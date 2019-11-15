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 Политика Украины
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Все про:Боднар (60) МИД (5199) двойное гражданство (65)

 Закон о двойном гражданстве могут принять до конца 2019 года, - замглавы МИД Боднар

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что до конца года в Украине могут ввести двойное гражданство. Рабочие группы под руководством Офиса президента уже разрабатывают законодательную базу.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

Боднар не исключает того, что закон о двойном гражданстве могут принять до конца этого года.

"Все зависит от того, насколько быстро все будет обработано, поскольку закон комплексный - это закон об изменениях в законы. Потому что нужно включать изменения в некоторые законодательные акты, которые уже действуют, и менять некоторые положения. Это будет касаться не только самого вопроса о двойном гражданстве, но и некоторых других. Предметно этим занимается межведомственная группа во главе с руководством Офиса президента. То есть, работа продолжается как раз по поручению президента", - отметил Боднар.

Напоминаем, за восемь месяцев 2019 года гражданство Украины по указу Президента получили около 850 иностранцев. Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления гражданства Украины представителям украинской диаспоры за рубежом. Сейчас Конституция запрещает украинцам иметь гражданство другой страны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159876
 
 
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Закон о двойном гражданстве-это замечательно!
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А чого тількі о двойном? Надо сразу о пятерном Закон о двойном гражданстве могут принять до конца 2019 года, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 543
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Вот и продажа земли иностранцам !!! Зе нам врет и прет что танк...Пора доставать "РПГ и жечь" его к куям Закон о двойном гражданстве могут принять до конца 2019 года, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 4336
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это о хражданстве исраэля и на мордовии?
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А я думал,что имея паспорт расии,в донецкой области можно будет выдворять их как граждан другой страны...Кому это выгодно ?
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