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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (1928) Кабмин (11347) врачи (648) Зоряна Скалецкая (36)

 Кабмин выделит 700 млн грн на покрытие задолженности по выплате зарплат врачам, - Скалецкая

Кабинет Министров Украины 15 ноября проголосует за выделение дополнительных 700 млн грн на покрытие задолженности по выплате зарплат врачам в регионах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Сегодня правительство проголосует за вопрос о выделении дополнительных 700 миллионов гривен медицинской субвенции в регионах для покрытия задолженности по зарплатам врачам", - сообщила Скалецкая.

Она добавила, что к концу 2019 году правительство планирует рассмотреть вопрос о выделении дополнительных 300 млн грн на медицинские субвенции.

По ее словам, в 2020 году проблем с финансированием зарплат врачей быть не должно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159855
 
 
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Це виявляється, лікарям не платили зарплати. А тепер заплатили - мабуть це досягнення. А могли б і не платити.
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Ну слава Богу, а то что это только уителям по 4000 $ платить?
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У нього зарплата вимірюється раз в рік (юпітеріанський). А це зовсім невелика сума.
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