 Завитневич о возможности быстрого прекращения войны на Донбассе: "Решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC News Украина.
В частности, отвечая на вопрос, насколько быстро можно прекратить войну на Донбассе, Завитневич сказал: "Быстрое решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина. Вот и все".
Он подчеркнул, что РФ не признает, что они присутствуют в конфликте - но весь мир об этом знает.
"У нашего президента есть политическая воля к миру. Если будет приказ военным с обеих сторон прекратить применять оружие, то это можно сделать за один день. У нас есть политическая воля - увидим, есть ли она у Путина", - сказал Завитневич.
Напомним, ранее Путин призвал развести войска на Донбассе вдоль всей линии соприкосновения.
Александр Завитневич - видный Шпециалист по вопросам нацбезопастности, закончил трехнедельные курсы в Трускавце..
ЗЫ.. напоминаю, что дипломы Оксфорда и Гарварда уже не ценятся, а вот если ты закончил бурсу в Трускавце, то тебе открыта дорога на высшие должностя..
K04EGAR IV
@K04EGR
В Украине нужно проводить референдум.. Хочет ли Украина принять назад одичалых аборигенов из "ДНР".
InfoResist
@InfoResistЖители «ЛНР» украли лавку и инвалидные кресла с моста в Станице Луганской
"У нашего президента есть политическая воля к миру. Если будет приказ военным с обеих сторон прекратить применять оружие, то это можно сделать за один день. У нас есть политическая воля - увидим, есть ли она у Путина", - сказал Завитневич"
Завитневич, вы нюхаете одну "дорожку" с "Блазнем"? Какая "политическая воля"?! Он "бекает", что ему "пальцем показали"!!!
Я считаю Александра Завитневича нужно исключить из нардепов. Я не знаю, что он курит, но это неправильные наркотики, которые дают неправильную реакцию. Отправьте идиота домой, пусть займется лечением.