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 Политика Украины
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Все про:арест (9894) Минобороны (6100) Бронежилет (38) Каморянский Михаил (1)

 Дело бронежилетов: суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Каморянского

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела бронежилетов" Михаилу Каморянскому в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью залога в размере 76 млн 840 тыс. грн.

Об этом Укринформу сообщил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, соответствующее решение принял вечером накануне, 14 ноября, судья Олег Белоцерковец.

Кроме ареста руководителя Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, суд 13 ноября избрал меры пресечения еще для трех подозреваемых. В частности, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ. ДОКУМЕНТ

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .

Источник: https://censor.net.ua/n3159879
 
   
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Пещерное кривосудие от Печерского суда ...старая новость!
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Заработал сколько? Или щебилы просто сообщения под копирку пишут?
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Диаспора разная бывает.
Тебя сегодня радуют проблемы Украины.
Такая "поддержка" нам не нужна.
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Мальчик много трудился. Потому и заработал стока....
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Заработал сколько? Или щебилы просто сообщения под копирку пишут?
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"Був в АТО? Будеш у СІЗО!": чому держава переслідує українських військових

https://youtu.be/zdVukGk2T9Y
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Пещерное кривосудие от Печерского суда ...старая новость!
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Зелёная банда провоцирует военных на бунт.
Эй, коломойши ! Бунта не будет. Всё будет гораздо хуже.
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"Будет все гораздо хуже"(с) - ты с дивана в Австралии слезешь и в Украину поедешь жить? Дело бронежилетов: суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Каморянского - Цензор.НЕТ 5489
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Поддержка диаспоры чрезвычайно важна Дело бронежилетов: суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Каморянского - Цензор.НЕТ 2616
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Диаспора разная бывает.
Тебя сегодня радуют проблемы Украины.
Такая "поддержка" нам не нужна.
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Тебя, казла, никто ни о чём не спрашивал.
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Бунт провоцируешь ты и тебе подобные.
Только суд вправе решать такие вопросы.
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Какой суд ? Уточните. Печерский ? Окружной ? Я не знаю весь список подконтрольных Коломойскому судов; можете его дополнить.
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А какой суд устроит лично тебя? Справа бронежилетів: суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Каморянського - Цензор.НЕТ 8784
Твои предложения, плиз. Справа бронежилетів: суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Каморянського - Цензор.НЕТ 8784
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лондонский уже определил беню в уголовники... но моника ссыкло и марионетка
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Петькиных псов берут за жопу одного за другим. Это замечательно!
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Мне все равно чьи они, лишь бы начали реально сажать за дело!
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на тебя,сережа,дело завести тоже лишь вопрос времени..
сеете ветер ?
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Труба з суддями продовжують вислужуватись перед портновим? Ото дивина
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зебельнутые - вы скоро получите реальный гражданский конфликт...
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они и стараются по заказу кремля. у пукина появится реальная возможность стать миротворцем по сирийскому образцу, или по грузинскому
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Посилюються атаки на наших військових бойовиками ДБР.
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о правосудии и судах в Украине (информация за июль 2019) для сравнения:



Недавно Конституционный Суд Украины признал неконституционной норму УПК Украины, которой суд фактически обязывался, выбирая меру пресечения, применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей.
Эта норма - часть 5 статьи 176 УПК - применялась к подозреваемому в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и преступлений, связанных с террористической деятельностью или деятельностью незаконных военизированных или вооруженных формирований. Сразу после признания ее неконституционной новости наполнились решениями судов, дающими возможность освобождать таких подозреваемых и обвиняемых из-под стражи.
Прокуратура АР Крым тоже столкнулась с этой новой реальностью. Один из районных судов г. Киева фактически дал возможность освободить из-под стражи лицо, которое, финансируясь российской стороной, готовило и размещало в сети Интернет материалы антиукраинского направления, содержащие призывы к изменению границ территории Украины. Аналогичные решения потенциально могут быть приняты в ближайшее время еще в трех уголовных производствах. (Речь идет об Олеге Сагане, арест которому суд заменил на залог в 80 тыс. грн, а также Кирилле Вышинском, руководителе подразделения российского ИА «Россия сегодня» в Украине и Петре Михальчевском, екс-«министре» здравоохранения оккупированного Крыма, обвиненных в государственной измене, дела которых уже рассматриваются судами, и Александре Саттарове, участнике НВФ «Самооборона Крыма», способствовавшем оккупации Россией АРК.

В итоге все они сегодня на свободе ... продолжают сидеть только патриоты Украины.
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