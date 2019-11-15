 Нарушили договоренность о совместной позиции, - Корниенко о причине исключения Скороход и Полякова из фракции "СН"

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Нарушение договоренностей по общей позиции по тем вопросах, в которых во фракции общая позиция", - рассказал Корниенко о причинах исключения нардепов из фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепов Скороход и Полякова исключили из фракции "Слуги народа"

Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

Что касается Полякова, то ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Позже Арахамия подтвердил журналистам факт такой встречи.

"Это не допрос. Это беседа относительно того, чтобы он высказал свою позицию. Вы же знаете, у нас есть законопроекты, которые были переданы как безотлагательные и по ним у нас были решения фракций. Господин Поляков эти решения фракции игнорирует. Хотелось узнать, почему он игнорирует, есть ли у него собственная позиция или он ангажирован другими группами влияния. Он пояснил, что у него есть позиция", - сказал председатель фракции.