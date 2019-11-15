 Дело бронежилетов: суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Каморянского

Об этом Укринформу сообщил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, соответствующее решение принял вечером накануне, 14 ноября, судья Олег Белоцерковец.
Кроме ареста руководителя Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, суд 13 ноября избрал меры пресечения еще для трех подозреваемых. В частности, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.
Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.
Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.
В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .
https://youtu.be/zdVukGk2T9Y
Эй, коломойши ! Бунта не будет. Всё будет гораздо хуже.
Тебя сегодня радуют проблемы Украины.
Такая "поддержка" нам не нужна.
Только суд вправе решать такие вопросы.
Твои предложения, плиз.
сеете ветер ?
Подавай в суд, трепло.
Недавно Конституционный Суд Украины признал неконституционной норму УПК Украины, которой суд фактически обязывался, выбирая меру пресечения, применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей.
Эта норма - часть 5 статьи 176 УПК - применялась к подозреваемому в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и преступлений, связанных с террористической деятельностью или деятельностью незаконных военизированных или вооруженных формирований. Сразу после признания ее неконституционной новости наполнились решениями судов, дающими возможность освобождать таких подозреваемых и обвиняемых из-под стражи.
Прокуратура АР Крым тоже столкнулась с этой новой реальностью. Один из районных судов г. Киева фактически дал возможность освободить из-под стражи лицо, которое, финансируясь российской стороной, готовило и размещало в сети Интернет материалы антиукраинского направления, содержащие призывы к изменению границ территории Украины. Аналогичные решения потенциально могут быть приняты в ближайшее время еще в трех уголовных производствах. (Речь идет об Олеге Сагане, арест которому суд заменил на залог в 80 тыс. грн, а также Кирилле Вышинском, руководителе подразделения российского ИА «Россия сегодня» в Украине и Петре Михальчевском, екс-«министре» здравоохранения оккупированного Крыма, обвиненных в государственной измене, дела которых уже рассматриваются судами, и Александре Саттарове, участнике НВФ «Самооборона Крыма», способствовавшем оккупации Россией АРК.
В итоге все они сегодня на свободе ... продолжают сидеть только патриоты Украины.