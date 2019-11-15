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 Политика Украины
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 Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь "нацистского коллаборанта" Павленко, который подхватили мировые СМИ

The Associated Press, издание The Washington Post и другие именитые мировые медиа распространили ложную информацию о том, что одну из улиц Киева якобы переименуют в честь украинского коллаборанта нацистов Ивана Павленко. На самом деле улицу назовут именем Виктора Павленко, который был генерал-хорунжим Армии УНР, и умер от голода в 1932 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первым недостоверную информацию распространил в своем фейсбуке директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Депутаты Киевсовета назвали улицу в честь массового убийцы, палача и карателя Ивана Павленко - нацистского коллаборанта, военного преступника, коменданта Украинской вспомогательной полиции и командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС", - возмутился Долинский.

Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь нацистского коллаборанта Павленко, который подхватили мировые СМИ 01

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Это сообщение вначале российские пропагандисты и информационные ресурсы терроистических организаций "ЛДНР", а вскоре и мировые СМИ.

Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь нацистского коллаборанта Павленко, который подхватили мировые СМИ 02
Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь нацистского коллаборанта Павленко, который подхватили мировые СМИ 03
Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь нацистского коллаборанта Павленко, который подхватили мировые СМИ 04

Журналист Сергей Костеж подробно осветил эту ситуацию, отметив, что "это информационная диверсия против Украины".

"Киевсовет не называл улицу именем Ивана Павленко. Может быть, по неосторожности и недосмотру, может, это информационная диверсия против Украины, думаю, предстоит разобраться, но оказалось, что это просто ФЕЙК на ровном месте. Улицу Ягодную в Киеве действительно переименовали в "улицу им. генерала Павленко". Только вот не ИВАНА Павленко, а ВИКТОРА Павленко. Виктор Павленко, однофамилец Ивана Павленко, тоже был генералом армии УНР. Генерал Павленко возглавлял военно-воздушные силы страны. После поражения УНР и краткосрочной эмиграции он вернулся в СССР, и умер на Кубани в 1932 году - от Голодомора, кстати говоря. За семь лет до начала Второй Мировой. То есть, он никак не мог быть колаборационистом", - подчеркнул журналист.

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Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь нацистского коллаборанта Павленко, который подхватили мировые СМИ 05

"И что важно- это информация есть в открытом доступе, так Киевский горсовет выложил документ прямо на сайте. Открываем сайт, идем в раздел "Нормотворча діяльність", выбираем "Проекти рішень", идем по номеру документа - №895. Это он. Там, кроме предложения, обсуждения, и всего остального есть прилагающиеся документы. Среди них, самое важное - это "Історична довідка". Открываем и смотрит, КАКОЙ именно Павленко имеется в виду. И это - вуаля - ВИКТОР. Конечно, найти непросто. Но если бы господин Долинский потратил бы 10 минут и позвонил любому депутату Киевсовета с вопросом "Что за чертовщина?!" его бы отправили по нужному направлению, и никакой паники с очередным негативным образом Украины в СМИ бы не было", - отметил Костеж.

Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь нацистского коллаборанта Павленко, который подхватили мировые СМИ 06

Позже Киевсовету пришлось дополнительно опубликовать опровержение ложной информации, которую распространили мировые СМИ.

"Некоторые публичные лица распространили собственные догадки, что улица названа именем Ивана Павленко, чем вызвали негативный резонанс в международном медиа-пространстве. Тему живо подхватили не только российские пропагандистские СМИ, но и авторитетные международные издания, что негативно повлияло на имидж Киева и Украины в целом. Мы уважаем мнение каждого гражданина, однако убедительно просим не распространять фейки и советуем обращаться за разъяснениями к официальным источникам", – призвали в Киевсовете.

Отметим, что Долинский уже удалил свое сообщение и опубликовал другое - с извинениями - в котором опять обвинил власти, что "остаются в Киеве и улицы других нацистских коллаборантов". 

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Будут ли упомянутые СМИ публиковать опровержение распространенному фейку пока неизвестно.

Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь нацистского коллаборанта Павленко, который подхватили мировые СМИ 07

Источник: https://censor.net.ua/n3159872
 
 
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Брехливі жиди годяться лише для крематорія. Це їхнє призначення.
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Обосрал Украину на весь мир и никакого наказания.
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На сьогоднішній день євреї поводяться в Україні нахабно. Тепер вони тут хазяї.
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жиди . что с них взять ? украинскую историю не знают и учить не желают . а вот википедией могли бы и воспользоваться . дабы не выглядеть идиотами Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь "нацистского коллаборанта" Павленко, который подхватили мировые СМИ - Цензор.НЕТ 4788
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Редчайшая фамилия Павленко.

Этому сионисту в голову не пришло, что кроме того нациста эту фамилию мог носить кто-то другой.
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відчуваю частина євреїв тки отримають по своїм наглій пиці. це в ізраїлі норма називати вулиці, проспекти в честь видатних діячів, в минулому мегавідомих терористів і вбивць- всім іншим бачите зась
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это еврейское казачество надо вообще пощипать основательно!!!!
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идет нахер Долинский частым шагом, со своими вскукареками!.. просто нахер!
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Такі брехливі виродки як Долінський, Червоненко, Коломойський, ..., розпалюють антисемітські настрої в Україні.
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Це послідовники папірєдніка Сабачніка.
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Ось тут і знадобиться закон зелебоби про покарання розповсюджувачів фейків. Нє? Чи своїх соплємєнніки не здають?
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В Израиле есть наш комитет,который указывает где и какие улицы переименовывать?Определенно,в последнее время вся эта жидовская хуцпа начинает надоедать,так упаси бог и антисемитом можно стать.
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Одне тільки не визнання Голодомору геноцидом чого варте.
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Ну везде они. Потому у нас никогда и не было страны,потому то каждое мурло может обгадить нас ,живя в Украине и ему ничего за это не будет. А самое главное допустить управлять собой иноверцам,которых тут ничего не держит.
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А другие жиды когда-то холокост раскрутили.. Оченьприбыльное изобретение оказалось.
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тут у нас планируется наказание за дезинформацию, знаю с кого начать можно
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Едуард Долінський - рашистський коллаборант. Москалі роблять все, щоб спровокувати ворожнечу в Україні.
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Один з головних "інформаторів" Шмарія.
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я думаю що громадяни Ізраїлю які підтримали Український народ в війні з кацапією то є не погані люди а ті жидівські виродки які раді наживи підспівують москалям то є іудіно лайно...!
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Вам никогда не приходило в голову, что если евреи против украинских героев, поляки против украинских героев, русские опять же против украинских героев, то может что то с этими героями не так?
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Євреї обирають чільниками своєї діаспори усілякий непотріб, а потім ображаються, що їх не *******. Впевнений, що гнилому провокаторові за це нічого не буде.
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Долинский, Коломойский, Плинский, Зеленский...
Вы чего добиваетесь ? Чтобы Украина взорвалась антисемитизмом что ли ?
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Едуард Долінський - рашистський коллаборант. Москалі роблять все, щоб спровокувати ворожнечу в Україні.
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Их целью является: организовать еврейские погромы.
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Одно и то же насекомое существует в двух видах: бабочки и гусеницы. Бабочка радует глаз и питается цветочным нектаром. Гусеница хищная,уродливая, ядовитая. Евреи на бытовом уровне-врачи, адвокаты, артисты -милейшие люди.Евреи во власти-чудовища. Офицер американской разведки в России в 1918 г. :" большевистское движение направлялось и контролировалось русскими евреями самого грязного типа" .Газета "Лондон Таймс" 1918 г: в России 384 комиссара из которых более 300 евреев. Из них 264 это боевики Троцкого из США. Выполнение большевиками установок Ленина -Троцкого "Превратить мировую войну в войну гражданскую" , "Грабь награбленное" обошлась 10 млн убитыми в гражданской войне, голодом, разрухой.
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Различные общины еврейского народа исповедуют различную идеологию. Евреи-сионисты - это те кто уехали в Палестину, чтобы на голом месте, где была только пустыня и малярийные болота, построить своё государство. А были и "интернационалисты-глобалисты", типа Троцкого; однако называть их евреями (точнее, иудеями) бессмысленно - они были атеисты, отказавшиеся от своей религии.
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Предлагаю назвать улицу в честь австрийского политического деятеля,Шалленберга )) Это тоже поласкает слух кацапам ). - Не гоните на евреев.Среди них всякие есть. Просто закон должен стричь всех одинаково. А не под "бокс" или "каре",индивидуально.
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Прикордонника в Маріуполі посадили на 13 років за стрілянину по автомобілю сепаратиста, що проривався через блокпост, - Держприкордонслужба.
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У цього Долінського відкриті коменти у ФБ, можете його конструктивно там покритикувати за систематичні антиукраїнські побрехеньки.
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Чисто.... холокост...
Еврей рассказывает как что кому называть в Киеве. Плодит фейк, извинятется и снова гадит.
Я сам еврей на четверть, но не понимаю таких ослов.
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