодательном уровне создание новой государственной системы интеллектуальной собственности - Национального органа интеллектуальной собственности.
Интересно, чем стал плох давно существующий институт в сфере интеллектуальной собственности - Укрпатент?
Неужели просто нужно расставить на местах "своих" людей, невзирая на их некомпетентность?
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это шоб проще было оформить на Беню патент на владение всей Украиной?? А потом перепродать этот патент ху@лу за 100 миллиардов баксов? так вот он ты какой, конец эпохи бедности...
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