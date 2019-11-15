 Я буду рекомендовать сделать трех представителей Кабмина в Раде, - Арахамия

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ.
"Я очень уважаю г-жу Верещук. Я лично ее рекомендовал к должности представителя Кабмина в парламенте. Я думаю, что буду общаться с премьером о том, что на самом деле мы не очень успеваем работать, потому что у нас такая большая фракция и с Кабмином нужно очень много коммуникации. Я буду рекомендовать премьер-министру сделать три представителя Кабмина в нашей фракции (парламенте. - Ред)", - сказал Арахамия.
Он сказал, что премьер должен сам выбрать, кто должен представлять Кабмин в парламенте, однако будет настаивать, чтобы Верещук оставили.
Напомним, ранее сообщалось, что народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук могут освободить от обязанностей представителя Кабинета министров в Верховной раде.
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The show must go on, yeah
Inside my heart is breaking (с)
tZE inform
@tZEinform
·6 мин
Зеленский отдал распоряжение ГСО заблокировать двери входа в Нацбанк. Даже не знаем что сказать...
tZE inform
@tZEinform
·3 мин
Мы выяснили по поводу НБУ. И опять сказать нечего... Это была попытка противодействовать встречи делегации МВФ и НБУ. У нас нет слов.
Кто больше!
нужно ещё по три представителя от АРА и по три представителя от ХАМии.
33 нужно
картина олією
"поцілунок Верещук".
довгий стіл..
по центру Зе.
навколо 12 його основних "кадрів"(Арахамія,Богдан,Разумков....)і Верещук,котра його цілує в щічку..