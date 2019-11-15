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 Политика Украины, Общество
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 Бородянский и Максимчук презентовали проект закона о СМИ. ВИДЕО

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его первый зам Анатолий Максимчук презентовали основные пункты нового закона про медиа, который готовится рабочими группами и депутатами парламента.

Как сообщает  Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, на встречу, которая проходит в "Укринформе", пригласили редакторов и журналистов крупнейших украинских СМИ для обсуждения этих ключевых пунктов.

Так, в министерстве предлагают создать пост омбудсмена по вопросам информации, который сможет мониторить информационное пространство, находить дезинформацию и подавать за нее в суд.

За нарушение закона предполагается административная и уголовная ответственность. В частности, административная ответственность - за одноразовое распространение дезинформации и непубликацию исходных данных о медиа; уголовная - за "систематическое распространение дезинформации", ее распространение по заказу третьих лиц и вмешательство в работу медиа и подкуп.

Ожидается, что журналистское сообщество объединится, создаст самоуправленческую организацию, которая разработает стандарты журналистской работы, и выдвинет представителей для обсуждения законопроекта про медиа. Эта организация будет отвечать за присвоение "индекса достоверности новостей" и предоставлять статус журналиста.

Владимир Бородянский также отметил, что одна из идей - создание государственного фонда для поддержки медиа, по образцу Украинского культурного фонда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уголовной ответственности за дезинформацию не будет, - Совет по свободе слова при президенте

Напомним, 8 ноября президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до конца года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности средств массовой информации.

В указе было сказано, что законопроект должен прописать стандарты новостей, но в Минкультуры это назвали недоразумением.

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Бородянский и Максимчук презентовали проект закона о СМИ 10Бородянский и Максимчук презентовали проект закона о СМИ 11
Фото: сайт Lb.ua

Источник: https://censor.net.ua/n3159856
 
 
 Топ комментарии
 
Так, в министерстве предлагают создать пост омбудсмена по вопросам информации, который сможет мониторить информационное пространство, находить дезинформацию и подавать за нее в суд. Источник: https://censor.net.ua/n3159856
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Головне це те, щоб суддя і омбудсмен були прихильниками СН і приймали рішення, які їм будуть надавати з ОП.
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А шо Бутусов скажет по поводу того, что ему хотят одеть намордник и поставить в стойло?
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Хтось писав, що Зєля це український починаючий Лука чи Пуйло. Все сходиться. Правда існує вірогідність, що закінчить він раніше, і не там де думає.
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Та вже, нехай, в москалів скопіюють.... вони ж це вміють....
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Так, в министерстве предлагают создать пост омбудсмена по вопросам информации, который сможет мониторить информационное пространство, находить дезинформацию и подавать за нее в суд. Источник: https://censor.net.ua/n3159856
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Головне це те, щоб суддя і омбудсмен були прихильниками СН і приймали рішення, які їм будуть надавати з ОП.
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А шо Бутусов скажет по поводу того, что ему хотят одеть намордник и поставить в стойло?
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Я так думаю, що народ до такого суспільного договору не має відношення. Якщо договір міняється - народ вправі обирати нову владу, а цих прогнати - куди небудь, до Путіна золото копати на золотих рудниках.
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Журнашлюх куплять. Будуть лизати жидовську дупу. Правда, щось слабко уявляється, щоб сраний жидок, всупереч заповітів Шевченка, закував українців у кайдани.
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Это уже конечно большевизм классический пошёл, просто Большой Брат на страже Правдивой Информации. Ну, ну
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А когда твой сосед рассказывает всем вокруг, что видел тебя вчера бухим или обдолбаным наркотой из-за того, что ты ему на самом деле не занал денег на опохмелку, а ты в это время просто был на работе, ты что его убивать пойдешь? А если таких соседей тысячи - нужно всем организовываться и всех таких соседей массово перебить? Типа нет народа - нет проблем? Обычно в таких случаях в цивилизованных странах идут иски в суд. Ах, да у нас-же кто-то 5 лет проводил судебную реформу!
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Ага. А если завтра тебе ядерная бомба в огород упадёт? Так вот в реальном обществе есть понятия "здравый смысл" и "свобода прессы" и "плюрализм" и "свобода слова" и всё это вместе называется механизмом формирования общественного мнения, который тупыми законами не регулируется. Ваши СН этим законопроектом просто всем демонстрируют, что они либо этими инструментами пользоваться не умеют, либо им просто не нрявится критика, вот и всё. А этот самый "народ", от имени которого вы так любите вещать, и без идиотских законов разберётся, где враньё и манипуляция, а где достоверная иформация.
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Ну вот диктаторские законы портнова снова ярмом на украинцев. Украина вставай! Власть враждебна народу Украины!
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А то, що ти тепер клянеш народ України.
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И тут пошла песня "Вихри враждебные веют над нами.."
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А я разве не прав? Уверен прав и ты это понимаешь, раз так жидко троллишь.
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Ну шо там, про Щеленского писать плохо низзя?
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А мы про него плохо писать и не будем, мы будем плохо писать про янелоха.
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Броневичок и Вова вернулись в Украину Ноябрь 15, 2019Без рубрикиКомментарии
Бородянський і Максимчук презентували проєкт закону про ЗМІ - Цензор.НЕТ 7861Порошенко удалось нае…ть 54% украинцев, а Зеленскому 73%… Как когда-то Парвус вместе с немцами профинансировал Октябрьский переворот, точно так же и этих мальчиков во главе с Вовой Зеленским профинансировали и привели к власти те, кто как и Парвус, умеют к чужим мозгам прививать свои идеи.
Я так понимаю, что слуги народа решили повернуть историю вспять и напомнить нам о том, как разводить народ обещаниями для того, чтобы этот народ привел тебя и твою партию к власти. Хрестоматия, которую начал писать дедушка Ленин…
Такое мнение высказала минувшей ночью в Фейсбуке популярная публицист и писатель Елена Ксантопулос.
Никита Потураев орал на трибуне ВР, что они освободят народ от гнета коммунизма, Ленина и Сталина… Если бы этот провокатор действительно хотел освободить народ, вернув ему собственность, то народом следовало бы и ограничиться. В частной собственности сегодня находится 28 млн. гектаров. Это та распаеванная земля, которая частично сдается собственниками в аренду. Некоторые хотят свои паи продать. Так в чем дело? Создайте Земельный банк, пусть продают государству. Другие жалуются на то, что арендная плата слишком мала. Так в чем дело? Урегулируйте арендную плату.
К этим двум телодвижениям стоило бы добавить поддержку малых и средних фермеров вменяемыми кредитами. И все. На этом можно было остановиться. Это, если для народа и ради народа. Но ведь слуги народа делают земельную реформу совсем не для украинского народа. Цена их земельной реформы - 10 млн. гектаров государственной земли.
Слуги оказались щедрыми. Вероятно цифра в 210 тыс. га, которые может приобрести один покупатель, была с кем-то согласована. Да и цену назначили смешную - 24 тыс. гривен за гектар. Однако слуги намекнули, что, если на рынок запустить иностранцев, то цена может вырасти.
У меня уже нет сомнений, зачем эти мальчики появились в Украине. Как когда-то Парвус вместе с немцами профинансировал Октябрьский переворот, точно так же и этих мальчиков во главе с Вовой Зеленским профинансировали и привели к власти те, кто как и Парвус, умеют к чужим мозгам прививать свои идеи. Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно.
Продолжать твердить, что Зеленский - это самое лучшее, что случилось в Украине, и объяснять, что он не знает, что на самом деле происходит, уже как-то стыдно. Вчера он поздравил своих парней, сумевших протолкнуть «земельную реформу».







Итак, слуги народа решили у народа землю отобрать, продав ее тем, кто сможет ее купить. Тем, кто сосредоточил в своих руках достаточный капитал, чтобы купить сотни тысяч украинских плодородных гектаров. Ни один украинский фермер с этими спекулянтами, фондовиками и просто ворами конкурировать не сможет. Распродажа земли будет осуществляться в то время, когда экономика Украины мертва, когда идет война, когда новый бюджет это просто плохая ксерокопия с выкидыша Гройсмана, когда в стране не существует правосудия, а Авакова называют гарантом Конституции. Распродажа земли будет происходить вопреки желанию украинского народа, 63% которого против рынка земли в таком откровенно антинародном виде.
В тему - Зеленский готовит распродажу Украины - сербская газета
Когда Арахамию спросили, почему нельзя было больше времени потратить на подготовку этого закона, он ответил - у нас нет времени. Куда они так спешат? Такое впечатление, что, выполнив в турборежиме все обязательства перед теми, кто привел их к власти, они хотят получить свои премиальные и свалить.
… Оставив страну идеологу Коломойскому. Два дня тому назад он дал скандальное интервью «New York Times», но у нас про него почти не говорят. Стыдятся. А я начну эту часть со слов, сказанных Игорем Валерьевичем: «Если я надену очки и посмотрю на себя так, как это делает весь мир, то увижу себя монстром, кукловодом, обладателем Зеленского, кем то, кто строит апокалиптические планы. Я могу начать воплощать все это».
В тему - Россия нам нужна, а о крови забудут. Главное из скандального интервью Коломойского The New York Times
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Мне кажется, что Беня уже начал воплощать какой-то свой адский план. Для него настало время отвернуться от Запада и повернуться к России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Пять лет тому назад, он предлагал 10 тыс. долларов за одного сепара, сейчас он кичится тем, что РФ с удовольствием даст Украине 100 млрд., если Украина ляжет под Россию. То есть за статус российской колонии Коломойский берет 100 млрд. зелеными. Янукович, согласившийся на 15 млрд., а получивший 3, явно продешевил. А Беня договорится, поэтому и Вове не терпится с Путиным встретиться.
Хочу отвлечься. Я в среду слушала показания, которые давали в Конгрессе два свидетеля - Уильям Тейлор и Джордж Кент. Речь идет об открытых слушаниях в Конгрессе по делу об импичменте президенту Трампу. Так вот, отвечая на вопросы, эти заслуженные дипломаты с очень большим уважением отзывались об Украине. «Страна, которая противостоит российской агрессии», «страна, на которую напала Россия», «страна, которая строит демократию и мечтает освободиться», «которая рассчитывает на помощь США», «в то время, как Украина была союзником США» и т.д. Ни одного упоминания о ДНР и ЛНР, только Россия - агрессор, а Украина защищает себя от нападения со стороны России.
В тему - Пьяный Луценко сливал Украину и выпрашивал второй срок для Порошенко - показания Кента в Конгрессе
И вот, практически в тот же день, весь мир читает интервью Коломойского, в котором Украина предстает б..дью, которая продастся тому, кто больше даст. «А Россия примет нас с удовольствием в новый Варшавский пакт» - так говорит ИВК. Для него процесс импичмента - это «последняя капля», если бы он был президентом Украины, он бы открыл расследование, которое требует президент США Дональд Трамп.
А не случайно ли, в связи с этим, 13 ноября в Киеве состоялась неофициальная встреча лоббиста из США Брайана Лайза, который близок к Трампу, с помощником Зеленского Андреем Ермаком? Да и Путин вторит всей этой украинской братии у власти - «Украина должна искать счастье не за морями. 'За морем и телушка - полушка, да дорог перевоз'»
Ну, и вишенка на торте от Бени Коломойского: «российские танки будут базироваться возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО нагадит в штаны и будет покупать «Pampers». Он также рассказал, что работает над планом быстрого завершения войны. Это как? За 100 млрд. стать колонией? И вдобавок предложить прикупить украинской земли?
Я понимаю, что ИВК надо свои проблемы решать и закрывать уголовные дела в Америке на почти полмиллиарда. Но стоит ли так унижать Украину ради своей задницы?
А знаете, что интересно? Зеленский никак не отреагировал на это интервью своего «партнера». Я так понимаю, что курс уже согласован? И как Жириновский говорит том, о чем молчит Путин, так и Коломойский говорит о том, что будет делать Зеленский. Единственным расхождением между президентом и его партнером остается Приватбанк. Зеленский говорит, что не вернет банк его бывшим владельцам, а Коломойский говорит, что «президент врет и говорит то, что вы хотите услышать». \
Да президент врет не только про Приватбанк. Он соврал нам по многим пунктам, мы это уже поняли. У него вроде наметился роман с народом, но потом этот роман утонул во лжи. Этот роман был также убит теми, кто встал рядом с Зеленским и кем, судя по всему, Вова дорожит гораздо больше, чем Украиной.
В тему - СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО
Один мой ФБ друг сказал, что Порошенко удалось нае…ть 54% украинцев, а Зеленскому 73%. К моему великому сожалению, это правда. А пока Вова, окруженный своими «слугами народа», рассказывает нам, как он вернет мир и землю народу…
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Господа комментаторы. Хватит "гнать пургу", вешать лапшу на уши и выкладывать заготовленные заранее "фото...опы". Любая новость - это описание события, которое уже произошло. Т.е. событие, которое произошло хоть минуту назад это уже история. История - это просто набор произошедших событий. Если говорить о новостях, то это устный или письменный рассказ о событии, просто фактаж. Если на ТВ, или в СМИ вместе с описанием произошедшего события идет какой-либо коментарий или оно преподносится уже определенным образом- это уже не описание новости, а преподнесение новости в том или ином выгодном кому-то свете. Для таких комментариев есть специальные ток-шоу, авторские программы, авторские колонки, где либо обсуждаются те или иные события толпой, либо выражается мнение авторов о событиях. Но это уже совсем не новости, а взгляд кого-либо на уже произошедшее событие. И не...рен парить мозги своими типа "мыслями"!!!!!!!!!!!
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Валера, а если я хочу передать новость не о том, что было, а о том, что будет?
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Это не новость, это Ваше личное виденее будущего.. Вы можете прерподнести его в виде статьи или авторской программы. Но это уже относится к области футурологии, видения возможных будущих событий с Вашей точки зрения. Новостью будет например, сам факт сообщение в СМИ о самом событии, о том, что вы выступили с Вашим публичным изложением видения чего-либо с описание того или иного Вашего личного видения чего-либо. Но само содержание вашего личного видения - это не новость.
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То бишь если я напишу, что с завтрашнего дня зе будет предателем и капитулянтом потому, что сегодня он... это будет футорология?
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Ещё раз, по-вашему нельзя "преподносить новость определенным образом или с комментариями в выгодном кому-то свете", правильно я понял?
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Я так понял, что в команде-зё запрещено употреблять слоган "война с россией" - вместо этого "непростая агрессивная среда". Вот такие холуи кремля нами правят.
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Ну если "попередники" не назвали войну войною на международном уровне и не назвали войну войною в официальных своих документах, то какие могут быть претензии к другим? У нас эта война только в народе войной называется, а так официально это агрессия.
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То, бишь народ обязан заглядывать власти в рот? Быть быдлом обязан?
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Тогда правильно и честно было написать не "Я так понял, что в команде-зё..", а "Я так понял, что в команде-зё, как и в команде пороха..". Что-то в таком роде.
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Если честно, меня волнует другое - как нам дальше быть с тем Донбассом, который сейчас в рублевой зоне. Допустим вернем эти территории - не возвращать нельзя, так как оттяпают очередную область. Вернуть просто территорию без людей - не получиться. Выселить сотни тысяч людей в которых "вошло ху...ло" в мозги - нельзя (бредовые идеи типа "лагерь с колючей проволокой" - не принимаются!!!). Как вместе с ними жить???!!!
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п.1 ніззя обіжать ІВ
п. ніззя обіжать бахдана
п.3 ніззя обіжать ваза
п.4 якщо ти проти зєлєбобиків - ти порохобот
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Я не порохосос, но я уже против зё и против потроха считая их одним целым - врагами народа Украины.
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Так новость об убийстве Петром Алексеевичем брата будет подпадать под уголовное или административное наказание - если убил - пусть отвечает, нет - пусть ***** скабеева с г+г отвечает
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Максим Гольдарб
4 ч. ·

«Слуги» сейчас продвигают очередную антинародную фишку, которую не все заметили за шумом, созданным вокруг земли. Они предлагают отвязать все социальные выплаты украинцам, от понятия «прожиточный минимум».
https://youtu.be/8OKor1TO8qk
На сегодня к прожиточному минимуму привязаны все социальные выплаты (пенсии, пособия, компенсации и т.п.), которые, исходя из него, рассчитываются. Если прожиточный минимум вырос, под это в обязательном порядке обязаны «подтягивать» и другие социальные выплаты, откорректировать в пользу их увеличения.
Но «враги народа» пытаются сделать так, чтобы прожиточный минимум не имел никакого отношения к социальным выплатам: захотят - повысят, захотят - нет. Цель такого закона - еще большее уменьшение ответственности «их» государства перед своими гражданами. Помните фишку «зелёных» о либертарианстве, о нерегулировании «их» государством социальных вопросов и проблем? Вот это они, пока их не уберут, будут делать полным ходом: государственной помощи и опеки лишатся наиболее уязвимые слои населения. Цель - ненужность для них этих людей. Из этой же серии уменьшение и обрезание людям жилищных субсидий, и при этом увеличение расходов на полицию и сбу.

В этом и заключается пропасть-разница между их сутью и целью (выживает сильнейший, остальные в утиль) и «левыми», для которых главным является человек и его гармоничная, нормальная и здоровая жизнь в этом мире, где государство - исключительно его помощник и защитник.
СЛС
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netflix и youtube хотят налогами облажить Бородянський і Максимчук презентували проєкт закону про ЗМІ - Цензор.НЕТ 3610 фиерические дебилы, они вас просо на йух пошлют
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Попахивает кремлевщиной и законами 16 января
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Эта организация будет отвечать за присвоение "индекса достоверности новостей" и предоставлять статус журналиста.Источник: https://censor.net.ua/n3159856

Только народ своим рейтингом,определяет достоверность,або лживость информации.Все СМИ работают ради рейтинга.Есть рейтинг у канала,есть зрители.Нет рейтинга,значит с каналом не всё в порядке.Никакая организация не нужна.Рейтинг зарабатывается доверием,а не влитыми в канал бабками олигархата.А вы хотите,заменить мнение народа,на мнение организации и с помощью организации давить на СМИ,яку им информацию давать,а я яка по мнению организации лживая.Бросьте цю затею,информация не должна контролироваться организациями. Бородянський і Максимчук презентували проєкт закону про ЗМІ - Цензор.НЕТ 2980
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