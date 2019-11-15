 К восьми годам лишения свободы приговорен разбойник, который напал на беременную женщину в Киеве, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"При участии Киевской местной прокуратуры №4 судом объявлен обвинительный приговор ранее судимому 38-летнему жителю г. Киева, который весной 2019 года совершил дерзкое нападение на женщину, которая находилась на 8 месяце беременности", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый на улице подбежал к потерпевшей, схватил ее за шею и начал душить. После чего, продолжая удерживать женщину, злоумышленник оттащил ее к зеленым насаждениям. Там потерпевшая потеряла сознание. Воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, обвиняемый завладел ее мобильным телефоном.
"Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом (разбой), соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, совершенного лицом, которое ранее совершало разбой) и приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в прокуратуре.
Указанное лицо сейчас находится под стражей.
Счиатаете что не ваш клиент, или узнавать правду неприятно?
P.S. Петю не поддерживал и не поддерживаю. Так что мимо, чепушило...
совсем не значит, шо у тебя украли фабрику