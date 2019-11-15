 Нардепов Скороход и Полякова исключили из фракции "Слуги народа"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом они рассказали журналистам в кулуарах парламента.
"Конкретных доказательств моих неголосований, что я хуже всех голосую или что я не так голосую, или что я прогуливаю заседания, предоставлено не было", - сообщил Поляков.
Скороход в свою очередь сказала, что теперь она вольна "голосовать за программу президента, а не те лоббистские законы, которые нам пихают под лозунгом законопроектов президента".
Поляков и Скороход заявили, что намерены и дальше поддерживать президента Владимира Зеленского.
После исключения двух депутатов в "Слуге народа" останется 250 человек.
Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".
Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".
Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.
Не видищь, ми шаурма кушаем.
А эти сектанты своевольничать вздумали , перестали кнопкодавить кнопки в унисон остальным кнопкодавам .
Если «демократия» в СН достигнет пика развития , то глядишь , и расстреливать начнут
Эрнст Рём стал лицом к двери, вскинул правую руку и крикнул «Славься, мой фюрер!» Липперт и Эйке разрядили в него свои пистолеты . Рём скончался на месте "Ночь длинных ножей " Германия 1934-ый год
@KonkordiyaGrey
·
Ага, ще пожаліте вагітну депутатку і її чоловіка.
Він фінансував завзято передвиборчу кампанію зелених. Питання : заради чого?
Такий відданий політиці партії? Чи переслідував якісь інтереси?
Це не "фермер" з "Коломойсткого" району, який в слугах випадково.
То є всьо одно.
😂
депутата, а место их должны занять другие.
Процес очищення слуг урода від більш-меньш порядних депутатів успішно розпочався.
13 год ·
Сейчас в Тбилиси.
Лидеры объединённой оппозиции потребовали:
1. Сформировать временное правительство;
2. Отстранить основателя правящей партии Бидзину Иванишвили от всех политических процессов;
3. Отстранить "Грузинскую мечту" от управления страной;
4. Избрать новое правительства на досрочных свободных выборах..
Массовая акция протеста возле парламента объявлена бессрочной, будет проходить до исполнения требований её участников.
(Палатками блокирована проезжая часть главного проспекта)
Все было написано/снято до нас.
"Фронт Чебин раскололся на Че и Бин"(С "Black Hole")
Кроме того, на своем Телеграм-канале депутат остро критиковал за бездеятельность и вранье по делу "Бурисмы" генпрокурора Руслана Рябошапку, уличал в разных "грехах" его замов Виктора Чумака и Виталия Касько, приписывая ГПУ выполнение указаний главы ОП Андрея Богдана.
Мало того - Поляков денно и нощно критиковал и коллег по фракции, в частности, главу финкомитета Рады Даниила Гетманцева, который "непрозрачно" проводит заседения комитета и проталкивает на них "деструктивные" решения.
Словом, деструктивным фракция в итоге посчитала самого Полякова, распрощавшись с ним, как и со Скороход. Примечательно, что в "Слуге" хватает и других нардепов, которые критикуют коллег, ГПУ и Кабмин, но они относятся преимущественно в группе Коломойского, которую у президента трогать пока бояться.
Поляков же и Скороход явно не обладают такой солидной поддержкой, как Дубинский и компания, поэтому их изгнание особо никого не опечалит, подтвереждением этого служит лояльное отношение к двум другим депутатам - кнопкодавам, которых исключать из "Слуги" никто не стал.
http://www.dsnews.ua/politics/-sluga-naroda-anton-polyakov-chto-o-nem-izvestno-15112019102000