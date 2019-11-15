 "Есть такая возможность", - Корниенко о пополнении фракции "Слуги народа" за счет внефракционных депутатов

"Не то, чтобы они должны вступить, но есть такая возможность. Есть много внефракционных депутатов, которые хотят стать частью "Слуги народа". Я сейчас не буду это разглашать", - сказал Корниенко журналистам в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он заверил, что потенциальные кандидаты на вступление во фракцию пройдут проверки, а вопрос их вступления в команду "Слуги народа" будет вынесен на решение политсилы в парламенте.
Как сообщалось, в пятницу фракция "Слуга народа" приняла решение об исключении из своего состава депутатов Анны Скороход и Антона Полякова. Причиной, как говорит Александр Корниенко, стало систематическое невыполнение взятых на себя обязательств перед фракцией.
"Слуг""Сук" можно закрывать.
Якщо буде призначення нового Голову Уряду (тепер від монобільшості)
НАйцікавіше,що ДОВБО..ОБАМ(я про ЗЕ -команду) це навіть не потрібно...
ТІ САМІ ГРАБЛІ. ЩО У ЧАСИ БАРИГИ З неконституційним призначенням премєра І СПІКЕРА У 2016...
КОЛИ ЇХ ПРИЗНАЧИЛИ КОАЛІЦІЄЮ,У СКЛАДІ ФРАКЦІЙ КОТРИХ БУЛИ ДЕПУТАТИ ,ОБРАНІ НЕ ВІД "КОАЛІЦІЙНИХ ПАРТІЙ"..