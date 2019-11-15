 Закон о двойном гражданстве могут принять до конца 2019 года, - замглавы МИД Боднар

Об этом он сообщил в интервью изданию "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

Боднар не исключает того, что закон о двойном гражданстве могут принять до конца этого года.

"Все зависит от того, насколько быстро все будет обработано, поскольку закон комплексный - это закон об изменениях в законы. Потому что нужно включать изменения в некоторые законодательные акты, которые уже действуют, и менять некоторые положения. Это будет касаться не только самого вопроса о двойном гражданстве, но и некоторых других. Предметно этим занимается межведомственная группа во главе с руководством Офиса президента. То есть, работа продолжается как раз по поручению президента", - отметил Боднар.

Напоминаем, за восемь месяцев 2019 года гражданство Украины по указу Президента получили около 850 иностранцев. Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления гражданства Украины представителям украинской диаспоры за рубежом. Сейчас Конституция запрещает украинцам иметь гражданство другой страны.

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