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 Политика Украины
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 Суд без ареста обязал экс-первого замглавы НБУ Писарука в течение 5 дней внести залог 5 млн грн по делу "ВиЭйБи Банка"

Высший Антикоррупционный (ВАКС) суд избрал меру пресечения экс-первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, которого НАБУ считает одним из главных подозреваемых в деле о выдаче 1,2 млрд грн стабкредита VAB Банку, в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

Суд отвел пять дней на внесение этой суммы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Прокурор просил более строгих мер: взятие под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 30 млн грн, однако суд определил более мягкие обеспечительные меры, обязав подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

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Сторона защиты заявляла о необоснованности обвинений и о том, что много материалов дела в принципе не соответствуют его сути. Писарук отметил, что вменяемое ему в качестве преступления действия являются обычными процессами при подготовке кредитных решений и выдаче кредитов и в коммерческих, и в центральных банках.

Он также указал, что на принятие решение о стабкредите VAB Банку, средства которого пошли исключительно на выплату вкладов населению в объеме до гарантированной суммы 200 тыс. грн, повлияла обеспокоенность правительства перспективой возможного вывода с рынка VAB банка Олега Бахматюка и возможного банкротства принадлежащего ему агрохолдинга "Укрлендфарминг". Писарук напомнил, VAB банк подходил под существовавшие тогда критерии возможной рекапитализации государством, и был подписан соответствующий меморандум с участием Арсения Яценюка (был премьер-министром) и Александра Шлапака (министр финансов) о рассмотрении правительством необходимости рекапитализировать частично VAB банк.

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"Кроме этого, впервые в жизни, в истории Нацбанка мы выставили требования господину Бахматюку предоставить персональное поручительство всем своим имуществом за все долги. Это был первый случай. Потом был господин Коломойский, Климов...", – подчеркнул экс-первый замглавы НБУ.

Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября сообщили о подозрении экс-первому заместителю главы Национального банка Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и экс-директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым: экс-главе набсовета и экс-замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Высший антикоррупционный суд в среду избрал меру пресечения Каленскому в виде круглосуточного домашнего ареста на срок 60 дней, а накануне поздно вечером взял под стражу Шульгу на 60 дней с альтернативой внесения залога 15 млн грн.

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НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард".

Источник: https://censor.net.ua/n3159860
 
 
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шоб не отвлекался от подготовки документов для МВФ ?
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зеленоба творит еврейский базар наперстки хоть дайте Зедебилам хоть шото да вы не виноваты но мы так решили ля рэкет чистой воды все дела как шарики надувает Богдан с ЯНЕЛОХ... и Хренпрокурором и соседом по даче.. который типа глава СБУ а НАБУины и САП также лягли и ножки раставили... а Труба по сути рупор Кремля и проводник и друган Богдана и Портнова также усердно работает кочегаром..правда Зеля и Коломойша сие не оценили и скоро Труб попрут а потом и посодют.... по заявленю Портнова мол таки да он мне сливал всю инфу из ГБР... а хорошее молчание есть молчание только в СИЗО Суд без ареста обязал экс-первого замглавы НБУ Писарука в течение 5 дней внести залог 5 млн грн по делу "ВиЭйБи Банка" - Цензор.НЕТ 3542 ... а тот ...2 Сотни СН у Раде-- обеспечивает дымовуху в виде турбозаконов которые никто не читал и не видел даже... и все ждут когда и как ...ой " не стреляйте в пианиста.... он играет как может" не хватает только раскаленного утюга и газового паяльника....
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