EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  287  20
Все про:кодекс (208) Слуга народа (484) Верещук (29)

 "СН" разработает этический кодекс депутата, нарушение правил которого может привести к потере мандата, - Верещук

На заседании фракции "СН" принято решение разработать этический кодекс парламентария, нарушение положений которого смогут стать поводом для лишения мандата или исключения из состава фракции.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщила журналистам народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в кулуарах парламента.

"Мы договорились на фракции разработать этический кодекс, чтобы мы понимали, что нарушение его положений приведет к потере мандата или к выходу из фракции", - заявила она.

Верещук подчеркнула, что без четко прописанных правил, исключение кого-либо из депутатов из состава фракции вредит ее имиджу и подрывает доверие избирателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Есть такая возможность", - Корниенко о пополнении фракции "Слуги народа" за счет внефракционных депутатов

Напомним, ранее из фракции "Слуга народа" были исключены народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков.

Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

Что касается Полякова, то ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и  Александр Корниенко.

Позже Арахамия подтвердил журналистам факт такой встречи.

"Это не допрос. Это беседа относительно того, чтобы он высказал свою позицию. Вы же знаете, у нас есть законопроекты, которые были переданы как безотлагательные и по ним у нас были решения фракций. Господин Поляков эти решения фракции игнорирует. Хотелось узнать, почему он игнорирует, есть ли у него собственная позиция или он ангажирован другими группами влияния. Он пояснил, что у него есть позиция", - сказал председатель фракции.

Источник: https://censor.net.ua/n3159874
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Где в Конституции про какой-то этический кодекс ?

***** ты
 показать весь комментарий
 
 
Причем здесь Конституция? Конституция это Основной закон, а не инструкция на любой случай
 показать весь комментарий
 
 
Так вот именно в этом основном законе и написано, что такое депутат и как с ним бороться.

Этот их "этический кодекс" нарушает Конституцию Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Вы за других депутатов не расписывайтесь, а только за своих никчемных прислуг "СН" разработает этический кодекс депутата, нарушение правил которого может привести к потере мандата, - Верещук - Цензор.НЕТ 3097
 показать весь комментарий
 
 
Нікому не цікаво що там "розробляє" ваш Зегнидник..
 показать весь комментарий
 
 
Вам впору там этнический кодекс уже разработать
 показать весь комментарий
 
 
Типа отбиваются от рук Зеленые ?! И "зелеными кнопками " становится хотят не все даже за деньги !! "СН" разработает этический кодекс депутата, нарушение правил которого может привести к потере мандата, - Верещук - Цензор.НЕТ 6911
 показать весь комментарий
 
 
"Слуги народа" должны обязательно проходить процедуру обрезания.. и не только крайней плоти..
 показать весь комментарий
 
 
Необрезанные туда не попадают. Даже барыга не был исключением, хотя и был диаконом РПЦ МП.
 показать весь комментарий
 
не ври.

никогда Игорь Валерьевич не біл диаконом РПЦ МП
 показать весь комментарий
 
;Нема Бога окрім Коломойського і Зеленський пророк його;
Тьху, хава нагіла, б....
 показать весь комментарий
 
 
Тушки и лоббисты напрягли третий глаз очень сильно.
 показать весь комментарий
 
 
Не дрочить в зале и не писать проституткам!
 показать весь комментарий
 
 
73% дурников навыбирали кукол для ИВ)))
главный принцып этого кодекса будет...
Не держишся стада? Тебя меняют на новую ОВЦУ!))) более покорную...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский и этика?! Экзотично... Таки НОНСЕНС....
 показать весь комментарий
 
 
Верещук, тебя уволили или нет? Гончарук пришел?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх