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 Политика Украины
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 Газ из России и так должен быть на 25% дешевле, - Витренко о предложенной Путиным скидке

Президент России Владимир Путин предложил поставлять российский газ в Украину напрямую, по ценам на 20-25% дешевле, чем газ из Европы. В Нафтогазе сообщили, что Газпром и так должен поставлять Украине газ по такой низкой цене, однако не делает этого.

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Газ из России и так должен быть на 20-25 процентов дешевле, чем газ из Европы, поскольку Газпром при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. Причем, поскольку газ в Европу идет в частности через Украину, то при прямых поставках в Украину Газпром меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно меньше платит за транзит газа Украине. Соответственно, если Газпром меньше платит, то Украина меньше получает", — сообщил Витренко.

Он отметил, что условием российской стороны для восстановления прямых поставок газа в Украину является отказ Нафтогаза от своего выигрыша в Стокгольмском арбитраже $3 млрд, на что Нафтогаз пойти не готов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за новых исков "Нафтогаза" к "Газпрому" существует риск прекращения транзита газа через Украину, - Путин

"Также важно заметить, что контракт имеет смысл только тогда, когда другая сторона выполняет свои контрактные обязательства. Предметом рассмотрения как предыдущего Стокгольмского арбитража, так и нового Стокгольмского арбитража является как раз невыполнение Газпромом своих контрактных обязательств", — добавил Витренко.

По его убеждению, скидка на импорт российского газа не имеет смысла, поскольку не сможет компенсировать отказ от взыскания $3 млр долга Газпрома по решению арбитражей.

"Относительно последнего заявления Путина на тему газа. "Шуметь" действительно не надо. Газ Украина пока физически импортирует из территории трех стран ЕС, используя действующие газопроводы. Они существуют. Кроме Нафтогаза их использует еще много других европейских компаний. Например, такой энергетический гигант как Shell - примерно втрое больше своей капитализации, чем Газпром. А также несколько десятков других известных международных компаний. Они покупают этот газ на рынке ЕС, где доля Газпрома начала снова сокращаться и составляет в настоящее время около 32%. То есть, называть весь газ на рынке ЕС российским точно не корректно. Мягко говоря. Нафтогаз никогда не отказывался покупать газ у Газпрома по справедливым рыночным ценам. Ситуация здесь диаметрально противоположная - это Газпром отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту. Нафтогаз не подавал новых исков против Газпрома. Мы защищаемся в арбитраже и судах против исков, поданных против нас Газпромом. Защищаемся успешно сейчас и в дальнейшем будем добросовестно отстаивать интересы Украинского государства. С целью соблюдения баланса и справедливости хочу подтвердить фактически коректую часть заявления Путина - Украина действительно имеет обязательства по внедрению европейского законодательства до конца этого года. И я очень надеюсь, что украинский парламент сегодня сможет разблокировать подписания уже принятого законопроекта 2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", - заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Газ из России и так должен быть на 25% дешевле, - Витренко о предложенной Путиным скидке 01
Газ из России и так должен быть на 25% дешевле, - Витренко о предложенной Путиным скидке 02

Газ из России и так должен быть на 25% дешевле, - Витренко о предложенной Путиным скидке 03

Источник: https://censor.net.ua/n3159880
 
   
 Топ комментарии
 
Зекоманда, оказывается, барыги?
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Идиот, главное - покупать газ где угодно, но только не у русни напрямую. Это и есть независимость. Т.к. если брать газ у русни, пусть даже даром вообще, русня перекроет поставки как только захочет. А прекратить поставки на запад Газпром не может.
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Абсурд,когда напрямую он стоит дороже.
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Совет форумчанПравила форума
 
какой хаз? ты с мордвы сначала долги состреги с процентами.
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Только что Витренко признался, что газ который покупает Украина сейчас - на 25% дороже из-за его транспортировки в Европу, но эта транспортировка проводится только на бумаге, ведь отбор газа идет на русско-украинской границе. Вопрос - куда идут эти 25% в денежном эквиваленте?
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Так это зекоманда придумала схему с покупкой российского газа на 25% дороже и продавала его населению 5 лет под видом "энергетической независимости" в рамках акции "прыкруты"?
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А Порошенко всі ці п'ять років вважав себе президентом! Св' ята простота! Виявляється це був Зеленський.
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Хома, Ви де українську мову вчили? Прискорений курс в Трускавці?
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В де і всі люди,в школі, а ти, що не там. Воно і видно...
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А у нас всі до школи ходять! А у Вас куди?!! А.... здогадуюся, гріх, правда, сміятися!
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Ходити, як і сміятися, то справа корисна, але, стосовно школи, головним є навчання.
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Я радий що ви це зрозуміли! А чи не запізно?!!
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От коли Ви зрозумієте, тоді і поговоримо.
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Идиот, главное - покупать газ где угодно, но только не у русни напрямую. Это и есть независимость. Т.к. если брать газ у русни, пусть даже даром вообще, русня перекроет поставки как только захочет. А прекратить поставки на запад Газпром не может.
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Так по цене из Европы газпромовский газ дешевле для Украины чем на прямую из-за поребрика!
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Тем более. Но цена тут не главная. Главное, что покупать газ в Европе надежно.
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Зекоманда задолго до того много чего придумала
Газ із Росії і так має бути на 25% дешевшим, - Вітренко про запропоновану Путіним знижку - Цензор.НЕТ 9835
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архивы как бы и не горят...), но человеческая память у многих не более 7-ми секунд...., оттудаво и результат Газ із Росії і так має бути на 25% дешевшим, - Вітренко про запропоновану Путіним знижку - Цензор.НЕТ 3962
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Мальдивы! Это называется Мальдивы!
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Рюхьске, Роттердам ++ уже расследовали- лучшей формулы нет. Ты бухало?
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Так не! Это ты признался, что полный идиот! С логикой проблемы? Папа с мамой бухали?
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Зебобик не читатель？ или слегка туповат...что ге в состоянии осмыслить и понять прочитанного？
Витренки ясно и понятно сказал...

Газ Украина пока физически импортирует из территории трех стран ЕС, используя действующие газопроводы. Они существуют. Кроме Нафтогаза их использует еще много других европейских компаний. Например, такой энергетический гигант как Shell - примерно втрое больше своей капитализации, чем Газпром. А также несколько десятков других известных международных компанийИсточник: https://censor.net.ua/n3159880
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Да оно тупое! Типичный даунбасянин!
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как куда. эти 25% того,..... потужно и мыролюбно реформируются вальцманатом.
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Зельцману що робить? Куди він діває 25%? Реформує?
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Контракт заключено із ким? Словакія. Словакія повинна продавати нам газ дешевше, аніж сама купує.
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Це тобі Х.йло сказав, що відбір газа іде на кацапсько-українській границі? А на мою дилетантську думку, може тому ми платимо на 25% більше, що газ ми беремо уже, напр., словацький, бо він уже оплачений словаками? І, між іншим, за транзит цього газу ми вже тоже дістали гроші.
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Ну и не лезь со своей дилетантскою "думкою". Статью сначала почитать не пробовал?

А главное, цена здесь вообще вопрос третий. Это вопрос безопасности, не брать газ напямую у русни. Покупать газ у путина = каждый день рисковать государством.
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Дешевле покупать газ в Европе, со всеми затратами на транзит, маржу посредникам и всем остальным, чем на прямую по контракту у газпрома - там цена не в адеквате. К тому же пробовали купить в прошлом году, что бы выполнить решение арбитража - газпром отказался, сославшись на формальные причины.
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На парашинской границе кацарылый,так как вы кацарылые ее уже никто не называет. Читатай козломордный ,что написано ,а не озвучивай что придумал.
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"признался" ? ты полный ЗЕбилоид! Это только для тебя "новость". Всегда отбор газа идет из транзитной трубы, по всей ее протяженности, и компенсируется закачками собственного. Каким образом ты иначе, чисто гипотетически, разбросаешь собственный газ по всем веткам. Важно свести баланс на выходе, и по качеству и количеству. Естественно европейский газ дороже. Может тебя удивит, но десяток городов по границе, запитаны к росийским городам напрямую, у них нет отдельных газовых подводов из украинской системы, до сих пор, на еголдняшний день.
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Мля ,, в сотый раз уже это читаю , и не могу понять - откуда ты и другие , это взяли , что мол - газ импортируется только на бумаге .???

( образно) счётчик газа стоит на входе кацапской трубы в Украину , и на выходе ,, оба счётчика контролирует гаспрём . И что то нигде не слышно чтобы кацапы подымали вой , по поводу того что с украинской транзитной трубы вышло меньше газа чем вошло . !! Только от местных зрадофилов это и слышу , больше ни от кого . Где вы эту инфу берёте , от кого ??? Газ із Росії і так має бути на 25% дешевшим, - Вітренко про запропоновану Путіним знижку - Цензор.НЕТ 2194 .
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Нафтогаз, по сути - спонсор российской армии Газ из России и так должен быть на 25% дешевле, - Витренко о предложенной Путиным скидке - Цензор.НЕТ 8594
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Свой карман они спонсируют.
Деньги платят в Европу, и весь шахер-махер 5 лет уже идет
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В белорусских школах совсем плохо с образованием...

"Относительно последнего заявления Путина на тему газа. "Шуметь" действительно не надо. Газ Украина пока физически импортирует из территории трех стран ЕС, используя действующие газопроводы. Они существуют.
Кроме Нафтогаза их использует еще много других европейских компаний. Например, такой энергетический гигант как Shell - примерно втрое больше своей капитализации, чем Газпром. А также несколько десятков других известных международных компаний.
Они покупают этот газ на рынке ЕС, где доля Газпрома начала снова сокращаться и составляет в настоящее время около 32%. То есть, называть весь газ на рынке ЕС российским точно не корректно. Мягко говоря."

Источник: https://censor.net.ua/n3159880
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Пластик наверно хотел сказать ,что доходы от транзита газа через Украину идут на ракеты и танки в РФ. А также повышают авторитет РФ в Европе.
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Как надежного поставщика газа. И вы этому потворствуете.
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Мы как раз демонстрируем, что Газпром ненадежен, отказывается выполнять условия, подписанные ним в контракте.

"Он ( Витренко ) отметил, что условием российской стороны для восстановления прямых поставок газа в Украину является отказ Нафтогаза от своего выигрыша в Стокгольмском арбитраже $3 млрд, на что Нафтогаз пойти не готов.

"Также важно заметить, что контракт имеет смысл только тогда, когда другая сторона выполняет свои контрактные обязательства. Предметом рассмотрения как предыдущего Стокгольмского арбитража, так и нового Стокгольмского арбитража является как раз невыполнение Газпромом своих контрактных обязательств", - добавил Витренко."

Источник: https://censor.net.ua/n3159880
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Это ваши внутренние терки с РФ. Зато другие чрезвычайно довольны, денежки ручьем(водопадом )текут в закрома РФ в результате вашего транзита.
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У вас тоже внутренние терки с рф.
Но вы же не перекрываете транзит всего и вся из россии в Европу.

"Лукашенко - России: Мы не нахлебники. Не надо вякать, что белорусы - гиря на ногах."

https://censor.net.ua/news/3159650/lukashenko_rossii_my_ne_nahlebniki_ne_nado_vyakat_chto_belorusy_girya_na_nogah
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кидалы готовят следующую замануху для лохов)) потом всплывут еще требования и претензии))
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Да Витренко никогда не откажется от 3 млрд даже если 90% скидку дать, ведь тогда ему придется 8 млн отдавать.
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А ты за кого больше волнуешься - за 8 млн Витренко или за 3 млрд *****? Газ із Росії і так має бути на 25% дешевшим, - Вітренко про запропоновану Путіним знижку - Цензор.НЕТ 9495
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абсурд когда страна покупает тот же росийский газ, который был пропущен через нашу же ГТС и нам же продана ЕС. жесть.
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Где вы все были последних пять лет?!
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Еще один "одаренный".

"Относительно последнего заявления Путина на тему газа. "Шуметь" действительно не надо. Газ Украина пока физически импортирует из территории трех стран ЕС, используя действующие газопроводы. Они существуют.
Кроме Нафтогаза их использует еще много других европейских компаний. Например, такой энергетический гигант как Shell - примерно втрое больше своей капитализации, чем Газпром. А также несколько десятков других известных международных компаний.
Они покупают этот газ на рынке ЕС, где доля Газпрома начала снова сокращаться и составляет в настоящее время около 32%. То есть, называть весь газ на рынке ЕС российским точно не корректно. Мягко говоря."

Источник: https://censor.net.ua/n3159880
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Пропущен через ГТС = кацапами заплачено за его транспортировку. А по итогу газ получается дешевле чем напрямую. Поэтому Паша меньше говори, а просто заплати 3 млрд по Стокгольмскому суду Газ із Росії і так має бути на 25% дешевшим, - Вітренко про запропоновану Путіним знижку - Цензор.НЕТ 663
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Логически опровергать выкрики старой,ботоксной обезумевшей твари-неблагодарное занятие.
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Пропоную 31.12.2019 р. о 23 год. 55 хв. замість виступу преЗЕдента хохлів, показати по всіх телеканалах України, як працівник Нафтогазу на границі з РФ закручує вентиль газоводу і показує в сторону кацапщини середній палець.
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Ничего не меняется-рюхське свиньи отписывают галиматью и не парятся! Почему я в Америке знаю и помню историю по доставкам газа из Европы дешевле (!) чем из-за поребрика, а типа под украинскими флагами челы корчат из себя типа возмущённых?!
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Это надо так уметь строить игру на одном блефе, фактически имея в активе только старую советскую трубу. Снимаю шляпу перед Нафтогазом. Хотя справедливее было бы назвать эту организацию "Правление трубой".
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Ты забыл о хранилищах газа!)
В РабСосии их нет))))
В ЕС тоже нет таких массштабов...

Так шо Путя может пукнуть в лужу)))
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"Газ из России и так должен быть на 20-25 процентов дешевле, чем газ из Европы, поскольку Газпром при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу,Рашист ,--- бери украинскую ГТС транспортируй газ в Европу даром.(но стоимость в ЕвропеивУкраине устанавливай свою рашистскую), а я Витренко ,такой хороший ,озвучил.Так сколько платит рашист ,Украине за транспоритровку своего газа ....?и почему стоимость транспорировки рашистского газа,не должна быть включена для уменьшения стоимости рашисткого газа для народа Украины?
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РЕСПЕКТ ВИТРЕННКО И ЕГО КОМАНДЕ, А ТАКЖЕ КОБОЛЕВУ!!!!!
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Ну этот Витренко и пройдоха! Рассуждаем чисто гипотетически! По его словам сначала газ через всю территорию Украины поступает в страны ЕС, а затем уже обратным путем он идет обратно в Украину, ну тогда должно быть как минимум в два раза больше компрессорных станций, часть которых качали бы газ на запад, а уже в обратную сторону должны бы были качать другие станции и их должно бы быть больше, потому что нет реверсного давления в трубе - ну так как может газ без дополнительных газораспределительных станций добраться в Украину? Лапша, конечно еще та, но тут напрашивается еще вопрос - раз типа реверсный газ не идет на запад, а РФ оплачивает его транспортировку, то куда деваются дополнительные доходы от мнимого транзита?
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йдуть на покриття додаткової ціни за транзит, адже транзит сплачується на 100%. Отже, газ отримує додаткову вартість, але сплачують її цапи, як за транзит.
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Знов кацапи ліплять слово "скідкі" туди, куди воно не ліпиться.
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Ну от давайте і купуйте там де дешевше.
Досить вже цих експериментів над людьми!
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