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 Политика Украины, Общество
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Все про:закон (2678) Министерство культуры (376) СМИ (3260) Бородянский Владимир (37) Максимчук (1)

 Бородянский и Максимчук презентовали проект закона о СМИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его первый зам Анатолий Максимчук презентовали основные пункты нового закона про медиа, который готовится рабочими группами и депутатами парламента.

Как сообщает  Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, на встречу, которая проходит в "Укринформе", пригласили редакторов и журналистов крупнейших украинских СМИ для обсуждения этих ключевых пунктов.

Так, в министерстве предлагают создать пост омбудсмена по вопросам информации, который сможет мониторить информационное пространство, находить дезинформацию и подавать за нее в суд.

За нарушение закона предполагается административная и уголовная ответственность. В частности, административная ответственность - за одноразовое распространение дезинформации и непубликацию исходных данных о медиа; уголовная - за "систематическое распространение дезинформации", ее распространение по заказу третьих лиц и вмешательство в работу медиа и подкуп.

Ожидается, что журналистское сообщество объединится, создаст самоуправленческую организацию, которая разработает стандарты журналистской работы, и выдвинет представителей для обсуждения законопроекта про медиа. Эта организация будет отвечать за присвоение "индекса достоверности новостей" и предоставлять статус журналиста.

Владимир Бородянский также отметил, что одна из идей - создание государственного фонда для поддержки медиа, по образцу Украинского культурного фонда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уголовной ответственности за дезинформацию не будет, - Совет по свободе слова при президенте

Напомним, 8 ноября президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до конца года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности средств массовой информации.

В указе было сказано, что законопроект должен прописать стандарты новостей, но в Минкультуры это назвали недоразумением.

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Фото: сайт Lb.ua

Источник: https://censor.net.ua/n3159856
 
   
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Хтось писав, що Зєля це український починаючий Лука чи Пуйло. Все сходиться. Правда існує вірогідність, що закінчить він раніше, і не там де думає.
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Та вже, нехай, в москалів скопіюють.... вони ж це вміють....
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Так, в министерстве предлагают создать пост омбудсмена по вопросам информации, который сможет мониторить информационное пространство, находить дезинформацию и подавать за нее в суд. Источник: https://censor.net.ua/n3159856
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Головне це те, щоб суддя і омбудсмен були прихильниками СН і приймали рішення, які їм будуть надавати з ОП.
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А шо Бутусов скажет по поводу того, что ему хотят одеть намордник и поставить в стойло?
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Я так думаю, що народ до такого суспільного договору не має відношення. Якщо договір міняється - народ вправі обирати нову владу, а цих прогнати - куди небудь, до Путіна золото копати на золотих рудниках.
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Журнашлюх куплять. Будуть лизати жидовську дупу. Правда, щось слабко уявляється, щоб сраний жидок, всупереч заповітів Шевченка, закував українців у кайдани.
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Это уже конечно большевизм классический пошёл, просто Большой Брат на страже Правдивой Информации. Ну, ну
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Ну вот диктаторские законы портнова снова ярмом на украинцев. Украина вставай! Власть враждебна народу Украины!
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Ну шо там, про Щеленского писать плохо низзя?
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Броневичок и Вова вернулись в Украину Ноябрь 15, 2019Без рубрикиКомментарии
Бородянський і Максимчук презентували проєкт закону про ЗМІ - Цензор.НЕТ 7861Порошенко удалось нае…ть 54% украинцев, а Зеленскому 73%… Как когда-то Парвус вместе с немцами профинансировал Октябрьский переворот, точно так же и этих мальчиков во главе с Вовой Зеленским профинансировали и привели к власти те, кто как и Парвус, умеют к чужим мозгам прививать свои идеи.
Я так понимаю, что слуги народа решили повернуть историю вспять и напомнить нам о том, как разводить народ обещаниями для того, чтобы этот народ привел тебя и твою партию к власти. Хрестоматия, которую начал писать дедушка Ленин…
Такое мнение высказала минувшей ночью в Фейсбуке популярная публицист и писатель Елена Ксантопулос.
Никита Потураев орал на трибуне ВР, что они освободят народ от гнета коммунизма, Ленина и Сталина… Если бы этот провокатор действительно хотел освободить народ, вернув ему собственность, то народом следовало бы и ограничиться. В частной собственности сегодня находится 28 млн. гектаров. Это та распаеванная земля, которая частично сдается собственниками в аренду. Некоторые хотят свои паи продать. Так в чем дело? Создайте Земельный банк, пусть продают государству. Другие жалуются на то, что арендная плата слишком мала. Так в чем дело? Урегулируйте арендную плату.
К этим двум телодвижениям стоило бы добавить поддержку малых и средних фермеров вменяемыми кредитами. И все. На этом можно было остановиться. Это, если для народа и ради народа. Но ведь слуги народа делают земельную реформу совсем не для украинского народа. Цена их земельной реформы - 10 млн. гектаров государственной земли.
Слуги оказались щедрыми. Вероятно цифра в 210 тыс. га, которые может приобрести один покупатель, была с кем-то согласована. Да и цену назначили смешную - 24 тыс. гривен за гектар. Однако слуги намекнули, что, если на рынок запустить иностранцев, то цена может вырасти.
У меня уже нет сомнений, зачем эти мальчики появились в Украине. Как когда-то Парвус вместе с немцами профинансировал Октябрьский переворот, точно так же и этих мальчиков во главе с Вовой Зеленским профинансировали и привели к власти те, кто как и Парвус, умеют к чужим мозгам прививать свои идеи. Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно.
Продолжать твердить, что Зеленский - это самое лучшее, что случилось в Украине, и объяснять, что он не знает, что на самом деле происходит, уже как-то стыдно. Вчера он поздравил своих парней, сумевших протолкнуть «земельную реформу».







Итак, слуги народа решили у народа землю отобрать, продав ее тем, кто сможет ее купить. Тем, кто сосредоточил в своих руках достаточный капитал, чтобы купить сотни тысяч украинских плодородных гектаров. Ни один украинский фермер с этими спекулянтами, фондовиками и просто ворами конкурировать не сможет. Распродажа земли будет осуществляться в то время, когда экономика Украины мертва, когда идет война, когда новый бюджет это просто плохая ксерокопия с выкидыша Гройсмана, когда в стране не существует правосудия, а Авакова называют гарантом Конституции. Распродажа земли будет происходить вопреки желанию украинского народа, 63% которого против рынка земли в таком откровенно антинародном виде.
В тему - Зеленский готовит распродажу Украины - сербская газета
Когда Арахамию спросили, почему нельзя было больше времени потратить на подготовку этого закона, он ответил - у нас нет времени. Куда они так спешат? Такое впечатление, что, выполнив в турборежиме все обязательства перед теми, кто привел их к власти, они хотят получить свои премиальные и свалить.
… Оставив страну идеологу Коломойскому. Два дня тому назад он дал скандальное интервью «New York Times», но у нас про него почти не говорят. Стыдятся. А я начну эту часть со слов, сказанных Игорем Валерьевичем: «Если я надену очки и посмотрю на себя так, как это делает весь мир, то увижу себя монстром, кукловодом, обладателем Зеленского, кем то, кто строит апокалиптические планы. Я могу начать воплощать все это».
В тему - Россия нам нужна, а о крови забудут. Главное из скандального интервью Коломойского The New York Times
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Мне кажется, что Беня уже начал воплощать какой-то свой адский план. Для него настало время отвернуться от Запада и повернуться к России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Пять лет тому назад, он предлагал 10 тыс. долларов за одного сепара, сейчас он кичится тем, что РФ с удовольствием даст Украине 100 млрд., если Украина ляжет под Россию. То есть за статус российской колонии Коломойский берет 100 млрд. зелеными. Янукович, согласившийся на 15 млрд., а получивший 3, явно продешевил. А Беня договорится, поэтому и Вове не терпится с Путиным встретиться.
Хочу отвлечься. Я в среду слушала показания, которые давали в Конгрессе два свидетеля - Уильям Тейлор и Джордж Кент. Речь идет об открытых слушаниях в Конгрессе по делу об импичменте президенту Трампу. Так вот, отвечая на вопросы, эти заслуженные дипломаты с очень большим уважением отзывались об Украине. «Страна, которая противостоит российской агрессии», «страна, на которую напала Россия», «страна, которая строит демократию и мечтает освободиться», «которая рассчитывает на помощь США», «в то время, как Украина была союзником США» и т.д. Ни одного упоминания о ДНР и ЛНР, только Россия - агрессор, а Украина защищает себя от нападения со стороны России.
В тему - Пьяный Луценко сливал Украину и выпрашивал второй срок для Порошенко - показания Кента в Конгрессе
И вот, практически в тот же день, весь мир читает интервью Коломойского, в котором Украина предстает б..дью, которая продастся тому, кто больше даст. «А Россия примет нас с удовольствием в новый Варшавский пакт» - так говорит ИВК. Для него процесс импичмента - это «последняя капля», если бы он был президентом Украины, он бы открыл расследование, которое требует президент США Дональд Трамп.
А не случайно ли, в связи с этим, 13 ноября в Киеве состоялась неофициальная встреча лоббиста из США Брайана Лайза, который близок к Трампу, с помощником Зеленского Андреем Ермаком? Да и Путин вторит всей этой украинской братии у власти - «Украина должна искать счастье не за морями. 'За морем и телушка - полушка, да дорог перевоз'»
Ну, и вишенка на торте от Бени Коломойского: «российские танки будут базироваться возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО нагадит в штаны и будет покупать «Pampers». Он также рассказал, что работает над планом быстрого завершения войны. Это как? За 100 млрд. стать колонией? И вдобавок предложить прикупить украинской земли?
Я понимаю, что ИВК надо свои проблемы решать и закрывать уголовные дела в Америке на почти полмиллиарда. Но стоит ли так унижать Украину ради своей задницы?
А знаете, что интересно? Зеленский никак не отреагировал на это интервью своего «партнера». Я так понимаю, что курс уже согласован? И как Жириновский говорит том, о чем молчит Путин, так и Коломойский говорит о том, что будет делать Зеленский. Единственным расхождением между президентом и его партнером остается Приватбанк. Зеленский говорит, что не вернет банк его бывшим владельцам, а Коломойский говорит, что «президент врет и говорит то, что вы хотите услышать». \
Да президент врет не только про Приватбанк. Он соврал нам по многим пунктам, мы это уже поняли. У него вроде наметился роман с народом, но потом этот роман утонул во лжи. Этот роман был также убит теми, кто встал рядом с Зеленским и кем, судя по всему, Вова дорожит гораздо больше, чем Украиной.
В тему - СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО
Один мой ФБ друг сказал, что Порошенко удалось нае…ть 54% украинцев, а Зеленскому 73%. К моему великому сожалению, это правда. А пока Вова, окруженный своими «слугами народа», рассказывает нам, как он вернет мир и землю народу…
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