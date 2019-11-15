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 Политика Украины, За рубежом
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 Спикер Палаты представителей США Пелоси назвала "взяточничеством" требование Трампа к Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже признался во "взяточничестве", которое является основанием для импичмента.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом заявила 14 ноября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Выступая на пресс-конференции, Пелоси уточнила, как, по ее мнению, следует характеризовать разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Распространенной формулировкой было латинское изречение quid pro quo в значении "услуга за услугу".

"То, в чем признался президент и назвал "полным успехом" - я бы сказала, это полный провал. Это взяточничество", - сказала Пелоси.

Таким образом она описала телефонный разговор Трампа и Зеленского, который сам Трамп характеризует как "замечательный" и отрицает, что допустил какие-либо нарушения.

"Взятка заключается в том, чтобы предоставлять или отказывать в военной помощи в ответ на публичное объявление ложного расследования, связанного с выборами. Вот в чем взяточничество", - заявила председатель Палаты представителей.

Согласно конституции США, "измена, взяточничество или другие преступления и нарушения" являются такими, за которые президент подлежит импичменту. Немало критиков Трампа использовали латинский термин quid pro quo, но впоследствии перешли на более понятные широкой публике определения "взяточничество" или "вымогательство".

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Заявление Пелоси прозвучало перед вторым днем ​​публичных слушаний в рамках процедуры импичмента Трампа, инициированной демократами.

Ожидается, что бывшая посол США в Киеве Мари Йованович начнет давать показания в 9 утра 15 ноября (около 16 часов по Киеву).

Напомним, Йованович неожиданно отозвали с должности в мае 2019 года. Она назвала этот шаг политически мотивированным и связанным с ложными обвинениями.

Три дня общественных слушаний запланированы также и на следующую неделю. Посол США в ЕС Гордон Сондленд должен дать показания 20 ноября. В тот же день ожидается, что на допрос появятся заместитель помощника министра обороны США Лора Купер и заместитель госсекретаря Дэвид Гейл, 21 ноября - бывший чиновник Совета национальной безопасности Фиона Хилл.

Эти свидетели уже выступали перед комитетами Палаты представителей США за закрытыми дверями.

Расследование о возможности импичмента Трампа в США ведется в связи с высказанными в адрес Трампа обвинениями в том, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести вред своему политическому оппоненту Джо Байдену.

Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями.

Трамп называет расследование "охотой на ведьм", указывая на расшифровку его разговора с Зеленским как на доказательство того, что он не нарушил ни одного закона. Республиканцы поддерживают президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3159850
 
 
 Топ комментарии
 
Так это же виктор федрыч януковощ давал бабки манахфорту. А манафорт у трампа как портнов или богдан у зелибобы Пелоси назвала "взяточничеством" требование Трампа к Украине - Цензор.НЕТ 3731 Богатая страна - Украина Пелоси назвала "взяточничеством" требование Трампа к Украине - Цензор.НЕТ 5793
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Ну амбарную книгу помнишь? Манафорту овощь давал бабло, доконаный факт, если что...
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Хоть кто то называет вещи своими именами а не крутит мутно пейсы
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Так это же виктор федрыч януковощ давал бабки манахфорту. А манафорт у трампа как портнов или богдан у зелибобы Богатая страна - Украина Пелоси назвала "взяточничеством" требование Трампа к Украине - Цензор.НЕТ 5793
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Или как Луценко у Потроха..."мальчик для битья"))
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Ну амбарную книгу помнишь? Манафорту овощь давал бабло, доконаный факт, если что...
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Помню-помню, но одного не разумею, почему вы все пропускаете потроха, а он такой пух на рыле отрастил,что только газонокосилкой состригать надо...
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на фоне байдена дональд прям монстр, каких свет не видывал
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Президент США Дональд Трамп заявив, що не потребує допомоги України для перемоги на президентських виборах у 2020 році.....при чём здесь Украина? все понимают ,что помощь шла с московской Орды,это была спец операция ФСБ России и Трамп клюнул на бабскую наживку,а потом пригрели денжатами его бизнес и когда он был "заряжен" Кремль для американцев подогнал своего человека Спикер Палаты представителей США Пелоси назвала "взяточничеством" требование Трампа к Украине - Цензор.НЕТ 6692
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Це мильна бульбашка - будь-які переговори чи політичний тиск можна назвати хабарництвом. Все це дурниця. Ставити поряд клоуна і Трампа - новий вид піару псевдопрезидента. Трампу дійсно начхати що на Зеленського, що на Україну. А тепер тим більше.
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Не будь-які, а ті, де метою переговорів є особистий інтерес.
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так це про Байдена більше, а не про Трампа. Можна говорити про подібність на намір хабарництва, а не про хабарництво. Спроба зробити з мухи Слона. Трампа, до речі, якраз діже не вистачає зараз в Україні. Нікому лупонути клоуна по дурній башці.
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Хоть кто то называет вещи своими именами а не крутит мутно пейсы
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І чого одразу хабар, звичайний бізнес.... мафіозі.
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