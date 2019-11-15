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 Политика Украины
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Все про:ВР (24008) фракция (249) Слуга народа (484) Корниенко (65) Поляков_Антон (1) Скороход Анна (1)

 Нарушили договоренность о совместной позиции, - Корниенко о причине исключения Скороход и Полякова из фракции "СН"

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал официальную причину исключения двух нардепов Анну Скороход и Антона Полякова из фракции.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Нарушение договоренностей по общей позиции по тем вопросах, в которых во фракции общая позиция", - рассказал Корниенко о причинах исключения нардепов из фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепов Скороход и Полякова исключили из фракции "Слуги народа"

Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

Что касается Полякова, то ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Позже Арахамия подтвердил журналистам факт такой встречи.

"Это не допрос. Это беседа относительно того, чтобы он высказал свою позицию. Вы же знаете, у нас есть законопроекты, которые были переданы как безотлагательные и по ним у нас были решения фракций. Господин Поляков эти решения фракции игнорирует. Хотелось узнать, почему он игнорирует, есть ли у него собственная позиция или он ангажирован другими группами влияния. Он пояснил, что у него есть позиция", - сказал председатель фракции.

Источник: https://censor.net.ua/n3159861
 
 
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а есть такой пункт в законодательстве ?
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Два крамольных барана отбились от стада.
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теперь сможет спокойно, не отвлекаясь на законодательную деятельность, защищать интересы мужа-специалиста по "долгостроям"
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Лох был Порошенко. Надо было подсрачниками выгнать из фракции Лещенко, Найема и Залищук. Пусть бы себе обсирали фракцию в свободном плавании.
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розенблата, грановского... или это были слишком ценные кадры?
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Пошли против политики партии! Растрелять...! Мы когда-то это уже проходили,до сех пор не могут жертв подщитать...
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Тобто СН це щось середнє між регіоналами та нацистською партією Німеччини 1930-х років.
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vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito 29 авг.

Некоторым людям для того, чтобы понять, что в кастрюле д@рьмо, а не повидло - надо съесть ВСЮ кастрюлю.

Эти люди называются "зелебобы"
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а совместная позиция это продажа земли олигархату ?? сплошной одобрямс должен быть без отклонения от генеральной линии ??
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