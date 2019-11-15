 "СН" разработает этический кодекс депутата, нарушение правил которого может привести к потере мандата, - Верещук

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщила журналистам народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в кулуарах парламента.

"Мы договорились на фракции разработать этический кодекс, чтобы мы понимали, что нарушение его положений приведет к потере мандата или к выходу из фракции", - заявила она.

Верещук подчеркнула, что без четко прописанных правил, исключение кого-либо из депутатов из состава фракции вредит ее имиджу и подрывает доверие избирателей.

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Напомним, ранее из фракции "Слуга народа" были исключены народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков.

Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

Что касается Полякова, то ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко.

Позже Арахамия подтвердил журналистам факт такой встречи.

"Это не допрос. Это беседа относительно того, чтобы он высказал свою позицию. Вы же знаете, у нас есть законопроекты, которые были переданы как безотлагательные и по ним у нас были решения фракций. Господин Поляков эти решения фракции игнорирует. Хотелось узнать, почему он игнорирует, есть ли у него собственная позиция или он ангажирован другими группами влияния. Он пояснил, что у него есть позиция", - сказал председатель фракции.