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Все про:железная дорога (1124) перевозки (352) Укрзализныця (1741) Укрметаллургпром (39) Каленков Александр (61)

 В условиях кризиса всех отраслей на глобальных рынках грузовые тарифы "УЗ" должны быть на 10% снижены, - Каленков

В сегодняшних кризисных условиях грузовые железнодорожные тарифы должны быть снижены на 10%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МинПром, такое мнение высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, выступая на круглом столе, посвященном вопросам реформирования "Укрзализныци".

В своем выступлении он подчеркнул, что мировой экономический кризис де-факто уже наступил.

"Все украинские металлургические предприятия сегодня работают в убыток. Второй месяц подряд мы наблюдаем понижение объемов производства стали на 10%. И самое неприятное – мы ожидаем, что ситуация будет ухудшаться", – сказал Каленков.

Президент "Укрметаллургпрома" выразил уверенность, что сегодня бизнес и правительство должны совместно работать над тем, чтобы Украина могла перенести этот кризис с минимальными потерями. "Сейчас предприятия экономят каждую гривну в своей себестоимости и предпринимают огромные усилия для того, чтобы удержаться на глобальных рынках. А от властей ожидается грамотная и взвешенная государственная политика", – уверен он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автоиндексация тарифов "Укрзализныци" ударит по аграриям, - Украинская зерновая ассоциация

"В условиях кризиса всех отраслей на глобальных рынках нужно рассматривать вопрос понижения тарифов "Укрзализныци" на 10%, сделать такой прецедент. Это даст дополнительный стимул "Укрзализныце" улучшать свою внутреннюю эффективность", – резюмировал Каленков.

В свою очередь государство, по мнению Каленкова, могло бы вернуть понижающий коэффициент 0,25 при уплате "Укрзализныцей" земельного налога, а также вернуть те деньги, которые железная дорога уплачивает в Дорожный фонд при закупках дизельного топлива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае повышения тарифа на транспортировку газа затраты предприятий ГМК вырастут до 3 млрд грн, - Каленков

Источник: https://censor.net.ua/n3159866
 
 
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Нет, не коммуналка - сделаем олигархов на 10% богаче за наш счёт!
Это правильно!
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Кстати, что за чёс про "кризис всех отраслей на глобальных рынках".
На каких таких "глобальных рынках" и в каких отраслых у этого лжеца кризис?
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Ручной пёсель Ахметова продвигает потужно-экспертные рехформы для хозяина.
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Всё правильно он делает - главное, чтоб у татарина больше милиардов было.
А люди пусть на убитых плацкартах чужие носки нюхают.
Вся суть олигархата.
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Калєнков штатний всепропальщик у ахмєтова.
Тільки десь надприбуткам світить зменшення,він зразу починає мивсєумрьом.
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Кто довел до этих кризисов ? Если не решим эту проблему,то нечего браться и за следующую.
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Дашовыгаварите? В условиях кризиса всех отраслей на глобальных рынках грузовые тарифы "УЗ" должны быть на 10% снижены, - Каленков - Цензор.НЕТ 316 А украинцам во время кризиса не нужно снизить цены и тарифы? Почему украинцам и во время кризиса и во время процветания и во время роста курса доллара и во время падения курса доллара цены и тарифы ползут только вверх? А олигофренам видите ли нужно еще по пару яхт и самолетов купить да еще боевиков финансировать.
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Не звездите что вы терпите убытки. Сегодня металолом в Украине по 3 гривни (10 центов) считайте даром, а металопрокат продаете за бугор продаете в 5 раз дороже. Да и по вашим мордам и по вашим финансам видно что на банкротов вы не похожи раз у вас есть деньги на скупку земли и заводов.
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