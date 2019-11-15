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 Происшествия, Киевские новости
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 К восьми годам лишения свободы приговорен разбойник, который напал на беременную женщину в Киеве, - прокуратура

Мужчина, который напал на беременную женщину в Киеве, осужден до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"При участии Киевской местной прокуратуры №4 судом объявлен обвинительный приговор ранее судимому 38-летнему жителю г. Киева, который весной 2019 года совершил дерзкое нападение на женщину, которая находилась на 8 месяце беременности", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый на улице подбежал к потерпевшей, схватил ее за шею и начал душить. После чего, продолжая удерживать женщину, злоумышленник оттащил ее к зеленым насаждениям. Там потерпевшая потеряла сознание. Воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, обвиняемый завладел ее мобильным телефоном.

"Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом (разбой), соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, совершенного лицом, которое ранее совершало разбой) и приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в прокуратуре.

Указанное лицо сейчас находится под стражей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159864
 
   
 Топ комментарии
 
то, шо ты за бутылку продал ваучер этой фабрики,

совсем не значит, шо у тебя украли фабрику
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Электорат зелёных во всей красе...
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Чё в спам отправляете, зелебобики?
Счиатаете что не ваш клиент, или узнавать правду неприятно?
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А с чего ты, мартышка соевая, решила, что твои фантазийные говнометания - это правда? Есть подтверждение, что этот подонок за СН голосовал? Нет таких подтверждений? Тогда на каком основании ты свой высер правдой называешь?
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Я чёт запутался. Может ты мне, мне обезьяна малороская подскажешь - соевый это кто? Петя который не факт что еврей, или вова - который факт что еврей?

P.S. Петю не поддерживал и не поддерживаю. Так что мимо, чепушило...
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в нападении Арахамии на беременную Скоропад ?
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Мораль сей басни такова - хищник ищет слабого. А умный не станет ходить там.
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Вчера на айситиви в ранке в большому місті сказали, что если кто-то попал в беду, в смысле морду бьют, то лучше пройти мимо или позвонить в полицию, если ты не спецназовец или не силовик. В полицию, можно и нужно звонить, но пока они приедут, с потерпевшего скорее всего сделают котлету К восьми годам лишения свободы приговорен разбойник, который напал на беременную женщину в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7613
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Гуманизм и человеколюбие понятия конечно высокоморальные. Но не дай Бог не рассчитать своих сил и потерять здоровье в схватке в конфликте... Да и из свидетеля у нас легко превратиться в подозреваемого. А героев у нас не сильно величают. Ибо на каждого героя найдется свой портнов К восьми годам лишения свободы приговорен разбойник, который напал на беременную женщину в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1770 По этому да, лучше пройти мимо и просто позвонить копам, даже если там беременную обижают... А там приедут или нет, пофиг, главное, что ты выполнил свой гражданский долг
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А еще можно пойти путем по учению суворова - побеждай не количеством,а умением )) -Рискнуть. Гарантий никаких. Страховки тоже ))
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поэтому вас арабы и **..т посреди улицы днём . задворками передвигаешься ? . что бы не дай Gott не наткнутся
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Если страна не обеспечивает безопасность...То какие претензии к гражданам ? Некоторые уезжают из страны. Не только из страха ,но и из голода. Они виновны ?
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Не, ну если это где-то во дворе и это знакомые, и это бытовуха, то я понятное дело, что всем двором можно буяна усмирить до приезда полиции. Но где-то вечером возле наливайки, если кого-то мутузят, то лучше пройти мимо. Нормальный чел в наливайку не ходит...
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то, шо ты за бутылку продал ваучер этой фабрики,

совсем не значит, шо у тебя украли фабрику
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8 лет- то есть всего на год больше минимального по этой статье ? мда К восьми годам лишения свободы приговорен разбойник, который напал на беременную женщину в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7850
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Говоряяяят мы бяки-буки, как выносит нас ЗЕмля.. К восьми годам лишения свободы приговорен разбойник, который напал на беременную женщину в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 776
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странное решение, обычно отпускают под домашний арест..., но то если журналиста замочил, их можно..., а беременных, да еще женщин почему-то нельзя, где справедливость...
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А если с беременной вымогают деньги, это преступление?
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Это что же, в Киеве появились разбойники?..... Нда.....
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И это..... Корсары с флибустьерами по Днепру еще не ходят?
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