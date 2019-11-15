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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19924) нормандская четверка (765) Завитневич (3) разведение сил (85)

 Дальнейшее разведение сил на Донбассе до проведения саммита в "нормандском формате" не планируется, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич

Глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Александр Завитневич заявил, что больше разведений сил до встречи в "нормандском формате" не планируется.

Об этом он рассказала в интервью "BBC News Украина", инфрмирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Генштаб изучает другие участки на 400 км фронта. Но никаких задач ни верховный главнокомандующий, ни министр, ни начальник Генштаба по другим участкам не ставили.

"Приказ четкий - три населенных пункта и далее ждем встречи нашего президента в нормандском формате. По ее результатам уже, наверное, будет приниматься решение о разведении", - отметил Завитневич.

Он также добавил, что саммит "нормандской четверки" должен пройти до конца года.

Напомним, разведение сил и средств уже произошло на двух участках - №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без закона об особом статусе Донбасса в нормандском формате не о чем говорить, - Путин

Источник: https://censor.net.ua/n3159859
 
 
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Украина сделала все. Все смотрят на раху. Чтобы уже правильно назвать ее.
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Доклад Герасимова

12.11.2019 г. под председательством начальника генерального штаба ВС РФ генерала армии Герасимова состоялось общевойсковое совещание... присутствующих - 317 человек. На совещании с 106 минутным докладом выступил генерал армии Герасимов.
.....................
Отдельная тема - Украина.
.....................
Наши краткие выводы из доклада
1. Беларусь - плацдарм агрессии России как против Запада, так и против Украины. Необходимы срочные меры по реагированию на эту угрозу.
2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.
...................

Доклад Герасимова - классический анализ угроз... направления угроз с определением важности каждого из них. О степени важности направлений можно судить по времени которое направление занимает в хронометраже доклада.

Направлений три - север-юг-запад. Восточное направление не рассматривается вообще...

Север. Время в докладе - 16 минут . Основные задачи - защита экономических интересов в Арктике....

Юг. Время в докладе 22 минуты . Основные задачи - противостояние нарастающему присутствию НАТО в регионе...

Запад. Время в докладе - 39 минут.Западное направление - направление возможного военного конфликта средней интенсивности...
Важный момент... в случае начала конфликта Калининградскую область скорее всего удержать не удастся......

Важный момент ".. .мы будем действовать с территории республики Беларусь, как со своей собственной .
Соответствующие правительственные решения уже существуют"...

Отдельная тема - Украина. Время доклада - 29 минут.
Важный момент. "В последние несколько месяцев мы имеем достаточно полную и достоверную информацию о состоянии украинских ВС в зоне вероятного конфликта "
Важный момент. "... даже при условии полномасштабного применения авиации в конфликте, капитуляция украинских ВС в краткосрочной перспективе не реальна. В областях прилегающих непосредственно к зоне конфликта (*западные области) нереальна ни в какой перспективе. "
Возможность вступления ВС Украины в конфликт на сторона НАТО оценивается как "высокое".
"...новое, более договороспособное правительство, находящееся при власти сейчас, в таких условиях может быть свергнуто активным агрессивным меньшинством"
"Украинские ВС усиленно вооружаются новым ракетным вооружение собственного производства и комплектации. Его количество мизерно, но концентрированный удар имеющимися в наличии ракетным вооружением Украины может серьезно осложнить деятельность систем ПВО и критически важных систем энергоснабжения на территории России и Белоруси"

...........
Наши краткие выводы из доклада
1. Беларусь - плацдарм агрессии России как против Запада, так и против Украины. Необходимы срочные меры по реагированию на эту угрозу.
2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.
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"По всей линии и без двусмысленностей", - Путин. Это так, для понимания ситуации корешем Зеленского Завитневичем.
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А потом вообще скажет армию расформировать и по-хатам возвернуть
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саме так. И все идет к этому. Украинцы по собственной глупости разбирают собственный дом в угоду других. Они ведь устали жить в своем доме.
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Быстрее бы уже эта встреча, а то преЗЕденту второй раз эпиляцию прийдется делать.. Дальнейшее разведение сил на Донбассе до проведения саммита в "нормандском формате" не планируется, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич - Цензор.НЕТ 5217
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А может прогнуться и сделать развод по всей линии фронта, пуйло оценит Дальнейшее разведение сил на Донбассе до проведения саммита в "нормандском формате" не планируется, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич - Цензор.НЕТ 7548
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До зелені почало доходити що ***** їх розводить?
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Должен пройти до конца года?"он также добавил, что саммит "нормандской четверки" должен пройти до конца года-Пуйло скажет словами Зебила "я вам ничего не должен"
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