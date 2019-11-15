 Сегодня уволен глава "Укрпатента", - Милованов заявил о полной перезагрузке в органах регулирования интеллектуальной собственностью

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook министр экономического развития Украины Тимофей Милованов

"Сегодня уволен руководитель "Укрпатента", руководитель департамента интеллектуальной собственности Минэкономики, и руководитель Национального Офиса интеллектуальной собственности (по собственному желанию)", - написал он.

По словам Милованова, это реакция на обращение коллектива "Укрпатента" и отзывы и жалобы отрасли.

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Напомним, ранее министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что Кабмин решил сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики.