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 Политика Украины
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Все про:война (3680) Путин (25157) Донбасс (19924) Слуга народа (484) Завитневич (3)

 Завитневич о возможности быстрого прекращения войны на Донбассе: "Решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина"

Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич считает, что скорый мир на Донбассе является слишком сложным решением для президента РФ Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

В частности, отвечая на вопрос, насколько быстро можно прекратить войну на Донбассе, Завитневич сказал: "Быстрое решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина. Вот и все".

Он подчеркнул, что РФ не признает, что они присутствуют в конфликте - но весь мир об этом знает.

"У нашего президента есть политическая воля к миру. Если будет приказ военным с обеих сторон прекратить применять оружие, то это можно сделать за один день. У нас есть политическая воля - увидим, есть ли она у Путина", - сказал Завитневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дальнейшее разведение сил на Донбассе до проведения саммита в "нормандском формате" не планируется, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич

Напомним, ранее Путин  призвал развести войска на Донбассе вдоль всей линии соприкосновения.

Источник: https://censor.net.ua/n3159870
 
 
 Топ комментарии
 
На кого это все рассчитано? Вот же идиот.
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знает.
"У нашего президента есть политическая воля к миру. Если будет приказ военным с обеих сторон прекратить применять оружие, то это можно сделать за один день. У нас есть политическая воля - увидим, есть ли она у Путина", - сказал Завитневич"
Завитневич, вы нюхаете одну "дорожку" с "Блазнем"? Какая "политическая воля"?! Он "бекает", что ему "пальцем показали"!!!
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K04EGAR IV
@K04EGR
В Украине нужно проводить референдум.. Хочет ли Украина принять назад одичалых аборигенов из "ДНР".
InfoResist

@InfoResistЖители «ЛНР» украли лавку и инвалидные кресла с моста в Станице Луганской
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Ну так перестали же стрелять, воины не погибают, осталось, что бы пуйло дал добро когда признаем крысм Завитневич о возможности быстрого прекращения войны на Донбассе: "Решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина" - Цензор.НЕТ 9343
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На кого это все рассчитано? Вот же идиот.
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Млять такое впечатление , что всех этих Слуг с одного дерева вытесали.
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Надеются и ждут, что смилуется над бубочкой который всё сделал, а тот не хочет встретится подонок ботоксный,а он же должен доказать Пете что войну можна быстро закончить,нужно лиш перестать стрелять
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Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич - этот тот, который муж домашнего психолога семьи Зеленских и подруги Вовки и Ленки Зеленских..
Александр Завитневич - видный Шпециалист по вопросам нацбезопастности, закончил трехнедельные курсы в Трускавце..

ЗЫ.. напоминаю, что дипломы Оксфорда и Гарварда уже не ценятся, а вот если ты закончил бурсу в Трускавце, то тебе открыта дорога на высшие должностя..
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Они все там тупые?пуйло вчера же сказал лично особый статус или встречи не будет,не будет его воля в этом, как вы и кацапы называете "конфликте"
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K04EGAR IV
@K04EGR
В Украине нужно проводить референдум.. Хочет ли Украина принять назад одичалых аборигенов из "ДНР".
InfoResist

@InfoResistЖители «ЛНР» украли лавку и инвалидные кресла с моста в Станице Луганской
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Мы уже "увидели" ихний референдум по поводу земли,сначала принимают закон а в 2022 сам референдум,также будет и с донбассом
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"...каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны"
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знает.
"У нашего президента есть политическая воля к миру. Если будет приказ военным с обеих сторон прекратить применять оружие, то это можно сделать за один день. У нас есть политическая воля - увидим, есть ли она у Путина", - сказал Завитневич"
Завитневич, вы нюхаете одну "дорожку" с "Блазнем"? Какая "политическая воля"?! Он "бекает", что ему "пальцем показали"!!!
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блин...Какое прекращение войны!!! Вы че дебилы или Зебилы ?! Война закончится только тогда когда Мы забьем последний гвоздь в крышку гроба Кацапстана !!! И не тешьте себя иллюзиями !! Завитневич о возможности быстрого прекращения войны на Донбассе: "Решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина" - Цензор.НЕТ 6199
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Если для него все так сложно,то нужно еще больше все усложнить. Чтобы первоначальный вариант показался , легким ))
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Александр Завитневич считает, что скорый мир на Донбассе является слишком сложным решением для президента РФ Владимира Путина.
Я считаю Александра Завитневича нужно исключить из нардепов. Я не знаю, что он курит, но это неправильные наркотики, которые дают неправильную реакцию. Отправьте идиота домой, пусть займется лечением.
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