EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1431  36
Все про:дороги (1857) Кабмин (11347) Укравтодор (379) Гончарук_Алексей (280)

 Гончарук анонсировал назначение главы "Укравтодора": давно его знаю, он честный и будет работать на украинцев, а не на свой карман

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, какие планы имеет Кабинет министров относительно строительства дорог в следующем году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Государственный бюджет на 2020 год мы называем "Бюджет развития и безопасности". В следующем году на самом деле очень важно по-настоящему строить дороги. Это заметно, это важно и разгоняет экономику. Одна гривна вложенная в дороги дает много других гривен для экономики. Создает рабочие места и фактически оживляет экономику, поэтому важно вкладывать средства именно в этот вид деятельности и в следующем году мы будем стараться максимально вкладывать деньги в строительство дорог. Это, конечно, не единственный стимул. Там еще есть инвестиционные проекты, но это такой фокус, на котором мы будем точно концентрироваться", - заявил глава правительства.

По его словам, Кабмин приложит максимальные усилия, чтобы украинцы увидели лучшие дороги. 

"Вообще за пять лет нам нужно построить 24 тысячи километров. У нас большая страна, и она заслуживает того, чтобы иметь хорошие дороги. В следующем году мы планируем отремонтировать (довести до хорошего состояния) более двух тысяч километров дорог общегосударственного значения и такое же количество местных. Это очень амбициозный план. Это значительно больше, чем делалось до этого. У нас есть средства государственного бюджета. Мы будем привлекать средства международных организаций", - отметил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин объявит конкурс на нового главу Укравтодора

Также Гончарук сообщил, что сегодня Кабмин назначит нового главу "Укравтодора".

"Я думаю, что сегодня, 15 ноября, мы назначим руководителя Укравтодора - человека профессионального, патриотического и, что самое важное, честного, который не будет воровать. Я давно знаю этого человека и я убежден, что он честный, и будет работать на украинский народ, а не на свой карман", - сказал Гончарук.

Напомним, 25 сентября Кабинет министров принял решение об увольнении Славомира Новака с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение об отставке обсудили с премьером несколько недель назад - экс-глава Укравтодора Новак

Источник: https://censor.net.ua/n3159846
 
 
 Топ комментарии
 
Такой же честный как и все слуги нариту Гончарук анонсировал назначение главы "Укравтодор": давно его знаю, он честный и будет работать на украинцев, а не на свой карман - Цензор.НЕТ 5141
 показать весь комментарий
 
Гончарук анонсировал назначение главы "Укравтодор": давно его знаю, он честный и будет работать на украинцев, а не на свой карман

Мука не плывёт. Вес честный. Кредит без скрытых платежей.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гончапрука нужно было министром обороны ставить, а не премьером. Вон какой бравый вояко пропадает Гончарук анонсував призначення глави "Укравтодору": давно його знаю, він чесний і працюватиме на українців, а не на свою кишеню - Цензор.НЕТ 7577
 показать весь комментарий
 
 
прааативньій автаматчик на противагу дуже героїчному міньетометчику))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пеботику про бариг мародерів ми в курсі які вони чесні!))) Розкажи хто з нинішньої влади краде? Наприклад? Чи так лиш би вякнути?
 показать весь комментарий
 
А ви особисто піймали Петра Олексійовича за руку коли він крав?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
)))))))))))))))))) шутніца??????? А ти особисто впевненО , що не крав?)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
))))) Я не пишу російською! То є не моє! Послідовники Пе такі ж БРЕХУНИ ПІДЛІ як і він сам! Наволоч є наволоч! Гидко!
 показать весь комментарий
 
 
Гончарук анонсировал назначение главы "Укравтодор": давно его знаю, он честный и будет работать на украинцев, а не на свой карман

Мука не плывёт. Вес честный. Кредит без скрытых платежей.
 показать весь комментарий
 
 
Вот это и вызывает подозрение, что Гончарук давно его знает.
 показать весь комментарий
 
 
Та ну нах. Чё не слуга, то кристальной честности. Как с этим жить?
 показать весь комментарий
 
 
Если "слуга" говорит что оно честный...значит оно вор...
 показать весь комментарий
 
 
А говорили никакого кумовства не будет ))
 показать весь комментарий
 
 
Детский сад им. Сороса. Занятия по задаткам арифметики.
- Дети, сколько метров дороги за день может построить один человек?
- Марья Ивановна, уточните: А он честный или нет?
 показать весь комментарий
 
Вопрос в другом, а как у него с "кройкой и шитьем"... Это ж сколько нужно "карманов" зашить в этой отрасли, и главное кем это все сделать. для этого целая "армия" нужна, а кто этой "армии" карманы будет зашивать и так до бесконечности. В общем одна надежда на инопланетян и то без карманов или на роботов.
 показать весь комментарий
 
Даже не знаю- это будет пикалов из квартала????? а может САМ лысый? Не, наверно киля азиров или саша стоматолог. У уродливых слуг хорошие работники- или кварталовцы, или коченные сепары или рыгоАналы
 показать весь комментарий
 
 
Та вже добре знаємо цих "слуг урода" . Всі вони брехливі, працюють на "неукраїнців" і лише у власну кишеню . Мародери, якщо коротко одним словом
 показать весь комментарий
 
 
старовинне одеське прислів'я: "якщо вам починають казати про чесність, спитайте, скільки це вартує?"
 показать весь комментарий
 
 
У нас в политике предпочтение при назначении людей на должности занимают следующие деловые качества "давно его знаю" "это преданный человек" А профессиональные качества отходят где то на пятую позицию.
 показать весь комментарий
 
 
Казнокрад казнокрада похвалил. Не верите? Стоимость доллара в бюджете 2020 на уровне коррупционного правления потрошиной гниды, а значит в стоимость доллара заложена коррупция. Ибо при борьбе с коррупцией стоимость доллара до конца 2020 не должна привышать 17 гривен.
 показать весь комментарий
 
 
Валюта нині у вільному ринку, якби була контрольованою державою - то ви праві. А так ні
 показать весь комментарий
 
В Украине нет свободного ранка - в Украине олигархический монополизм, но тупому быдлу рассказывают про рынок, бо у нас ***** тупого быдла. Ты от куда такое тупое?
 показать весь комментарий
 
Ну дай бог ще побачимо. Київпастранс треба теж гнати, за міську електричку
 показать весь комментарий
 
Пипец, не одной цифры по расходам не назвал. На кого это рассчитано?
 показать весь комментарий
 
 
он честный и будет работать на украинцев/ Гончарука поднял Коломойский как поднял Богдана и Ткаченко: Премьером может стать Гончарук - Коломойский/ "Ставлю на Богдана": Коломойский о будущем главе АП./ Человека Коломойского- Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА./ Коломойский командирован из Израиля для продажи украинской земли. И Гончарук ему в этом верный слуга 03.09.19 Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук
 показать весь комментарий
 
"Стоять, Зорька!!!". Я не розумію - ми що, вирішили "перегнать" Західну Європу і США, з Канадою, за якістю доріг?!!! Згідно з указом "Блазня", ми з 1листопада 2019 року УЖЕ живемо з "дорогами європейського рівня"!!! Тепер ми станемо для них прикладом? "Ахренеть"... Видно, дійсно, "трускавецькі університети" - самі "університетисті" у всьому світі!!! Мабуть, прийдеться погодиться з тим, що "Блазень", дійсно "лідер світового рівня"... (Я пішов шукать зелену фарбу...).
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх