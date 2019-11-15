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 Политика Украины
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Все про:депутат (2772) Слуга народа (484) Корниенко (65)

 "Есть такая возможность", - Корниенко о пополнении фракции "Слуги народа" за счет внефракционных депутатов

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает возможность включения в ее состав внефракционных депутатов.

"Не то, чтобы они должны вступить, но есть такая возможность. Есть много внефракционных депутатов, которые хотят стать частью "Слуги народа". Я сейчас не буду это разглашать", - сказал Корниенко журналистам в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он заверил, что потенциальные кандидаты на вступление во фракцию пройдут проверки, а вопрос их вступления в команду "Слуги народа" будет вынесен на решение политсилы в парламенте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нарушили договоренность о совместной позиции, - Корниенко о причине исключения Скороход и Полякова из фракции "СН"

Как сообщалось, в пятницу фракция "Слуга народа" приняла решение об исключении из своего состава депутатов Анны Скороход и Антона Полякова. Причиной, как говорит Александр Корниенко, стало систематическое невыполнение взятых на себя обязательств перед фракцией.

Источник: https://censor.net.ua/n3159868
 
 
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та купити депутатів можна стільки завгодно. Он Янукович чи Кучма купляв - нема проблем. Народ дурний - дозволяє себе дурити.
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Объявлен "конкурс"... "По чём", и "за сколько"?...
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Понятно ..."Слуги конверта" - так теперь называется эта коМанда. И связана она теперь только этим. Других общих ценностей уже нет и многие считают что проект "Слуг" "Сук" можно закрывать. "Є така можливість", - Корнієнко про поповнення фракції "Слуги народу" за рахунок позафракційних депутатів - Цензор.НЕТ 8840
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ТІ САМІ ГРАБЛІ.
Якщо буде призначення нового Голову Уряду (тепер від монобільшості)

НАйцікавіше,що ДОВБО..ОБАМ(я про ЗЕ -команду) це навіть не потрібно... "Є така можливість", - Корнієнко про поповнення фракції "Слуги народу" за рахунок позафракційних депутатів - Цензор.НЕТ 646

ТІ САМІ ГРАБЛІ. ЩО У ЧАСИ БАРИГИ З неконституційним призначенням премєра І СПІКЕРА У 2016...
КОЛИ ЇХ ПРИЗНАЧИЛИ КОАЛІЦІЄЮ,У СКЛАДІ ФРАКЦІЙ КОТРИХ БУЛИ ДЕПУТАТИ ,ОБРАНІ НЕ ВІД "КОАЛІЦІЙНИХ ПАРТІЙ"..
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Яка нормальна, освічена людина піде у фракцію до таких темних неуків!
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