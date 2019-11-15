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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1486) санкции (7510)

 ПАСЕ хочет усложнить введение санкций против стран-членов

Комитет ПАСЕ проголосовал за подготовку резолюции, которая усложнит введение санкций против национальных делегаций. Украинские представители в заседании участия не принимали.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

Резолюция направлена на изменение принципа голосования за санкции против стран-членов Совета Европы – нарушителей уставных обязанностей. Решение приняли в четверг, 14 ноября, в Берлине.

Таким образом ПАСЕ продолжит работать над гармонизацией деятельности органов Совета Европы, говорится в тексте документа.

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В резолюции будет идти речь, в частности, об изменении принципа голосования по введению санкций против стран-нарушителей.

На рассмотрение депутатов ПАСЕ резолюцию планируют вынести в январе 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3159851
 
 
 Топ комментарии
 
Пасе перемешается в Таежный Союз?
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Страна-член и в ПАСЕ, и в мире только одна - Россия.
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країна-член - це хуйлостан!!!
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Страна-член и в ПАСЕ, и в мире только одна - Россия.
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Так против стран, или против членов?
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ЕвроГеи разбушевались из-за притеснения Украиной Кацапов в ПАСЕ..
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Короче после принятия ввести новые санкции будет практически нереально, рашка решила подстраховаться перед новой агрессией.
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да, да, к сожалению все усилия предыдущих великих деятелей вовы бройлера, ирки вутки, чела в перчатках с вантузом. тоберезытоосины пошли прахом, зеленые эпигоны приняли гениальное решение самокатапультироваться из этой колыбели европейской демократии
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Есть страны-члены, а есть страна, во главе которой находится член.
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Уже вижу как главарь ПАСЕ проходит между рядами с подносом и говорит, делайте ваши взносы, господа! ПАСЕ хочет усложнить введение санкций против стран-членов - Цензор.НЕТ 434 Неужели теперь в ПАСЕ можно будет официально откупиться от санкций заплатив взнос?
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Тепер Путін хоче розведення сил по всьому Донбасу і якнайшвидше ,так Украина отвела свои войска с Крыма и что получил Крымский мост,московской Орде верить нельзя,отведём,а российские войска займут овобождённые позиции ,ведь Московии нужна вся Украина.
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Над гармонизацией состояния своих кошельков они продолжают работать, за путинское бабло
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пасе становится бесполезной организацией без реальных рычагов влияния и наказания нарушителей международного права
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