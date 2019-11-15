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 Политика Украины
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 "Господин Ахметов уверен - главное, чтобы все пришли к миру", - пресс-секретарь о записи переговоров Суркова и Бородая

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов считает, что путь к миру на Донбассе надо искать путем переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Таким образом, она ответила на вопрос о публикации в четверг Объединенной следственной группой (ОСГ) по расследованию причин катастрофы рейса МН17 расшифровки телефонных переговоров помощника президента РФ Владислава Суркова и Алесандра Бородая, который в 2014 году возглавлял так называемую "ДНР".

В ходе разговора датированным июлем 2014 года, Сурков, упоминает о встрече с "Ринатом", и отмечает, что тот отказался участвовать в переговорах по Донбассу на стороне ДНР.

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"Мы не комментируем телефонные разговоры третьих лиц. Однако хотим подчеркнуть, что у господина Ахметова были тысячи - публичных и не публичных - встреч с политиками, бизнесменами и общественными деятелями, и на каждой такой встрече он неизменно призывал к решению конфликта за столом переговоров. Более того, он продолжает это делать и сейчас, потому что Донецк, Донбасс в его сердце навсегда, и счастливым он его видит только в составе единой Украины. Господин Ахметов уверен - главное, чтобы все пришли к миру, а мир нужно искать за столом переговоров" – подытожила пресс-секретарь Ахметова.

Как сообщалось ранее, летом 2014 года помощник президента России, куратор террористических организаций ЛДНР Владислав Сурков в Москве встречался с неким "Ринатом", который просил разрешения приехать в оккупированный Донецк,  запись обнародовала объединенная следственная группа по делу MH17 (JIT).

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3159853
 
 
 Топ комментарии
 
Блин, сколько же сепаров в Украине...……..

Зеленые обезьянки,
Беня,
Ринат,
Жопоблок
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головний спонсор сєпарахуйлопів, фактичний зрадник України наполягає на перемовинах з терористами?
У нас є служба безпеки?!!
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А что ему делать? Человека из первого класа выгнали когда он букварь скурил.
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А вы не подумали, что у него есть маленький сын, который хочет разгаваривать па руске ? "Пан Ахметов упевнений - головне, щоб усі прийшли до миру", - прессекретарка про запис переговорів Суркова і Бородая - Цензор.НЕТ 2477
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Судя по его роже его сын только читает етикетки на бутылках
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Пачєму у чєлавєка грустнає **@ло?
Може тому, що потвора Батьківщину здало?
Може тому, що у мізках тільки ***********?
Чумадан, вокзал, параша - от і весь ваш клопіт!
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ну да . судя по морде лица подучиться не помешает . а то получится такое "Господин Ахметов уверен - главное, чтобы все пришли к миру", - пресс-секретарь о записи переговоров Суркова и Бородая - Цензор.НЕТ 1706
"Господин Ахметов уверен - главное, чтобы все пришли к миру", - пресс-секретарь о записи переговоров Суркова и Бородая - Цензор.НЕТ 72
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Ахметов мудак, мог даунбасят на 0 умножить своей службой охраны еще в 2014
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Он сейчас в Жданове на своих металлургических комбинатах это делает с мариупольцами,они дышат его выбросами,а ели кто гавкнет,то охранные собаки раздерут протестующих на куски или могут за цехом расстрелять Ахметов уверен, что путь к миру на Донбассе надо искать путем переговоров, - пресс-секретарь об обнародованных переговорах Суркова и Бородая - Цензор.НЕТ 1750
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Абсолютная чушь и полное отсутствие мозгов. - Ты живешь как во сне. Зачем ахмету кого то множить,если он сам в этом режессер с рашкой. Почему ? - Да просто потому,шо по европейским законом,такой способ заработка как у него - является преступлением. И требует расследования за былые грехи. Они еще при приходе юща хотели это замутить,собираясь в Северодонецке. Но ющ лег под них и все похерил.- Такая же гнида-хамелеон трусливый. - Личико видите ли ему попортили.
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головний спонсор сєпарахуйлопів, фактичний зрадник України наполягає на перемовинах з терористами?
У нас є служба безпеки?!!
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Є.
Вона також наполягає на перемовинах з терористами

бо вони такі ж самі люди
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В этом разговоре сказано ещё и про возможного фсб-шного куратора ахметки - мы слушали.
Ахметов не является авторитетом для народа Украины - ноль, скорее антиавторитетом и если он говорит о мире, то он говорит о капитуляции.
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Не нужно было пускать московскую Орду на украинские земли,теперь тесно ему с наглой Ордой Ахметов уверен, что путь к миру на Донбассе надо искать путем переговоров, - пресс-секретарь об обнародованных переговорах Суркова и Бородая - Цензор.НЕТ 8905
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- После отвода войск вам лично угрожали сторонники так называемой «ЛНР»?
- Да они сейчас как с цепи сорвались. Больше всего душа болит за мою 16-летнюю внучку: в школе дети «сепаров» стали вести себя с ней агрессивно, угрожают расправой. К сожалению, и среди преподавательского состава есть учителя, ненавидящие свою страну.
Но сейчас из-за отвода войск сепаратисты подняли головы. Один из них недавно прошипел мне: «Недолго тебе осталось - вон на том столбе висеть будешь!» Я стараюсь в подобных ситуациях держать себя в руках, не срываться на ругань. Вот и этому «ватнику» спокойно так ответила: «Спасибо, что сказали - выкрашу столб в сине-желтые цвета».
***
- Мы опасаемся, как бы они не учинили резню вроде той, которую устроили в 1995 году боснийском селе Сребреница боевики Республики Сербской (входить в склад Боснії та Герцеговіни. - ред.), там были убиты 8 тысяч местных мужчин, - говорить Богдан Чумак, активіст організації «Правозахисна ініциатива».
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а що про це скаже фельдмаршал пісюнарій-руайале-виконувач?
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Блин, сколько же сепаров в Украине...……..

Зеленые обезьянки,
Беня,
Ринат,
Жопоблок
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Ахметов - прислужник російських злочинних банд. Він усе перетре. За велике бабло. Тільки не так, як треба в інтересах держави, а як треба російським злочинним бандам.
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бандит ахметов такая же мразь, как и каломойский.
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Очень странно, что многие почему-то считают, что один из них может быть лучше другого.
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Кто бы сомневался!!!! Ты с ночью не пробовал договариваться, чтобы она дню не мешала!!!!
Суть - х...ли ты несеш чушь?
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всё что нужно знать о ахметах: "Ринат" встречался в Москве со своим "бывшим патроном", а также просил у Суркова позволения...
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С Фашистами тоже надо было договорится!!!! Умники!!!!
Добродетель!!!
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На самом деле Ахметов выглядит в очень выгодном свете. Отказался выступать на стороне сепаратистов, встречался с Сурковым, говорил о мире. Такое ощущение, что он сам и пролоббировал публикацию этой записи.
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читайте весь текст или за это не платят.. ахметка ездил в мацкву встречаться со своим патроном..
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И патрон (скорее всего имеется ввиду Янукович) ему предложил выступить на переговорах на стороне сепаратистов. И тот отказался. Что не так? Или у вас другой текст? Или вы забыли включить мозги?
ПС
Считаю, что Ахметов и его подельник Порошенко давно уже должны быть арестованы за схему Ротердам плюс. Но по этой записи у меня к нему претензий нет.
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Да кто бы сомневался что Ахметка ето ********** крыса. Фактов о том как Ахметов финансировал сепаров за воруя деньги у украинцев полно.
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Ой, типу ніхто не знав, що ахметка підтримував, підтримує і буде підтримувати сєпарів. Просто літом 2014 кацапи йому сказали - пішов на х.й шалава, тепер Донбас - це питання геополітики і займатися ним буде особисто Х.йло.
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Как бубнел "гудок" что-то бессвязное "про мир" в 14-м,так и продолжает бубнеть. Слизняк. Зато собственные карманы он набивает куда энергичнее.
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