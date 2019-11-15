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 Политика Украины, Экономика
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 Автоиндексация тарифов "Укрзализныци" ударит по аграриям, - Украинская зерновая ассоциация

Автоматическая индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки крайне негативно повлияет на аграрную отрасль Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МинПром, об этом заявил и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко.

В таком случае изменения тарифов железнодорожного госмонополиста становятся непрогнозируемыми для бизнеса, пояснил он.

"Мы прогнозируемости не видим. Более того, это не очень прозрачно. Привязка к индексу потребительских цен, который трудно прогнозировать, приводит к тому, что 30 сентября мы не можем знать, какой будет тариф на 3 октября – т.е. даже на таком коротком плече", – подчеркнул представитель УЗА.

Он уточнил, что 30-40% контрактов в этом секторе заключается на форвардных условиях. "Т.е. зерно может быть еще не посеяно, но уже продано. Поэтому очень важна прогнозируемость тарифов", – заявил представитель Украинской зерновой ассоциации.

При этом "УЗ" не успевает за темпами развития украинской аграрной отрасли. "Укрзализныця" увеличила перевозки зерна до 36 млн т – но это не тот прирост, который удовлетворял бы аграрный рынок. Поскольку в этом году мы будем иметь рекордный экспорт зерна, 59-60 млн т по сравнению с предыдущим 52 млн т", – отметил Иващенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть урожая будет утеряна: эксперт рассказал о серьезных проблемах с "Укрзализныцей"

Источник: https://censor.net.ua/n3159862
 
 
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А как же рынок земли, скоро аграрии будут в деньгах как в шелках, подумаешь - какая-то укр зализница Автоиндексация тарифов "Укрзализныци" ударит по аграриям, - Украинская зерновая ассоциация - Цензор.НЕТ 2479
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Невже стан речей з "Укрзалізницею" може бути гіршим, аніж той що є нині.
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Опять вой. Куда бы зелёные не всунули свои "профффессиональные" морды-кругом ж@па.
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Навчилися в Рижого прибіднятися і ойкати. Забрати в них бодай гривня- катастроффа.
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