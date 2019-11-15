 Гончарук анонсировал назначение главы "Укравтодора": давно его знаю, он честный и будет работать на украинцев, а не на свой карман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Государственный бюджет на 2020 год мы называем "Бюджет развития и безопасности". В следующем году на самом деле очень важно по-настоящему строить дороги. Это заметно, это важно и разгоняет экономику. Одна гривна вложенная в дороги дает много других гривен для экономики. Создает рабочие места и фактически оживляет экономику, поэтому важно вкладывать средства именно в этот вид деятельности и в следующем году мы будем стараться максимально вкладывать деньги в строительство дорог. Это, конечно, не единственный стимул. Там еще есть инвестиционные проекты, но это такой фокус, на котором мы будем точно концентрироваться", - заявил глава правительства.

По его словам, Кабмин приложит максимальные усилия, чтобы украинцы увидели лучшие дороги.

"Вообще за пять лет нам нужно построить 24 тысячи километров. У нас большая страна, и она заслуживает того, чтобы иметь хорошие дороги. В следующем году мы планируем отремонтировать (довести до хорошего состояния) более двух тысяч километров дорог общегосударственного значения и такое же количество местных. Это очень амбициозный план. Это значительно больше, чем делалось до этого. У нас есть средства государственного бюджета. Мы будем привлекать средства международных организаций", - отметил премьер.

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Также Гончарук сообщил, что сегодня Кабмин назначит нового главу "Укравтодора".

"Я думаю, что сегодня, 15 ноября, мы назначим руководителя Укравтодора - человека профессионального, патриотического и, что самое важное, честного, который не будет воровать. Я давно знаю этого человека и я убежден, что он честный, и будет работать на украинский народ, а не на свой карман", - сказал Гончарук.

Напомним, 25 сентября Кабинет министров принял решение об увольнении Славомира Новака с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

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